Премьер-министр Мальты ушел в отставку из-за убийства журналистки

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат официально ушел в отставку – на фоне скандала вокруг расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции. Она занималась расследованиями коррупции и погибла в 2017 году – машину журналистки взорвали, когда она была за рулем.

По делу об убийстве уже арестованы трое исполнителей. В конце прошлого года по подозрению в причастности к преступлению также был арестован известный мальтийский бизнесмен Йорген Фенек.

Премьер-министр Джозеф Мускат еще месяц назад заявил, что в январе покинет свой пост. Перед этим в стране прошли протесты с требованием его отставки. Активисты были недовольны тем, что Мускат вел расследование убийства Каруаны Галиции, хотя его имя упоминалось в публикациях журналистки.

Новым главой правительства правящая партия выбрала Роберта Абела, сына другого бывшего премьера Мальты Джорджа Абела, который занимал этот пост с 2009 по 2014 год.