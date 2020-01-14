Рауль Хаджимба еще не определился в вопросе выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах

Ушедший в отставку президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба в беседе с ТАСС заявил, что пока не определился, выставит ли свою кандидатуру на президентских выборах.

Об этом он заявил, комментируя слова бывшего вице-президента Аслана Барцица о том, что Хаджимба «не будет баллотироваться на предстоящих выборах».

«Я потом посмотрю, как дальше себя вести. Пока не ко времени все это. Жизнь покажет», - заявил Хаджимба.

Он также заявил, что принял решение об отставке самостоятельно.

«На меня никто не может [давить], кроме тех обстоятельств, которые я видел. Все те, кто приезжал, переговорщики и все остальные, это их дело было - говорить с теми, с кем они говорили. Со мной на эту тему (об отставке) никто не говорил. Я принимал решение сам», - сказал Хаджимба.