Human Rights Watch: В Грузии нерешенной проблемой остается безнаказанность правоохранителей

В Грузии нерешенной проблемой остается безнаказанность за нарушения, совершаемые правоохранителями, - об этом говорится в отчете международной организации Human Rights Watch 2020 года.

«Из-за несуществования финансирования, власти дважды отложили задействование офиса государственного инспектора, который был создан в 2018 году для расследования преступлений, совершенных правоохранителями и другими публичными служащими. Офис начал работать с 1-го ноября», - отмечается в отчете, передает "ИнтерпрессНьюс".

Human Rights Watch говорит и событиях 20 июня, отмечая, что общественный протест был вызван визитом делегации российской Думы.

«Ночью 20 июня спецназ использовал резиновые пули и слезоточивый газ против тысяч демонстрантов перед зданием парламента в Тбилиси», - отмечается в отчете.

По заявлению организации, некоторые участники протеста попытались прорвать кордон полиции, однако в остальном, по большей части они вели себя ненасильственно.

«Несмотря на то, что изначально полиция проявила сдержанность, около полуночи они без предварительного предупреждения использовали против митингующих резиновые пули и слезоточивый газ, и задержали людей. Пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских и 32 журналиста. Многие мирные граждане получили повреждения от резиновых пуль в области головы, ног и спины. Двое потеряли глаза», - отмечаются в отчете.

Организация заявляет, что властями вопрос был поставлен по большей части односторонне.

«Они начали расследование и предъявили обвинения 19 участникам. Прокуратура признала пострадавшими 67 полицейских и лишь четырех граждан. Многим пострадавшим митингующим не позволили ознакомиться с материалами дела. После критики со стороны гражданского общества, статус пострадавших получили еще три человека», - говорится в отчете.

По информации Human Rights Watch, несмотря на то, что прокуратура предъявила трем полицейским обвинения за превышение полномочий и оскорбления задержанных митингующих, все они были освобождены под залог.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала ежегодный, 30-й отчет, в котором дается оценка положения с правами человека почти в 100 странах.