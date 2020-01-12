У бизнес-центра Бидзины Иванишвили прошла акция протеста движения «Измени»

Гражданское движение «Измени» провело акцию протеста у бизнес-центра Бидзины Иванишвили. Участники акции опротестовали провал проекта порта Анаклии. По заявлению члена «Измени» Дмитрия Бидзинашвили, они требуют введения санкций в отношении Бидзины Иванишвили.

«Главная цель нашего протеста - введение санкций в отношении Бидзины Иванишвили, поскольку это единственное, что его сдержит. У него единственный страх - потерять свою собственность, в том числе и то, что было захвачено у народа. Наша главная цель – чтобы общество, демократический, цивилизованный мир узнал, что у этого человека в кармане все государство, и он делает то, что хочет, в том числе, переводит страну на российские рельсы, и ярким примером этого является строительство порта Анаклия. В то время, когда наши западные партнеры говорили, что реализация этого проекта важна как для них, так и для нас», - заявил член «Измени» Дмитрий Бидзинашвили.

По словам участников акции, они используют все возможности, чтобы донести свой голос до международных организаций, в том числе, анонсируют акции у посольств, сообщает «ИнтерпрессНьюс».