Рамиль Шамсутдинов о российской армии : "Я не ожидал, что попаду в такой ад"

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днём траура по погибшим в авиакатастрофе в Иране. Накануне там разбился пассажирский "Боинг" авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Погибли все 176 человек, находившиеся на борту.

Большинство погибших – граждане Ирана и Канады, а также Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Погибли 11 граждан Украины – двое пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – 26 детей.

После катастрофы Киев приостановил полеты над Ираном. По поручению президента Украины в связи с крушением самолета возбудили уголовное дело.

Власти Ирана назвали причиной катастрофы возгорание двигателя и неудачную попытку пилота взять лайнер под контроль. Однако представители украинской авиакомпании фактически эту версию отвергли и заявили на брифинге в киевском аэропорту Борисполь, что самолёт был исправен, а экипаж был чрезвычайно высоко уровня квалификации.

Посольство Украины в Иране первоначально заявило, что самолет потерпел крушение в результате аварии двигателя и версия теракта исключается. Позже это сообщение было удалено, а вместо него появилось заявление, что рассматриваются все возможные версии трагедии.

Согласно источникам в американской, европейской и канадской разведке, самолёт разбился из-за технической неисправности – перегрева двигателя. Его, как считают спецслужбы, не сбивала ракета. Об этом сообщает Reuters. За несколько часов до авиакатастрофы Тегеран нанёс ракетный удар по военным базам США в Ираке. В компании Boeing отказались дать агентству комментарий по этому поводу.



Ранее глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что Тегеран пока не будет отдавать бортовые самописцы компании Boeing. По его словам, неясно, в какую страну Иран направит черный ящик для анализа его данных.

Американская компания Aireon собрала данные о положении украинского самолета, разбившегося сразу после вылета из аэропорта Тегерана.Они переданы властям, проводящим расследование.

Компания специализируется на глобальной системе слежения и наблюдения за самолетами, используя для этого космические спутники. В 2019 году благодаря данным, предоставленным Aireon, были установлены параллели в крушении "Боингов" в Эфиопии и Индонезии. Это позволило быстрее понять причины аварий.