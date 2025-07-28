Бунт во время войны. Как в Украине борются за право бороться с коррупцией

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В подкасте «Большой Кавказ» - Украина. Протесты, каких страна не видела с 2014 года. Поводом для них стал конфликт между силовыми органами Украины и специальными независимыми структурами, созданными именно после Евромайдана и во многом благодаря ему. Президент Владимир Зеленский подписал закон о фактическом переподчинении этих структур, прежде всего Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Генеральной прокуратуре, что полностью меняет смысл его существования и суть борьбы с коррупцией. Но уже через два дня внес в парламент новый закон, фактически отменяет предыдущую отмену. О сути и причинах происходящего, и рисках для страны и ее власти и о возможном развитии конфликта мы говорим с политическим обозревателем, экспертом по украинской политике Константином Скоркиным.