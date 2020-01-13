Телекомпания "Объектив" продолжит вещать на русском "для абхазов и осетин"

Менеджер телекомпании «Объектив» Звиад Авалиани в интервью «Спутник-Грузия» заявил, что канал вещает на русском языке для абхазской и осетинской аудитории и будет продолжать вещать и дальше, несмотря на санкции, которые ввела против нее национальная Коммуникационная регулирующая комиссия Грузия.

Как говорит Авалиани, в связи с постновогодним периодом в данный момент политические программы на канале практически не идут, но после того, как они возобновятся, снова выйдут в эфир и передачи на русском языке.

Фонд развития медиа внес жалобу на имя регулирующей комиссии по поводу выхода в эфир русскоязычных программ на телеканале «Объектив» в декабре 2019 года. 9 января комиссия обязала руководство канала изъять из сетки русскоязычные программы.

Согласно 381-й статье Конституции, авторизованные в Грузии общенациональные вещательные компании должны размещать в своей сетке программы на государственном языке. Согласно Основному закону, государственным языком в Грузии является грузинский, а в Абхазской автономной республике – также и абхазский.

Фонд развития медиа делает акцент на том, что менеджер «Объектива» Звиад Авалиани является одновременно и автором новой платформы регулирующей комиссии «Медиа критика». 5 ноября 2019 года в рамках этой платформы Авалиани опубликовал рецензию под названием «Что означает прорусское СМИ?», в которой автор сравнивает борьбу с российской пропагандой в Грузии с «охотой на ведьм», целью которой является маргинализация СМИ с отличающейся редакционной политикой.

Платформа «Медиа критика» была создана грузинской Коммуникационной регулирующей комиссией в прошлом году. На этой платформе Звиад Авалиани, кроме вышеупомянутого, опубликовал еще два блога. Один из них касается необходимости существования в Грузии медиа-критики, другой - рассматривает редакционную политику «Главного канала».