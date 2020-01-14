Саакашвили предложил себя в жертву

Несколько дней экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отмечается скандальными заявлениями. К примеру, в своем недавнем интервью он прямо заявил, что готов идти на любые жертвы ради свержения Бидзины Иванишвили, и прямо заявил, что «20 июня оппозиция упустила момент» для свержения режима Иванишвили.

Уже несколько дней Михаил Саакашвили в социальных сетях и СМИ критикует методы и результаты правления «Грузинской мечты». Спектр тем чрезвычайно широк – от вопросов внешней политики до водоснабжения горнолыжных курортов Грузии. Экономика Грузии, по его мнению, уже отстала от Армении. Также от взгляда экс-президента не ускользнула тема повышения пенсий.

Одним из таких заявлений заинтересовалась Генпрокуратура. Правоохранительные органы начали следствие по той части интервью Саакашвили телекомпании «Мтавари архи», где он высказал свою точку зрения по поводу беспорядков 20 июня:

«На мой взгляд, (тогда) момент был упущен. Это не то, что у кого-то был сговор. Просто Бидзина Иванишвили сам вызвал своей наглостью негативную реакцию народа. Сегодня оппозиция готова на все. Я лично готов пожертвовать собой до последней капли моей крови. Грузинский народ последует за нами, когда увидит, что лидеры жертвуют собой до конца».

Вице-спикер парламента Гия Вольского прямо заявил, что Саакашвили намерен вернуться во власть исключительно силовым путем:

«Ничего нового в его заявлениях нет. В 2014 году он призывал к революционному захвату власти в эфире телекомпании «Рустави 2». Методы его «Нацдвижения» также не претерпели изменений – силовой захват ключевых зданий усилиями молодежных бригад, блокирование парламента и точечные диверсии в отношении экономики Грузии, вплоть до срыва туристического сезона. Это звенья одной цепи по общей дестабилизации обстановки, где оппозиция попытается взять реванш за 2012 год», – заявил политик.

Наблюдатели не увидели ничего из ряда вон выходящего в последних высказываниях экс-президента. Другое дело, какую на этот раз они преследуют цель. Политолог Гия Хухашвили считает, что призывы экс-президента льют воду исключительно на мельницу правящей партии:

«Саакашвили известен своей эксцентрикой и скандальными выступлениями, зачастую повышающими рейтинг власти. Однако правящая партия уже набила оскомину манипуляциями на эту тему, и у большинства общественности тема «кровавых девяти лет» уже не находит никакой поддержки. Нравится кому или нет, исходя из его натуры, он продолжит транслировать свои мысли посредством СМИ, нравится кому это или нет».

В свою очередь, политолог Вахтанг Дзабирадзе высказал мнение, что всплеск активности Михаила Саакашвили нарушает единство не только оппозиционного спектра, но и его собственного политического объединения «Сила в единстве»:

«Эти пропагандистские заявления «Грузинская мечта» использует в своих целях, и это же разобщает единство тех 30 партий, которые сотрудничают над темой пропорциональных выборов. Разумеется, на этом фоне нет шансов на то, чтобы эти партии пошли на выборы единым блоком, но, по всей видимости, Саакашвили именно этого и желает. Кроме того, он отдаляет от себя мелкие партии, состоящие с «Нацдвижением» в политическом объединении. От них мало толку, а в случае успеха на выборах с ними придется делиться мандатами, что, видимо, его не устраивает».

В целом, по словам Вахтанга Дзабирадзе, последние действия Саакашвили поляризуют общество, сужая его выбор в направлении двух политических сил: «Грузинской мечты» и «Нацдвижения», исключая тем самым внимание к политическим субъектам среднего звена.