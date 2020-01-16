Суд по делу о похищении Ирины Дочия подходит к завершению

Сегодня на процессе в Верховном суде Абхазии по делу о похищении с целью выкупа Ирины Дочия начались прения сторон.

Краткая предыстория: 2 июля 2016 года около полуночи у подъезда своего дома в центре Сухума неизвестными была похищена 36-летняя на тот момент Ирина Дочия, мать несовершеннолетней дочери, секретарь политсовета ​партии «Единая Абхазия». Впрочем, связь похищения с ее партийной деятельностью была сразу отвергнута, так как Дочия занималась только документооборотом и не имела отношения к принятию политических решений. В СМИ появилась информация, что похитители требуют за ее освобождение полтора миллиона евро у ее отца-бизнесмена, проживающего в Москве. Как сообщало «Эхо Кавказа», президент Рауль Хаджимба объявил о вознаграждении в размере 1 млн рублей за достоверную информацию о ее местонахождении. По информации корреспондента «Эха Кавказа», Ирину Дочия удерживали в Гальском районе. 17 августа в Сухуме заместитель председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия Владимир Арлан на брифинге сообщил: «В ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий Службой госбезопасности совместно с российскими партнерами была освобождена без выкупа Ирина Руслановна Дочия».

О похитителях тогда ничего не сообщалось, и только в июне 2019 года Верховный суд Республики Абхазия под председательством судьи Мимозы Цушба начал рассмотрение в первой инстанции уголовного дела в отношении Дзидзария А.В., Блаб Г.А., Чантурия В.А., Дзидзария А.Г., Авидзба Д.Т., обвиняемых в похищении три года назад Ирины Дочия. Я побывал тогда на двух заседаниях этого суда, а точнее на одном, так как второе так и не состоялось, – после того, как все участники процесса просидели несколько часов в зале суда в ожидании доставки одного из подсудимых, который отказался выходить из камеры…

И вот пресс-служба ВС известила вчера журналистов о вступлении судебного процесса в завершающую фазу. Но прения сторон начались не сразу. Сперва рассматривалось письмо руководства «Абаза-ТВ» с просьбой разрешить его съемочной группе вести видеосъемку на процессе. Подсудимые и их защитники выступили против, и тогда судья приняла компромиссное решение: снимать всех, кроме подсудимых. Правда, тут было трудно избежать спорных ситуаций, так как защитники сидели перед своими клиентами, и когда в какой-то момент телеоператор решил зафиксировать выступление защитника, сидевший за ним подсудимый решил, что снимают его, и возмутился: «Убери камеру!» Потом адвокаты подсудимых долго протестовали в связи с тем, что суд не смог обеспечить явку на процесс некоторых свидетелей по делу и удовлетворился предоставленными медицинскими справками.

И вот, наконец, представители гособвинения Надина Мукба и Эльвия Хазириши, сменяя друг друга, зачитали обвинительное заключение. Мукба начала с воспроизведения показаний потерпевшей Ирины Дочия, данных ей в ходе предварительного следствия (в судебном она не участвовала, проживая сейчас в Москве):

«27 мая 2018 года она показала следующее. 2 июля 2016 года по приглашению своей подруги Агрба Гаи примерно в 18 часов на своей автомашине со своей дочерью Элиной они прибыли в ресторан «Эрцаху» на выпускной вечер школьников. Там Элина побежала в банкетный зал, где проходило основное торжество, а она расположилась за столиком на улице на территории ресторана. Позже родители выпускников запланировали вместе с детьми встретить рассвет, в связи с чем она примерно в 23.30 на своей машине направилась по месту жительства, чтобы переодеться в более удобную одежду, а ребенка на это время оставила под присмотром своих подруг. Когда подъехала к дому, к ней подбежали трое мужчин, лица которых были закрыты масками с прорезями для глаз и рта. Один из них сразу нанес ей удары кулаком в область лица и тела. После чего они насильственно поволокли ее в сторону стоявшей иномарки. В ходе этого она уронила сотовый телефон, а с запястья руки сорвался браслет. Указанные лица в масках с применением грубой физической силы усадили ее на заднее сиденье иномарки и уложили в горизонтальном положении. В пути она находилась примерно 35 минут, а процесс ее пересадки в другую машину проходил в лесном массиве. Там было очень тихо, ее ног касалась трава, а шпильки туфель впивались в землю. Путь следования на второй машине занял примерно 15-20 минут. После остановки ее вытащил из салона, подхватили под руки и, проведя примерно 30-40 метров, завели в какое-то строение. Там с ее головы сняли мешок, надели наручники и пристегнули заранее подготовленной цепью к кольцу в бетонном полу. Закрыли дверь на ключ и ушли».

Опуская подробности того, как ее перевозили через определенное число суток из одного дома в другой в разных селах Гудаутского (а не Галльского, как выясняется) района, приведу такой эпизод:

«По истечении примерно пяти-семи часов в комнату вошел Геннадий Блаб в сильном наркотическом опьянении. Пристегнул ее наручниками к своей руке и указал следовать за ней. По наружной лавочке они спустились во двор, где посидели на лавочке, потом вошли в кухонное помещение. Геннадий Блаб выпил стакан воды, и она обрызгала его лицо водой, поскольку опасалась, что он умрет от передозировки, будучи пристегнут к ее руке наручниками. К этому времени у нее практически не было сил, она еле волочила ноги и спотыкалась обо все, что под них попадало».

А последние дни ее пребывания у похитителей были такие:

«В указанный период люди, которые ее насильственно удерживали, передавали ее отцу Дочия Руслану Мушниевичу требование передать за ее освобождение выкуп в сумме полтора миллиона евро. В случае отказа обещали убить Ирину. Но впоследствии она была отпущена Геннадием Блаб и двумя ее сообщниками с условие выполнения ею требования передачи им денежного выкупа в сумме двух миллионов рублей. В случае отказа Геннадий Блаб и двое его сообщников обещали ее убить. Ночью 15 августа 2016 года Блаб и двое его помощников усадили Ирину на заднее сиденье машины «Жигули» и довезли до Лыхненского поворота. Там Геннадий Блаб договорился с таксистом, чтобы тот довез ее до города Сухум, затем снял с ее глаз повязку, вывел из автомашин и дал ей клочок бумаги с номером телефона, чтоб она смогла связаться для выплаты двух миллионов рублей».

Представители гособвинения запросили наказание для подсудимых в виде заключения на сроки от пятнадцати лет и выше. Выступили также представители потерпевшей стороны.

Подсудимые и их защитники будут заслушаны судом завтра.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия