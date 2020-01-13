Натали Смыр: «Сегодня у нас настоящая охлократия, главенство толпы»

Прокомментировать произошедшие в Абхазии события из нескольких депутатов, к которым мы обращались с такой просьбой, согласилась только Натали Смыр, председатель комитета Народного Собрания РА по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. И единственная женщина в парламенте.

Елена Заводская: Натали, дайте, пожалуйста, вашу оценку произошедшим событием, поделитесь вашим отношением к ним?

Натали Смыр: Не знаю, как все, но я хочу вам сказать, когда я сказала, что у меня абсолютное ощущение дежавю, это правда. С 2004 года, заметьте, все наши смены власти происходят именно таким путем. Я вам говорю как гражданин, как единственная женщина в парламенте, меня это обижает и оскорбляет. Я хочу жить в защищенном правовом государстве. За державу обидно, за народ обидно! Я считаю, что сегодня у нас настоящая охлократия, главенство толпы. Меня это просто возмущает. Так нельзя! Суд вынес решение, мы же могли пойти по правовому пути?! Нельзя было так поступать, от этого ощущение разнузданности, развязности! А когда воровались атрибуты власти? Когда их унесли, потом вернули?! В этом кто виноват? Когда воровались и уносились государственные подарки, в этом кто виноват? Хаджимба? Это же наше воспитание, наша культура!

Е.З.: Натали, на ваш взгляд, для страны, что это такое? Многие радуются, говорят: «бумеранг», сравнивая с событиями 2014 года?

Н.С.: Закон «бумеранга» никто не отменял, он есть. Я верю в то, что все имеет свойство возвращаться. Это – да! Но возвращаться оно же должно в лучшем виде? Возвращаться должно с перспективой!? Кто с нами может сесть за стол переговоров? Человек стоит столько, во сколько он оценивает себя сам. Мы во что сами себя оценили? Мы ни во что себя не оценили! Нам надо было убрать Хаджимба? Разговора нет, конечно, есть у него недочеты, но мы ведь хотим построить государство!? Мы хотим построить государство для наших детей, а в этой ситуации каждый играет свою игру. В этой мутной воде каждый выруливает для себя какие-то политические дивиденды. А дивиденды государства кто будет учитывать? А дивиденды наших детей кто будет учитывать? А дивиденды нашего народа кто будет учитывать? Ну, прийду я сегодня к власти, вот я лично пришла, стала депутатом, ну и что? Что мне должно быть за это? Если я не должна сделать что-то хорошее для страны своей и для будущего наших детей? Для чего я должна жить? Только для своих политических амбиций?

Е.З.: К чему нас этот путь приведет, как, по-вашему?

Н.С.: Мы должны уважать свои законы и правила. Наше беззаконие начинается с малого. Вот, я как депутат нарушаю, например, правила дорожного движения, и считаю, что мне можно, у меня же статус! Мне положено нарушать, а вам не положено, понимаете… Один велосипед украл и его надо посадить, а другой 260 миллионов украл и продолжает работать.

Е.З.: Вы с коллегами обсуждали эти события? Вы находите у них понимание?

Н.С.: Нас 35 человек и каждый со своим мнением. Сказать, что мы можем принять коллегиально одно единственное решение, за 2,5 года работы крайне редко что-то подобное было. Мне не понятно, почему мы не можем договориться по основным, связанным с сутью нашей государственности, вопросам? Мы даже в этом расходимся. Каждый из нас вроде бы знает, что такое хорошо, и что такое плохо, а на выходе, как результат, амбиции и какие-то личные качества не дают принять мнение другого. Мы получили свою государственность, но то, что мы делаем сейчас, ее уничтожает. И это у нас происходит уже в который раз с периодичностью в пять-десять лет, мы постоянно сносим одного президента, другого, третьего и это не закончится! Правила действия толпы мы превратили в основу снесения власти. Раз за разом у нас толпа сносит власть: в 2004-м, 2014-м, в 2020-м… Мне просто очень жаль…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия