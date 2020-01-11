Меркель и Путин обсудили «Газовый поток-2», Ближний Восток и Донбасс

Иран отрицает, что "Боинг" украинской авиакомпании, разбившийся утром 8 января под Тегераном, был сбит ракетой - как заявили накануне со ссылкой на данные разведки лидеры Канады и Великобритании, а также многочисленные западные СМИ.

В официальном заявлении иранских властей, опубликованном государственным агентством IRNA, утверждения о том, что "Боинг" был сбит, названы "хорошо продуманным шагом в рамках психологических операций", а также "большой ложью". Глава иранского ведомства гражданской авиации Али Абедзаде, в свою очередь, заявил, что "с научной точки зрения невозможно", чтобы украинский самолёт был сбит ракетой.

Иранские власти заявили, что пригласили к участию в расследовании представителей компании-производителя самолёта - американского "Боинга" - а также Канады и других заинтересованных стран. К участию в расследовании приглашён и представитель Национального совета США по безопасности на транспорте (NTSB), и американское агентство согласилось прислать в Иран своего следователя. Неясно, впрочем, как он сможет работать в Тегеране, учитывая санкции США против Ирана.

В Иране уже работают специалисты из Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но пока не является подтверждённой. Он призвал США, Канаду и Великобританию предоставить имеющиеся у них данные о катастрофе. Зеленский подчеркнул, что цель расследования - установить "бесспорную истину" о причинах катастрофы.

По словам Зеленского, сегодня он обсудит тему "Боинга" с госсекретарём США Майком Помпео.

Официальный Вашингтон пока не выступал с утверждениями о том, что украинский самолёт был сбит Ираном. Многочисленные американские СМИ, которые пишут об этом, однако, ссылаются на источники в разведке США и в Пентагоне. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в версию о технической неисправности самолёта. "Кто-то мог совершить ошибку", – сказал он.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а затем британский премьер Борис Джонсон, накануне высказались более определённо. Они сказали, что есть большой объём информации, позволяющий предположить, что лайнер был сбит иранской ракетой - возможно, непреднамеренно.

Утверждения о том, что самолёт мог быть сбит, появились почти сразу после катастрофы. Самолёт разбился вскоре после того, как Иран нанёс ракетные удары по американским базам в Ираке, и средства ПВО Ирана были приведены в состояние повышенной боеготовности. В четверг было опубликовано видео, подлинность которого подтвердила группа Bellingcat и газета The New York Times. На видео предположительно снят момент попадания ракеты в авиалайнер. За попаданием последовал небольшой взрыв, после которого самолет развернулся в направлении аэропорта и в течение короткого времени продолжал полет.​

Международная расследовательская группа Bellingcat сообщила, что ей удалось идентифицировать место съемки: это жилой квартал иранского города Паранд в провинции Тегеран. В Conflict Intelligence Team независимо геолоцировали видео, придя к такому же выводу. Это же место геолоцировали журналисты The New York Times.

Как пишут многочисленные американские издания со ссылкой на источники в Пентагоне и высокопоставленных сотрудников в разведках США и Ирака, самолет сбили выстрелом зенитно-ракетного комплекса "Тор M-1" российского производства. По данным источников CNN, по самолёту были выпущены две ракеты.