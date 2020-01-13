Аслан Бжания заявил о намерении баллотироваться на пост президента

НАТО не будет размещать в Европе новые ракеты, чтобы защититься от российских крылатых ракет 9М729. Вместо этого Североатлантический союз намерен работать над своими системами ПВО и ПРО, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Разработка ракеты 9М729 стала одной из причин, по которым США ранее вышли из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон обвинил Москву в нарушении соглашения. Кремль отверг обвинения, но также объявил о выходе из договора.

Президент России Владимир Путин после этого несколько раз призывал НАТО не размещать новые ракеты в Европе. Иначе, как заявлял российский лидер, Москва будет вынуждена принять ответные меры.