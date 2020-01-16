Не верю я им, или Кое-что про либертарианцев

Расслабившись после затяжных рождественско-новогодне-рождественско-староновогодних праздников, я решил по душам поговорить с молодым поколением. Интересно мне было узнать, чем дышит, о чем думает, с кем дружит наше молодое поколение. И поговорил; оказалось, что молодое поколение у нас довольно активное и наступательное. Оно в меру агрессивное и старается с нами, уже немолодыми людьми предпенсионного возраста, говорить свысока и издалека. Меня это очень умилило, я сам был таким в свое время, дубы валил плечом, гнул подковы и думал, что знаю все, даже то, чего не знаю. Я был максималистом, спорил со старшими и делал все наоборот. В итоге больше проиграл, чем выиграл. Сейчас, с высоты прожитых лет, думается мне: если бы я прислушивался к советам старшего поколения, может, и удалось бы что-то больше в жизни сделать, чем ходить по дворам и кричать «Точу ножи и ножницы!»

Преувеличиваю, конечно, но это я для красного словца, для шутейного, так сказать, разговора. Так вот, имел я долгий разговор с молодым поколением. Молодое поколение, воспитанное на зарубежных сериалах, очень любит поговорить про свободу.

– Человек должен быть свободен! – сказало мне молодое поколение, – никто и ничто не может ему ничего запретить. Мы не хотим и не будем жить по вашим, пронафталиненным законам.

Я вяло возражал. Все, что мне говорило молодое поколение, я уже где-то в свое время слышал. Слышал, но невнимательно. Потом, разговорившись, я выяснил, что молодое поколение смотрит на мир через т.н. либертарианские идеи, и тут я насторожился. Про либертариантство я практически ничего не знаю, и понял я, что пришло время узнать.

Последние пятнадцать-двадцать лет либертарианство стало очень модным у нас. Одни его хают, другие превозносят, третьим типа меня на него глубоко плевать, четвертые не верят ни во что, кроме мамоны. Есть еще какие-то пятые, которые и придумывают эти либертарианские идеи, но их не видно, они где-то далеко за бугром и оттуда направляют и указывают путь в светлое свободное будущее.

В свое время я читал книжку Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Книжка не вдохновила меня. Создалось впечатление, что писательница женских любовных романов, начитавшись Аристотеля и соцреалистичную прозу, решила написать социально-философский роман, и это у нее не очень получилось. В книжке дано много того, что, как говорят, повлияло на идеи либертарианства. Если кого интересует, может почитать, хотя это необязательно. Потом я еще просмотрел разные материалы, встретился с населением, расспросил знакомых, интересовался разными взглядами и в конце концов кое-что для себя уразумел. С чем-то согласился, с чем-то не очень, а что-то вызвало у меня явное недоумение. Формат издания сей статьи не дает развернуться по полной программе, но кое-какие либертарианские положения я могу тут привести.

К примеру.

«Либертарианцы считают, что налогообложение аморально, и оно по своей сути ничем не отличается от грабежа».

Да, но если не будет налогов, то как же будет существовать государство, которое должно платить за уборку улиц, охрану правопорядка, устраивать новогодние шоу и подбадривать чиновников?

На это либератрианцы отвечают, что «действующее налогообложение следует заменить добровольными методами финансирования услуг, представляемых государством в настоящее время населению. Такие услуги могут предоставляться частным бизнесом, благотворительными и другими организациями».

Получается, что я не буду платить с зарплаты свои кровные 20% в казну, а буду иметь всю сумму, чему я был бы, конечно, очень рад. А вместо меня какой-нибудь банкир, к примеру, Мамука Хазарадзе, владелец банка TBC, по своему хотению будет перечислять определенные суммы из дохода своего банка в казну. А откуда он возьмет эти суммы? Из своего кармана? Не думаю, чтобы он захотел из своего кармана оплачивать налоги за всех. Он эти деньги должен откуда-то взять и отдать, не в обиду себе. А для этого он будет повышать процентные ставки кредиторам, то есть опять-таки платить буду я. И те двадцать процентов, которые государство сегодня экспроприирует с моей зарплаты, все равно у меня изымут, но на этот раз это сделает банк. Конечно, можно не связывать себя с банком, не брать кредит, не покупать ничего в рассрочку. Но, к сожалению, так не получается. Вокруг меня очень большое количество людей имеет длительную физическую связь с той или иной финансовой организацией и ежемесячно отдает им, этим акулам капитала, определенную сумму денег.

К примеру, у меня есть знакомый рыбак дядя Курт. Он на днях сделал себе подарок, купил новый «Айфон 11». Зачем он ему нужен, я не знаю, так как кроме как позвонить и прочитать эсэмэску на мобильном телефоне, он никаких других операций делать не умеет. Может еще сфоткать себя во время рыбалки и послать это изображение в соцсеть. Все это можно сделать на тридцатиларовой «Нокии», но ему моча ударила в голову, и он захотел «Айфон» и именно последней, самой дорогой модели. Пошел дядя Курт в «Ай-магазин» и купил «Айфон 11», купил, естественно, в рассрочку, так как сразу всю сумму он не смог заплатить – эта игрушка стоит около двух с половиной тысяч лари. Он быстренько оформил кредит на год и теперь будет каждый месяц выплачивать банку 258 лари. В итоге телефончик ему обойдется в 3100 лари. Банк на нем заработает около 600 лари. Ну, а если либертарианские идеи воплотятся в жизнь, то тогда дядя Курт будет платить уже на порядок больше процентов по кредиту за свой дурацкий телефон. (Историю с телефоном я не выдумал, она действительно имеет место, только дядю зовут не Курт и он не рыбак.)

«Либертарианцы выступают против любых государственных дотаций, например, сельскохозяйственным производителям». Был у нас в правительстве Каха Бендукидзе, который управлял экономикой. Одним из первых его волевых решений было прекращение дотаций сельскому хозяйству.

– Пускай сами выплывают, как хотят, – говорил господин Каха. И сельское хозяйство Грузии было отброшено на много лет назад. Свято место пусто не бывает, и на смену здоровой грузинской сельской продукции в страну валом повалили сомнительного качества турецкая морковь, лук, картошка и т.д. «Разве это нормально?», спрашивал я тогда наших аграриев-экономистов. Они пожимали плечами и молчали в тряпочку, так как времена были решительные, и за длинные языки их могли отослать в места не столь отдаленные с полной конфискацией.

«Либертарианцы выступают против всех или большинства правил градостроительного зонирования». Это значит, что никаких ограничений при строительстве не должно быть, и если стоит, к примеру, дворец царицы Тамары, построенный где-то в 1200 году, то рядом, без всяких угрызений совести можно будет выстроить 40-этажный дом на 200 квартир. Градостроительство в Грузии находится в таком хаотичном состоянии, что, сдается мне, либертарианцы давно уже воплотили в жизнь свои «застроечные» чаяния.

«Часть либертарианцев выступает против законов об обязательном школьном образовании».

Я не знаю, что тут комментировать. В наше время человек чем больше знает, тем больше у него шансов дожить до пенсии, и выступать против законов об обязательном школьном образовании, по-моему, неумно. И это даже пахнет вредительством.

«Либертарианцы являются убежденными противниками всеобщей воинской обязанности. Они выступают против военного вмешательства в дела других стран и признают лишь защиту от агрессии».

Вот в этом пункте я согласен. Армия должна быть строго профессиональной. Все эти всеобщие воинские призывы ничего полезного не приносят. Тем более что сейчас армия стала годичной, и наши срочники проходят ее спустя рукава, особо не потея, служа во всяких охранных батальонах. Думаю, это абсолютно пустая трата времени и средств, и со мной согласна целая армия либертарианцев.

«Либертарианцы выступают против запретов на владение оружием».

Категорически не согласен. Народ наш горячий, вспыльчивый и чуть что – сразу вскипает как кипятильник. И если на стене висит ружье, то очень возможно, что в каком-нибудь действии оно обязательно выстрелит. А это нам надо? Так что никакого оружия и точка!

Одним из легкоузнаваемых требований либертарианцев является требование полной легализации всех или большинства наркотиков. Про наркотики я не раз и не два выступал. И еще много-много раз буду говорить: я за полный запрет и за уголовную ответственность распространителям всякого рода наркотиков – и легких, и средних, и полутяжелых, и тяжелых. Нулевая толерантность к наркотикам! И позиция либертарианцев по этому поводу для мне означает только одно – это заигрывание с молодежью, чтобы слыть продвинутыми и иметь их поддержку. Интересно мне, кто из либертарианцев хочет, чтобы их близкий был наркоманом? Не думаю, чтобы они это хотели для себя.

Это лишь малая доля того, что я успел узнать про либертарианцев, но мои изыскания будут продолжаться, о чем постараюсь вам доложить.

И в заключение!

Не верю я им, и все.

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