И.о. президента поневоле

Сегодня парламент Абхазии принял отставку президента и назначил премьер-министра исполняющим обязанности главы государства. За данное решение проголосовали практически единогласно.

Заседание сессии парламента открыл спикер Валерий Кварчия. Депутаты утвердили повестку, состоящую из двух вопросов. Им предстояло принять отставку президента Рауля Хаджимба и назначить исполняющим обязанности президента премьер-министра Валерия Бганба. Поскольку первый вопрос – кадровый, то в соответствии с процедурой он должен решаться путем тайного голосования.

Депутат Рауль Лолуа потребовал, чтобы голосование по первому вопросу было открытым, но победило желание других депутатов исполнить закон и действовать по процедуре.

Статья 66 Конституции Республики Абхазия гласит, что, в случае отставки президента либо неспособности осуществлять полномочия и обязанности президента, таковые переходят к вице-президенту. В случае отставки или неспособности и вице-президента осуществлять обязанности президента, таковые переходят к премьер-министру Республики Абхазия.

Вчера вице-президент Аслан Барциц сложил с себя полномочия, как указано, во имя общенационального согласия, поэтому сегодня в парламенте решался вопрос о возложении обязанностей президента на следующего по списку – премьер-министра республики. И депутаты должны были одобрить постановление, согласно которому полномочия и обязанности главы государства переходят к премьер-министру Республики Абхазия.

Была избрана счетная комиссия и ее председатель – Дмитрий Дбар. После окончания голосования он огласил его итоги: «Присутствовало 34 депутата, всего бюллетеней – 35. Выдано бюллетеней – 34, проголосовало – 34. Недействительных бюллетеней – 0. Хаджимба Рауль Джумкович: 32 – «за», 2 – «против». По итогам тайного голосования об отставке президента Республики Абхазия Хаджимба Рауля Джумковича принята отставка».

Приняв отставку Рауля Хаджимба, депутаты приступили к голосованию за постановление о возложении полномочий и обязанностей президента на премьер-министра Валерия Бганба.

На вопрос коллег о том, есть ли на это согласие премьер-министра, ответил депутат Валерий Агрба: «Его согласие не нужно, потому что это определяет Конституция. Если он не согласен, то он должен был написать заявление о сложении с себя полномочий премьер-министра. Но он не написал, а, значит, по Конституции таковые переходят к премьер-министру. Если позволите, я зачитаю, как звучит текст: «В соответствии со статьей 66 и части 1 статьи 67 Конституции Республики Абхазия до выборов нового президента Республики Абхазия возложить полномочия и обязанности президента на премьер-министра Республики Абхазия Бганба Валерия Рамшуховича».

За постановление проголосовали 34 депутата, приняли его единогласно, оно вступает в силу со дня принятия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия