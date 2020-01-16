Абхазский Центризбирком наметил план выборов

ЦИК Республики Абхазия утвердила календарный план по подготовке и проведению президентских выборов. Напомним: выборы были назначены на 22 марта, это произошло по решению кассационной коллегии Верховного суда, отменившей результаты выборов президента и обязавшего ЦИК назначить повторные выборы.

10 января этого года Верховный суд признал незаконным решение Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия об итогах президентских выборов и отменил их результаты. В соответствии с этим вердиктом Верховного суда Рауль Хаджимба перестал быть президентом, законно избранным в 2019 году.

Абхазия, не успев толком оправиться от завершившихся в сентябре президентских выборов, не позабыв еще торжественную инаугурацию Рауля Хаджимба, прошедшую 9 октября, ровно через три месяца приступает к повторным президентским выборам.

Назначить их обязал Центральную избирательную комиссию Верховный суд, отменив результаты выборов 2019 года.

Центральная избирательная комиссия подчинилась судебному решению и через два дня определила дату новых президентских выборов – 22 марта, а вчера, 15 января, утвердила календарный план их подготовки и проведения.

Согласно плану, регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты начнется 22 января и закончится 11 февраля. На регистрацию отводится ровно десять дней с момента подачи документов, и завершиться она должна не позднее чем за 30 дней до дня голосования.

Списки избирателей будут обнародованы за десять дней до 22 марта, и в это же время избирателей должны оповестить о времени и месте голосования. Участковые избирательные комиссии получат избирательные бюллетени 20-21 марта 2020 года, а голосование пройдет 22 марта с 08:00 до 20:00. Участковые избирательные комиссии будут обязаны предоставить протоколы о результатах голосования в окружные комиссии 22-23 марта, после чего окружные комиссии предоставят их в ЦИК. ЦИК подведет итоги, которые будут обнародованы в течение трех дней с момента подписания протокола.

Согласно законодательству, президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным абхазским языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. В президенты может выдвинуться гражданин, постоянно проживающий в Абхазии не менее пяти последних лет. Таким образом, Абхазия через четыре месяца после выборов президента снова вступает в избирательный процесс.

Центральная избирательная комиссия настаивает на законности своего решения, но вынуждена подчиниться вердикту суда.

Выдвижение кандидатов не началось, но о готовности выдвинуть свои кандидатуры на президентских выборах уже заявили Аслан Бжания и Леонид Дзапшба. Рауль Хаджимба и Алхас Квициниа еще не определились с решением. И об отказе принимать участие в повторных выборах сообщили экс-кандидаты в президенты – Шамиль Адзынба и Астамур Тарба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия