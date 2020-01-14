Саломе Зурабишвили: Мы должны оживить женевский формат

Судебная власть Ирана арестовала нескольких подозреваемых в причастности к крушению пассажирского "Боинга-737" "Международных авиалиний Украины" под Тегераном. В катастрофе погибли 176 человек, согласно основной версии следствия, самолёт был сбит зенитной ракетой Корпуса стражей исламской революции.

Об аресте подозреваемых сообщил во вторник пресс-секретарь Судебной власти Холамхоссейн Исмаили, передаёт агентство Reuters. Сколько человек было задержано и кто они, не сообщается.

Катастрофа "Боинга" произошла 8 января. Через три дня Тегеран признал причастность к катастрофе. По словам командующего Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции, бригадного генерала Амир-Али Хаджизаде, самолёт был сбит по ошибке только что развёрнутым под Тегераном комплексом ПВО.

Оператор принял пассажирский самолёт за вражескую цель в условиях, когда Иран ожидал ответного удара США после ракетного удара по американским базам. Тогда никто не погиб.

Власти страны извинились за катастрофу. Президент Хасан Рухани заявил, что что ​виновные предстанут перед военным трибуналом. По делу о катастрофе возбуждено уголовное дело на Украине. Президент страны Владимир Зеленский потребовал от Тегерана полного, в том числе юридического, признания вины, открытого расследования и компенсации погибшим.