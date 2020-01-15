Военный комитет НАТО обсудил в Брюсселе ситуацию в Грузии

Командующий Силами обороны Грузии, генерал-лейтенант Владимир Чачибая принял участие в заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе на уровне командующих силами обороны в Штаб-квартире НАТО. Об этом сообщает Министерство обороны Грузии.
Военный комитет НАТО - высший военный орган альянса, собирается три раза в год на уровне начальников генеральных штаба. Участники встречи обсуждают операции и миссии НАТО и дают рекомендации Североатлантическому совету по поводу вызовов безопасности во всем мире.
Члены комитета на сегодняшнем заседании обсудили текущую ситуацию в Грузии и будущее сотрудничество. Заседание состоялось в рамках 182-й встречи высокопоставленных военных лиц стран членов и партнеров Североатлантического союза.
Накануне, 14 января, участники встречи обсуждали текущую ситуацию в области безопасности, а также вопросы проведения в Афганистане миссии НАТО «Решительная поддержка».
Палата представителей проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в Сенат. За выступили 228 конгрессменов, против - 193, передаёт агентство Associated Press.
Теперь сенаторы примут решение, виновен ли глава государства в предъявленных ему обвинениях и может ли он остаться на своем посту или должен быть лишен должности.
Президент обвиняется в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса. Теперь сенаторы выступят в качестве присяжных по этому делу, в роли обвинителей будут выступать представители конгрессменов, а председателем суда станет главный судья США Джон Робертс. Признать доводы обвинения должны будут две трети сенаторов.
Большинство в Сенате принадлежит Республиканской партии, от которой Трамп был избран на пост президента. Никто из республиканцев не поддержал обвинение в Конгрессе. Аналитики практически единогласно уверены, что Трамп будет оправдан.
На официальном сайте главы Чеченской республики опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, датированное 13 января, в котором он заявляет о своей "временной нетрудоспособности" и делегирует свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву.
В ушедшем году Кадыров по меньшей мере дважды передавал свои полномочия Хучиеву, ссылаясь на временную недееспособность. Означает ли эта формулировка выезд на отдых или отпуск по болезни - пока не ясно.
"Кавказ.Реалии" обратился к помощнику главы ЧР, директору ЧГТРК "Грозный" Ахмеду Дудаеву с просьбой разъяснить, где сейчас находится его начальник, однако Дудаев, сославшись на занятость, уклонился от комментария.
Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность главы правительства.
53-летний чиновник руководит налоговым ведомством с 2010 года. До этого он работал в инвестиционном бизнесе и занимал должности в ФНС и правительстве. Был заместителем министра по налогам и сборам при трёх министрах.
По итогам 2014 года его жена вошла в рейтинг самых богатых жен чиновников, составленный журналом Forbes с годовым доходом в 160 миллионов рублей.
Мишустин играет в хоккей в Ночной хоккейной лиге, писала газета "Известия". Он — член наблюдательного совета хоккейного ЦСКА. В 2019 году ему вместе с командой вручён Кубок Гагарина — награда победителям плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Известно, что этим видом спорта увлекается и президент России.
Российское правительство ушло в отставку вечером 15 января. Это произошло спустя несколько часов после оглашения Путиным послания Федеральному собранию, в котором он предложил изменения в Конституцию, радикально меняющие политическую систему страны.
Президент предложил перераспределить властные обязанности в пользу парламента и Государственного совета, в данный момент не имеющего никаких реальных полномочий.
Депутатам Госдумы предложено дать право утверждать состав правительства. Президенту – запретить избираться больше двух раз. Совету Федерации – разрешить отстранять судей Конституционного и Верховного судов и контролировать назначение глав силовых ведомств.
Депутаты Госдумы планируют подготовить проект закона с поправками в Конституцию не позднее конца лета, рассказывал источник "Интерфакса". Планируется, что они вступят в силу после того как будут одобрены не только Путиным, но и всенародным голосованием.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 15 января, в Следственном комитете был допрошен в рамках уголовных дел, возбужденных в связи с прослушиванием телефонных разговоров между ним, бывшим директором Службы национальной безопасности (СНБ) РА Артуром Ванецяном, а также между Ванецяном и начальником Специальной следственной службы (ССС) РА Сасуном Хачатряном. Об этом сообщает Следственный комитет РА.
В производстве Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА расследуется уголовное дело по факту совершения преступного деяния, предусмотренного частью 1 статьи 309 Уголовного кодекса РА, возбужденного в связи с прослушиванием телефонных разговоров между премьер-министром РА Николом Пашиняном и экс-директором СНБ РА Артуром Ванецяном, а также между начальником ССС РА Сасуном Хачатряном и экс-директором СНБ РА Артуром Ванецяном, аудиозаписи которых появились в Интернете 11 сентября и 5 декабря 2018 года, также и по факту видимого злоупотребления должностными полномочиями упомянутыми должностными лицами, в рамках которого предметом расследования является вмешательство в осуществление правосудия в отношении судей, рассматривавших ходатайства об аресте Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова. В качестве свидетеля по данному уголовному делу премьер-министр Армении Никол Пашинян явился в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении и был допрошен для выяснения обстоятельств возможных вмешательств в деятельность судов», - говорится в сообщении.
«В производстве Главного управления по особо важным делам Следственного комитета РА рассматривается также уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 146, пункту 4 части 3 статьи 254 Уголовного кодекса РА и расследуемое по факту незаконного прослушивания телефонных разговоров бывшего директора СНБ и начальника ССС, в рамках которого премьер-министр РА Никол Пашинян был допрошен в качестве потерпевшего в связи с нарушением его прав и законных интересов в результате осуществления незаконной прослушки и записи и распространения в Сети видеоматериала, а также вокруг ряда обстоятельств, представляющих интерес для дела», - продолжает Следственный комитет.
Оба допроса продлились в общей сложности 2 часа 35 минут.
По информации Радио Азатутюн, в сентябре и декабре 2018 года в Сети распространились аудиозаписи прослушки телефонных разговоров, в которых премьер-министр Армении, директор Службы национальной безопасности и начальник Специальной следственной службы обсуждают дело «1 марта».
Курс рубля резко снизился после объявления премьер-министра России Дмитрия Медведева об отставке правительства. Стоимость российской валюты по отношению к доллару упала на 0,22%, по отношению к евро – на 0,41%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Ранее в среду президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Он предложил внести ряд изменений в Конституцию страны. В частности, он предложил передать часть полномочий главы государства депутатам Государственной думы. Кроме этого, Путин предложил закрепить в Конституции запрет иметь иностранное гражданство федеральным чиновникам, в том числе членам правительства. Сейчас, по данным СМИ, иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране имеют сразу несколько министров. Среди них – вице-премьер Ольга Голодец, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр труда и соцзащиты Максим Топилин и другие. Однако официально эти данные не подтверждены.
После выступления Путина премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство подаёт в отставку. Президент в ответ заявил о намерении создать для Медведева новую должность – заместителя председателя Совета безопасности. "Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами и, с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности", – заявил Владимир Путин. Означает ли новая должность Медведева, что он не будет рассматриваться на пост нового премьер-министра – не сообщается.
Правительство России подало в отставку. Об этом сообщил глава правительства Дмитрий Медведев - сообщают информационные агентства.
Это произошло спустя несколько часов после оглашения президентом Владимиром Путиным послания, в котором он предложил изменения в конституцию.
Владимир Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву, передает ТАСС.
"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность зампредседателя Совета безопасности", - сказал Путин на встрече с членами правительства, напомнив, что председателем СБ является президент.
"Я со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы, хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты", - сказал президент на встрече с кабинетом министров, состоявшейся в доме правительств.
"Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме", - добавил глава государства.
Российский лидер отметил, что в ближайшее время намерен встретиться с каждым министром правительства Медведева. "Я встречусь с каждым из вас", - заверил Путин.
Он поручил уходящему правительству Дмитрия Медведева исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета. "Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе", - сказал Путин.
Бывший телеоператор ВГТРК Леонид Кривенков, давший несколько интервью иностранным журналистам о политической цензуре и коррупции в компании, жестоко избит неизвестными.
Как сообщил Леонид Кривенков Радио Свобода, 11 января он поехал кататься на лыжах в Кузьминский парк. Когда он возвращался с прогулки, у выхода из парка на ул. Маршала Чуйкова его подстерегли двое молодых людей с собакой. На Кривенкова набросились сзади, повалили на землю и начали бить ногами.
двое молодых людей подло напали сзади на пенсионера
«Нападавшие кричали: "гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить", "пятая колонна, мы вас будем убивать", – рассказал Леонид Кривенков. – Мне удалось схватить одного из нападавших за ногу и повалить на землю. В этот момент подоспели прохожие. Увидев их, преступники убежали. Один из них прокричал мне: "Это тебе последнее предупреждение". Я был в шоке, поэтому телефоны свидетелей не записал. Нападавшие – плотного атлетического телосложения, высокого роста, на вид им лет 25-30, собака у них совсем молодая, вероятней всего – помесь овчарки с дворнягой. Преступники были одеты в куртки тёмного цвета, на одном из них была вязаная шапка чёрного цвета».
На следующий день, 12 января, я обратился в травмпункт. Там мне был сделан рентгеновский снимок и зарегистрирован сильный ушиб грудной клетки и закрытый перелом костей носа. Поначалу я думал, что и рёбра тоже сломаны – уж очень сильно болела грудь, ведь меня били ногами по груди. Врачи травмпункта заверили меня, что они немедленно сами свяжутся с полицией, передадут информацию о нападении, и что полиция в тот же вечер пообщается со мной. Но полиция со мной не связалась, мне пришлось на следующий день самому пойти в отдел МВД по району Кузьминки. Мне стоило больших трудов добраться до отделения полиции и провести там более двух часов. Меня допросили и выдали талон о регистрации заявления о нападении на меня. Последние два дня совсем плохо себя чувствовал: ужасная слабость, поднялась температура, кружится голова, похоже, что у меня вдобавок ко всему ещё и сотрясение мозга».
Леониду Кривенкову 61 год. Он десять лет проработал телеоператором в студии прямого эфира, снимал передачи с участием известных политиков и хорошо изучил кухню ВГТРК. В январе 2019 года в интервью Радио Свобода "Советую телевизор не включать" он рассказал об известных случаях фальсификаций и цензуры. Он дал несколько интервью иностранным журналистам, работающим в Москве, и участвовал в работе оппозиционного Форума Свободной России. В декабре 2019 года интервью Леонида Кривенкова вошло в дайджест самых популярных публикаций года на сайте Радио Свобода.
Если ко мне уже начали применять меры физического воздействия, значит я стал заметен своей позицией
«Наверное, это было последней каплей, переполнившей чашу терпения чекистов, – говорит Леонид Кривенков. – Не прошло и двух недель, как на меня напали. Видимо, многих раздражает то, что я рассказываю правду о методах работы российских СМИ и кто-то дал отмашку "пора разобраться с Кривенковым". Зато теперь я могу гордиться. Если ко мне уже начали применять меры физического воздействия, значит я стал заметен своей позицией, значит я действительно что-то делаю для освобождения своей страны от нынешнего режима. Страной управляет кучка бандитов из подворотни. И методы у их подельников тоже бандитские – двое молодых людей подло напали сзади на пенсионера».
Президент Ирана призвал вооружённые силы попросить прощения за несвоевременное признание вины за сбитый самолёт "Международных авиалиний Украины". Речь Хасана Роухани транслировало государственное телевидение.
По словам иранского президента, власти должны относиться к своим гражданам с порядочностью и доверием. Ответственные за гибель лайнера должны объяснить, что именно стало причиной трагедии, подчеркнул Роухани. Он призвал иранцев к национальному единству на фоне протестов после авиакатастрофы.
"Боинг" "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из Тегерана в Киев, разбился 8 января вскоре после взлёта. На борту находились 176 человек, большинство из них – граждане Ирана и Канады. Все они погибли.
Вначале иранские власти утверждали, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность лайнера. Позднее Тегеран признал, что самолёт был сбит ракетой класса земля "воздух". Ответственность за обстрел взял на себя Корпус стражей Исламской революции. Там утверждают, что лайнер сбили по ошибке в ожидании возможных ударов США. В Иране вспыхнули протесты. МИД признал, что недовольство граждан вызвали действия властей и военных, скрывших информацию о причинах авиакатастрофы.
Американо-иранские отношения обострились после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани. Вашингтон обвинял его в организации нападений на американские военные базы и дипмиссию США в Ираке. Тегеран в ответ пообещал дать жёсткий ответ.
Президент России Владимир Путин предложил передать Государственной думе часть полномочий главы государства. Парламент получит право утверждать кандидатуру премьер-министра, всех вице-премьеров и федеральных министров.
Президент будет обязан утвердить предложенные кандидатуры и не будет иметь права их отклонить. Путин подчеркнул, что за главой государства останется возможность отстранять премьер-министра и других чиновников в случае утраты доверия. За президентом останется право на руководством вооруженными силами.
Путин также предложил обсудить исключение слова "подряд" в положении о возможности избираться президентом России более чем на два срока. По словам главы государства, он не считает это принципиальным изменением и не против.
Президент России Владимир Путин предложил выплачивать материнский капитал при рождении первого ребёнка, а материнский капитал за рождение второго ребёнка увеличить на 150 тысяч рублей. Об этом глава государства объявил в послании Федеральному Собранию.
Новые правила будут работать с 1 января 2020 года. Семьи смогут получить 466 тысяч рублей при появлении первого ребёнка и 616 тысяч рублей при рождении второго. Эта сумма будет индексироваться каждый год. Саму программу материнского капитала решено продлить до 2026 года. Раннее выплаты должны были прекратиться после 2022 года.
Путин предложил ввести выплаты за детей от 3 до 7 лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума. В 2020 году эта сумма будет составлять 5,5 тысяч рублей, а с 2021 года увеличится до 11 тысяч. Президент также объявил о том, что все школьники с 1 по 4 класс по всей стране должны получать бесплатное горячее питание.
Программа материнского капитала была введена в 2007 году. В 2015-2019 его размер составлял 453 тысячи рублей при рождении или усыновлении семьей второго ребенка.
И.о. посла США в Грузии Элизабет Руд призвала де-факто власти открыть пропускные пункты и "дать возможность населению жить жизнью, свободной от страха". Об этом она заявила на открытии восстановленной публичной школы в расположенном вблизи линии разделения селе Квеши Горийского муниципалитета.
Она поздравила жителей села с открытием школы и поблагодарила донорские организации за финансовую помощь.
«Приверженность США к суверенитету и территориальной целостности Грузии непоколебима. Мы вновь призываем де-факто власти открыть пропускные пункты на административной пограничной линии и дать возможность местному населению свободно передвигаться, получать медицинскую помощь и жить жизнью, свободной от страха», - заявила Руд, передает "ИнтерпрессНьюс".
В американском штате Айова вечером во вторник пройдут дебаты претендентов на выдвижение в президенты США от Демократической партии. Это последние дебаты перед началом праймериз – первичного голосования, по итогам которого должен определиться кандидат. Место проведения дебатов выбрано не случайно, поскольку первые праймериз (точнее говоря, кокусы – собрания партийных активистов) пройдут именно в Айове 3 февраля.
В отличие от предыдущих раундов дебатов, когда на сцену одновременно выходили до 12 кандидатов, в сегодняшних дебатах участвуют лишь шесть претендентов на выдвижение. Только они соответствуют установленным критериям – собрали пожертвования от достаточного числа активистов и показали относительно высокие результаты в опросах общественного мнения.
В дебатах примут участие бывший вице-президент Джо Байден, который считается фаворитом гонки, сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Эми Клобучар, мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич и – довольно неожиданно – миллиардер Том Стейер. Он завоевал право участвовать в дебатах из-за хороших для него результатов опросов в штатах Невада и Южная Каролина, где праймериз также пройдут рано.
За бортом дебатов остался миллиардер Майкл Блумберг. Он, впрочем, начал кампанию лишь в декабре и почти не ведёт её в Айове и других штатах раннего голосования, делая ставку на так называемый "супервторник" в марте, когда голосуют, например, Калифорния и Массачусетс.
Также не смогли квалифицироваться участники прежних дебатов предприниматель Эндрю Янг и член Конгресса Тулси Габбард. А двое кандидатов – Хулиан Кастро и Кори Букер – недавно отказались от участия в президентской гонке.
Как ожидается, одной из важных тем дебатов станет внешняя политика – на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Большинство кандидатов-демократов осудили президента Дональда Трампа за решение провести операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и в целом за жёсткую позицию по отношению к Ирану. Однако между представителями умеренного и левого крыла демократов есть и разногласия по вопросу о Ближнем Востоке: в то время как Буттиджич и Байден выступают за сохранение военного присутствия США в регионе и укрепление связей между США и их союзниками, Сандерс призывает к выводу американских войск, в частности, из Ирака.
Ожидаются и споры между умеренными и левыми (кроме Сандерса, к их числу можно отнести Уоррен) и по экономическим вопросам, в том числе о здравоохранении и повышении налогов на высокие доходы.
По общенациональным опросам, Байден опережает Сандерса на несколько процентов, Уоррен, как правило, на третьем месте, а Буттиджич на четвёртом. Опросы в Айове свидетельствуют об упорной борьбе – по одним опросам лидирует Сандерс, по другим Байден, но шансы на победу в штате есть и у других кандидатов.
Демократы определят своего кандидата в президенты на съезде в Милуоки в июле 2020 года. У республиканцев так и не появилось популярного соперника для президента Трампа, и, как ожидается, для этой партии праймериз станут лишь формальностью.
В Грузии нерешенной проблемой остается безнаказанность за нарушения, совершаемые правоохранителями, - об этом говорится в отчете международной организации Human Rights Watch 2020 года.
«Из-за несуществования финансирования, власти дважды отложили задействование офиса государственного инспектора, который был создан в 2018 году для расследования преступлений, совершенных правоохранителями и другими публичными служащими. Офис начал работать с 1-го ноября», - отмечается в отчете, передает "ИнтерпрессНьюс".
Human Rights Watch говорит и событиях 20 июня, отмечая, что общественный протест был вызван визитом делегации российской Думы.
«Ночью 20 июня спецназ использовал резиновые пули и слезоточивый газ против тысяч демонстрантов перед зданием парламента в Тбилиси», - отмечается в отчете.
По заявлению организации, некоторые участники протеста попытались прорвать кордон полиции, однако в остальном, по большей части они вели себя ненасильственно.
«Несмотря на то, что изначально полиция проявила сдержанность, около полуночи они без предварительного предупреждения использовали против митингующих резиновые пули и слезоточивый газ, и задержали людей. Пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских и 32 журналиста. Многие мирные граждане получили повреждения от резиновых пуль в области головы, ног и спины. Двое потеряли глаза», - отмечаются в отчете.
Организация заявляет, что властями вопрос был поставлен по большей части односторонне.
«Они начали расследование и предъявили обвинения 19 участникам. Прокуратура признала пострадавшими 67 полицейских и лишь четырех граждан. Многим пострадавшим митингующим не позволили ознакомиться с материалами дела. После критики со стороны гражданского общества, статус пострадавших получили еще три человека», - говорится в отчете.
По информации Human Rights Watch, несмотря на то, что прокуратура предъявила трем полицейским обвинения за превышение полномочий и оскорбления задержанных митингующих, все они были освобождены под залог.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала ежегодный, 30-й отчет, в котором дается оценка положения с правами человека почти в 100 странах.
По самолёту "Международных авиалиний Украины", который был сбит утром 8 января после вылета из аэропорта Тегерана, были выпущены две ракеты.
Это следует из видео с камеры наблюдения, которое было опубликовано в социальных сетях во вторник. Подлинность видео подтвердили журналисты-расследователи The New York Times.
На записи видно, что по самолёту с интервалом примерно в 30 секунд были выпущены две ракеты, обе попали в цель. Самолёт не разрушился в воздухе, однако загорелся и потерял управление. Он упал на землю спустя несколько минут, на борту погибли 176 человек.
Видео было снято камерой на крыше одного из домов в посёлке в нескольких километрах от базы Корпуса стражей исламской революции, силы ПВО которого, как признали иранские власти, сбили самолёт. Тегеран утверждает, что лайнер был сбит по ошибке, военные перепутали его с крылатой ракетой в ожидании возможных ударов США. Ракеты были выпущены из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства.
Иранское агентство FARS со ссылкой на власти во вторник сообщило об аресте автора первого видео, на котором было показано попадание ракеты в самолёт. Оно появилось в Сети ещё до того, как Иран признал вину. Активист Нариман Гариб, который первым распространил это видео, получив его от источника в Иране, однако, написал, что его источник в безопасности, а власти Ирана арестовали другого человека.
Белоруссия обратилась к нескольким европейским странам с вопросами о возможных поставках нефти для нужд белорусской экономики - в период разногласий между Минском и Москвой вокруг тарифов.
Вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой заявил сегодня, 14 января, что представители всех нефтеперерабатывающих предприятий Белорусской нефтяной компании ведут переговоры с потенциальными партнерами за рубежом. Крутой выразил надежду, что в скором времени у Минска появятся альтернативные возможности для закупок нефти. Рассматриваются возможности сотрудничества с Украиной, Польшей, балтийскими государствами, Казахстаном, Азербайджаном, заявил вице-премьер.
Две недели назад Москва неожиданно прекратила поставки нефти в Белоруссию.
В этих условиях Латвия заявила, что готова участвовать в проектах реверсных поставок нефти в Белоруссию. Об этом сообщил посол Латвии в Минске Эйнарс Семанис накануне визита премьер-министра Латвии в Белоруссию.
Минск пока не достиг соглашения с Россией относительно цен на транзит нефти. Диалог ведётся при растущем давлении Москвы на президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ослабить напряженность помог контракт о ценах на газ - он был подписан на двухмесячный срок за несколько часов до наступления Нового года. Это позволило продолжить непрерывные поставки газа из России.
На чемпионате Европы по водному поло сборная Грузии одержала важную победу. По информации sportall.ge, в первом матче в группе D грузинская команда победила Францию со счетом 9:7.
Сначала сборная Грузии вела - 2:0, первый тайм завершился со счетом 5:5, во втором грузинские ватерполисты завладели преимуществом и победили. Благодаря этой победе воспитанники Реваза Чомахидзе фактически обеспечили попадание в число 12 лучших команд.
16 января сборная Грузии сыграет с Грецией, а 18 января – с Италией.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня, 14 января, опубликовал письмо с отказом от проведения референдума о независимости Шотландии. Оно адресовано первому министру Шотландии, лидеру сторонников независимости Николе Стёрджен.
В тексте глава британского правительства напоминает, что Стёрджен и её предшественник Алекс Салмонд лично обещали, что референдум о независимости страны в 2014 году будет «последним в поколении».
«Народ Шотландии уверенно проголосовал за обещание сохранить наше королевство единым», – напоминает Джонсон, заявив, что проведение еще одного референдума будет означать «продолжение политической стагнации в Шотландии».
Запрос на референдум был отправлен 14 декабря, сразу после выборов в британский парламент. На нём Консервативная партия Джонсона, обещающая довести до конца выход Великобритании из Евросоюза, показала лучший результат за 30 лет, получив возможность самостоятельно сформировать правительство. В Шотландии, в свою очередь, большинство мандатов получила Национальная партия Стёрджен.
Сразу после получения запроса британское правительство отказалось от требований, с аргументацией, аналогичной той, что указана в письме Джонсона.
В Абхазии скончалась Адиле Аббас-оглы, родственница Нестора Лакоба, прошедшая тюрьмы и ссылку в годы репрессий, и написавшая об этом времени книгу воспоминаний «Не могу забыть», передает "Чегемская правда".
Адиле Аббас-оглы – единственная оставшаяся в живых из всех членов семьи председателя Совнаркома Абхазии Нестора Лакоба. Она приходилась ему женой шурина Лакоба – Эмды Джих-оглы. В пятнадцатилетнем возрасте Адиле вышла замуж за брата Сарии Лакоба.
Про жизнь члена семьи «врага народа», про тюрьмы и пытки, ссылку и все круги ада через которые она прошла написаны ей в мемуарах «Не могу забыть», ставших бестселлером и одновременно ярким документом, характеризующим эпоху сталинских репрессий, и той ситуации в которой оказалась Абхазия и абхазский народ.
Великобритания, Франция и Германия во вторник объявили о том, что запустили официальный механизм разрешения споров в рамках ядерного соглашения с Ираном. Лидеры трёх государств в совместном заявлении отметили, что у них не осталось другого выбора после того, как Тегеран официально отказался от своих обязательств по соглашению.
Борис Джонсон, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон отметили, что не согласны с действиями Ирана, которые могут привести к "необратимым последствиям".
В то же время европейские лидеры подчеркнули, что цель их действий – попытаться спасти "ядерную сделку", а не окончательно "похоронить" её.
С резкой критикой соглашения, заключённого при предыдущей администрации США, выступает нынешний президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. По его распоряжению США вышли из соглашения и возобновили действие санкций против Ирана. Иран после этого начал отказываться от своих обязательств, а окончательно отказался от них после гибели генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США 3 января. При этом в Тегеране заявляют, что официально не выходят из "сделки". МИД Ирана в ответ на заявление европейских держав заявил, что готов к переговорам.
Жалобу европейских стран на Иран теперь рассмотрит Совместная комиссия, в которую входят представители стран, заключивших ядерное соглашение (кроме США). Если результат рассмотрения будет неудовлетворительным, страны – участницы соглашения смогут официально возобновить действие санкций против Ирана.
Дипломатические источники западных СМИ утверждают, что цель европейских стран – не наказать Иран, а попытаться всё же добиться от него исполнения условий соглашения. В Европе опасаются, что, полностью отказавшись от сделки, Иран сможет в короткие сроки – менее года – получить достаточное для производства атомного оружия количество обогащённого урана.
МИД России заявил, что решение Франции, Германии и Британии вызывает "глубокое разочарование и серьёзную озабоченность". В заявлении говорится, что оно может привести к новой эскалации и поставить "ядерную сделку" под угрозу.
В Ливане в результате протестных акций на окраинах Бейрута заблокировано несколько автомагистралей, ведущих в город. Как сообщает France 24, перекрыты дороги и в нескольких других районах Ливана. Во вторник в стране возобновились акции с требованиями преодоления экономического спада и разрухи.
Участники протестов жгли автопокрышки, перекрыв три главные магистрали – на юге, востоке и севере Бейрута, что привело к прекращению движения транспорта. Среди протестующих учащиеся школ и вузов. Сотни молодых людей устроили шествия, подняв флаги Ливана и распевая песни, усиливая их звучание через мегафоны.
В центре Бейрута десятки горожан протестовали у здания Центрального банка, выражая недовольство финансовой политикой властей. Силы безопасности не позволили демонстрантам приблизиться к входу в банк.
К северу от Бейрута, в городе Триполи и провинции Аккар, прошли сидячие демонстрации, участники которых также поджигали автопокрышки. Марши протеста прошли и в других городах перед банками и зданиями местных администраций.
Ливан переживает наиболее острый экономический кризис за десятилетия. Национальная валюта в последние месяцы быстро обесценивалась. Банки ужесточили контроль над капиталом, ограничив снятие наличных долларов и получение заграничных денежных переводов. Как отмечает французский телеканал "Франс-24", это вызывает растущее недовольство ливанцев, благополучие которых в значительной мере зависит от импорта основных потребительских товаров.
Трёхмесячные протесты не убедили политиков в необходимости формирования нового правительства и решительного проведения жёстких реформ.
Сотрудники пограничной полиции МВД задержали на несогласованном участке сухопутной границы Грузии и Азербайджана по обвинению в незаконном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия и захвате заложника гражданина Грузии Г.И., - информацию об этом распространяет МВД Грузии.
По информации ведомства, сегодня, 14 января, гражданин Грузии Г.И. находился в пограничной зоне.
«Угрожая применить огнестрельное оружие и ручную гранату, он принудил грузинского пограничника двигаться в направлении несогласованного участка границы. В ходе инцидента Г.И. несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия.
Ситуация своевременно разрядилась в результате оперативной и эффективной работы сотрудников пограничной полиции МВД. На данный момент инцидент полностью исчерпан.
Следствие ведется по 3 и 4 частям ст. 236 и подпункту «и» 2-й части ст. 144 УК Грузии.
В связи с инцидентом Министерство ВД поблагодарило азербайджанских коллег за эффективное сотрудничество», - говорится в заявлении, передает "ИнтерпрессНьюс".
Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии распространило заявление в связи с проектом глубоководного порта Анаклия. В ведомстве исключают, что расторгнутое соглашение с «Консорциумом Анаклии» будет восстановлено.
В заявлении министерства говорится, что, к сожалению, продолжается использование проекта порта для политических целей и далается попытка сознательного введения общества в заблуждение.
«Решение правительства Грузии от 9 января 2020 года о расторжении соглашения в тот же день посредством письменного уведомления было представлено «Консорциуму развития Анаклии» и соглашение было расторгнуто официально.
Инвестиционный договор действительно предусматривает 60-дневный предарбитражный период, но этот срок должен использоваться той стороной, которая намеревается инициировать арбитражный спор, и только для переговоров по предарбитражным процедурам, в целях избежать арбитража.
Переговоры между сторонами в течение 60-дневного периода не предполагают переговоров о возможности восстановления в какой-либо форме инвестиционного соглашения и продолжения работы консорциума по проекту порта Анаклия. Соглашение расторгнуто при соблюдении всех установленных правовых норм и его восстановление невозможно.
Таким образом, договорные отношения между правительством Грузии и «Консорциумом развития Анаклии» прекращены при соблюдении всех правовых основ и норм. Соответственно, любое заявление о возможности продолжения отношений между правительством и консорциумом в рамках этого же соглашения является ложным и служит лишь политическим спекуляциям.
Что касается перспективы проекта порта Анаклия, правительство Грузии еще раз подтверждает важность строительства глубоководного порта и начинает процедуры подготовки по проекту повторного тендерного предложения», - отмечается в документе, передает «ИнтерпрессНьюс».
Заявление Минрегионразвития стало ответом на сегодняшний комментарий основателя политического объединения «Лело» Мамуки Хазарадзе, который откликнулся на решение властей разорвать соглашение с «Консорциумом развития Анаклии».
По заявлению Хазарадзе, несмотря на желание избежать арбитража, он к этом готов.
«Мы хотим избежать арбитража, потому что это навредит интересам страны. Мы постоянно подчеркиваем, что для нас самое важное - осуществление этого проекта, потому что это будущее экономики и безопасности нашей страны. Соответственно, мы делаем все возможное, чтобы избежать арбитража, хотя мы к арбитражу очень серьезно подготовлены, и все те лица, кто препятствовал этому проекту, будут отвечать очень серьезно. Мы используем последний шанс для спасения проекта.
Существует предусмотренный соглашением 2-месячный период. Столь крупный контракт так не расторгается. Наши юристы готовят встречный иск, идет юридический процесс», - заявил Мамука Хазарадзе.
По его словам, все лица, которые препятствовали проекту порта Анаклия, будут нести серьезную ответственность.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, говоря о ситуации у разделительных линий с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия, заявила о необходимости оживить Женевский формат.
По ее словам, которые приводит "ИнтерпрессНьюс", путем решения проблемы является дипломатия:
«Территории, которые не находятся под нашим контролем, означают, что они не находятся под нашим контролем и (в досягаемости) нашими рычагами. Это означает, что у нас есть единственный путь - это путь дипломатии, начало еще более эффективных дипломатических действий. Я неоднократно говорила о том, что мы должны оживить, активировать, повысить женевский формат и вернуть его политическую нагрузку. Нам нужно работать еще активнее с точки зрения двусторонней дипломатии. Все существующие мирные и дипломатические рычаги должны быть использованы. Это наш путь», - сказала Саломе Зурабишвили.
Судебная власть Ирана арестовала нескольких подозреваемых в причастности к крушению пассажирского "Боинга-737" "Международных авиалиний Украины" под Тегераном. В катастрофе погибли 176 человек, согласно основной версии следствия, самолёт был сбит зенитной ракетой Корпуса стражей исламской революции.
Об аресте подозреваемых сообщил во вторник пресс-секретарь Судебной власти Холамхоссейн Исмаили, передаёт агентство Reuters. Сколько человек было задержано и кто они, не сообщается.
Катастрофа "Боинга" произошла 8 января. Через три дня Тегеран признал причастность к катастрофе. По словам командующего Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции, бригадного генерала Амир-Али Хаджизаде, самолёт был сбит по ошибке только что развёрнутым под Тегераном комплексом ПВО.
Оператор принял пассажирский самолёт за вражескую цель в условиях, когда Иран ожидал ответного удара США после ракетного удара по американским базам. Тогда никто не погиб.
Власти страны извинились за катастрофу. Президент Хасан Рухани заявил, что что виновные предстанут перед военным трибуналом. По делу о катастрофе возбуждено уголовное дело на Украине. Президент страны Владимир Зеленский потребовал от Тегерана полного, в том числе юридического, признания вины, открытого расследования и компенсации погибшим.
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