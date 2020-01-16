Украина открыла дело по подозрению в слежке за бывшим послом США

Бывший телеоператор ВГТРК Леонид Кривенков, давший несколько интервью иностранным журналистам о политической цензуре и коррупции в компании, жестоко избит неизвестными.

Как сообщил Леонид Кривенков Радио Свобода, 11 января он поехал кататься на лыжах в Кузьминский парк. Когда он возвращался с прогулки, у выхода из парка на ул. Маршала Чуйкова его подстерегли двое молодых людей с собакой. На Кривенкова набросились сзади, повалили на землю и начали бить ногами.

двое молодых людей подло напали сзади на пенсионера

«Нападавшие кричали: "гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить", "пятая колонна, мы вас будем убивать", – рассказал Леонид Кривенков. – Мне удалось схватить одного из нападавших за ногу и повалить на землю. В этот момент подоспели прохожие. Увидев их, преступники убежали. Один из них прокричал мне: "Это тебе последнее предупреждение". Я был в шоке, поэтому телефоны свидетелей не записал. Нападавшие – плотного атлетического телосложения, высокого роста, на вид им лет 25-30, собака у них совсем молодая, вероятней всего – помесь овчарки с дворнягой. Преступники были одеты в куртки тёмного цвета, на одном из них была вязаная шапка чёрного цвета».

На следующий день, 12 января, я обратился в травмпункт. Там мне был сделан рентгеновский снимок и зарегистрирован сильный ушиб грудной клетки и закрытый перелом костей носа. Поначалу я думал, что и рёбра тоже сломаны – уж очень сильно болела грудь, ведь меня били ногами по груди. Врачи травмпункта заверили меня, что они немедленно сами свяжутся с полицией, передадут информацию о нападении, и что полиция в тот же вечер пообщается со мной. Но полиция со мной не связалась, мне пришлось на следующий день самому пойти в отдел МВД по району Кузьминки. Мне стоило больших трудов добраться до отделения полиции и провести там более двух часов. Меня допросили и выдали талон о регистрации заявления о нападении на меня. Последние два дня совсем плохо себя чувствовал: ужасная слабость, поднялась температура, кружится голова, похоже, что у меня вдобавок ко всему ещё и сотрясение мозга».

Леониду Кривенкову 61 год. Он десять лет проработал телеоператором в студии прямого эфира, снимал передачи с участием известных политиков и хорошо изучил кухню ВГТРК. В январе 2019 года в интервью Радио Свобода "Советую телевизор не включать" он рассказал об известных случаях фальсификаций и цензуры. Он дал несколько интервью иностранным журналистам, работающим в Москве, и участвовал в работе оппозиционного Форума Свободной России. В декабре 2019 года интервью Леонида Кривенкова вошло в дайджест самых популярных публикаций года на сайте Радио Свобода.

Если ко мне уже начали применять меры физического воздействия, значит я стал заметен своей позицией



«Наверное, это было последней каплей, переполнившей чашу терпения чекистов, – говорит Леонид Кривенков. – Не прошло и двух недель, как на меня напали. Видимо, многих раздражает то, что я рассказываю правду о методах работы российских СМИ и кто-то дал отмашку "пора разобраться с Кривенковым". Зато теперь я могу гордиться. Если ко мне уже начали применять меры физического воздействия, значит я стал заметен своей позицией, значит я действительно что-то делаю для освобождения своей страны от нынешнего режима. Страной управляет кучка бандитов из подворотни. И методы у их подельников тоже бандитские – двое молодых людей подло напали сзади на пенсионера».