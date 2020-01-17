Новый посол США в Грузии Келли Дегнан принесла присягу

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Грузии Келли Дегнан принесла присягу. Информацию об этом подтверждают в посольстве Соединенных Штатов в Грузии.
На церемонии присяги присутствовал заместитель государственного секретаря Дэвид Хейли.
Сенат США утвердил назначение Келли Дегнан на пост посла США в Грузии, как отмечается на официальной веб-странице Конгресса, голосование состоялось 19 декабря 2019 года, напоминает "ИнтерпрессНьюс".
Келли Дегнан - карьерный дипломат в ранге советника-посланника, в последнее время являлась политическим советником командующего Военно-морскими силами Соединенных Штатов в Европе и Африке. До этого Келли Дегнан занимала пост заместителя главы дипломатической миссии США в Италии, заместителя исполнительного секретаря в Государственном департаменте и заместителя главы руководителя дипломатической миссии США в Косово. В течение 25-летней карьеры Келли Дегнан работала политическим советником в представительстве США при НАТО, старшим гражданским представителем в Афганистане в боевой группе бригады Салерно и заместителем политического советника дипломатической миссии США в Турции. Келли Дегнан была специальным заместителем помощника государственного секретаря и секретаря Госдепартамента по политическим вопросам. Она получила степень бакалавра журналистики в университете Норвестерн и степень доктора права в Университете Южной Калифорнии.
Келли Дегнан является обладателем награды государственного секретаря ESA, говорит на итальянском, французском, турецком и урду.
Одним из главных направлений является содействие строительству объектов новой генерации. Сегодня к энергосистеме Грузии добавляется еще один масштабный объект - это «Гардабани 2», теплоэлектростанция с комбинированным циклом на 230 мегаватт, - объявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на церемонии официального открытия «Гардабанской теплоэлектростанции 2».
По заявлению министра, ТЭС является весьма важным объектом, который обеспечит энергобезопасность Грузии, подавая электроэнергию населению и бизнес-объектам.
«Это тепловая электростанция, сооруженная по новой технологии, которая в два раза эффективнее старой, ТЭС т.н. открытого цикла. Как известно, энергетика является одним из приоритетов нашей экономической политики. У нас высокий экономический рост, что ставит на повестку дня необходимость энергетической реформы и коренного преобразования этой отрасли», - сказала Турнава.
По словам министра, приоритетом остается освоение возобновляемой энергии и 2020 год в этом плане выдающийся. Она также подчеркнула важность строительства новых тепловых электростанций, которые, по словам Турнава, обеспечат устойчивость системы.
«Это наш резерв, который обеспечивает устойчивость системы. Например, только эта ТЭС может покрыть 70% среднемесячного потребления Тбилиси», - сказала Турнава.
Семье премьер-министра России Михаила Мишустина принадлежит земля в Подмосковье и пять домов общей стоимостью больше полутора миллиардов рублей, выяснили "Открытые медиа". Площадь земельных участков в пять раз больше, чем задекларировал чиновник, а общая стоимость недвижимости больше, чем задекларированный доход семьи чиновника с 2010 года.
Недвижимость находится в элитном подмосковном посёлке на Николиной горе на западе области. Там у семьи премьер-министра 2,6 гектара земли и пять жилых домов общей площадью 2456 квадратных метров. Официально они большей частью зарегистрированы на Российскую Федерацию, так семьи высокопоставленных чиновников скрывают свою недвижимость. Однако до этого участки принадлежали отцу Мишустина, пишут "Открытые медиа" со ссылкой на данные Росреестра.
С 2010 года, когда чиновник возглавил Налоговую службу, он задекларировал 213 миллионов рублей дохода, а его жена – 790 миллионов рублей. Накануне Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального призвал Мишустина объяснить, каким образом его супруга заработала эти деньги.
Белый дом нарушил закон, когда заморозил военную помощь в размере 214 миллионов долларов Украине без ведома Конгресса. Об этом сообщила Счетная палата США.
В конце августа прошлого года американские СМИ писали о распоряжении президента США Дональда Трампа пересмотреть военную помощь Украине. Трамп, как утверждалось, хотел убедиться в том, что деньги Соединённых Штатов используются наилучшим образом.
К середине сентября Вашингтон разблокировал пакет финансовой помощи Киеву. Позднее стало известно, что задержка с выделением средств Украине, могла быть связана со следствием по делу о вмешательстве в выборы в США в 2016 году.
Демократы в Конгрессе считают, что Трамп таким образом оказывал давление на Киев с целью добиться проведения расследования в отношении своего политического конкурента, демократа Джо Байдена. Это стало одной из причин для начала процедуры импичмента президента США.
Трамп все обвинения в свой адрес отвергает и называет действия демократов "очередной охотой на ведьм".
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Это случилось после анонимной публикации в интернете аудиозаписи его разговора, в котором он заявляет, что президент страны Владимир Зеленский не разбирается в экономике.
"Я пришёл на должность — выполнять программу президента, — написал Гончарук в своём фейсбуке. — Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент".
По словам Гончарука, опубликованные аудиозаписи - это смонтированные фрагменты записей совещаний правительства. В их публикации Гончарук обвинил противников реформ в стране.
В администрации президента Украины подтвердили получение прошения Гончарука об отставке. Президент Зеленский сейчас рассматривает заявление - говорится в сообщении.
Накануне ряд украинских СМИ сообщили о том, что после публикации "прослушек" Гончарук написал заявление об отставке. Ещё вчера, однако, премьер этого не подтверждал - он заявлял, что врагам премьера и его соратников не удастся их "испугать", и пообещал продолжить работу над тем, чтобы "перезагрузить страну, сломать старую систему".
Мужская сборная Грузии по водному поло уступила сборной Греции в матче чемпионата Европы, который стартовал в Будапеште, со счетом 10:17. Подопечным Реваза Чомахидзе удалось выровнять ход игры к концу встречи, однако провальные первые две четверти не позволили отыграться. Счет по четвертям - 1:5, 1:6, 4:2, 4:4.
Следующую игру в группе D грузинские ватерполисты проведут 18 января против сборной Италии, сообщает агентство «Новости-Грузия». Сегодня же поздно вечером по тбилисскому времени итальянцы встречаются с французами. На данный момент у трех сборных - Грузии, Греции и Италии по три очка. Если итальянцам удастся обыграть французских ватерполистов, то они станут лидерами группы D.
Ранее сборной Грузии в упорной борьбе удалось обыграть сборную Франции со счетом 9:7. На сегодняшний день лучший результат грузинских ватерполистов – 12-е место на ЧЕ 2014 года.
Вопрос строительства дороги и железнодорожных путей, ведущих к глубоководному порту Анаклия снят с повестки дня в связи с расторжением соглашения между «Консорциумом развития Анаклия» и правительством Грузии. Об этом журналистам заявил первый заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.
Строительство автомобильной и железной дороги было обязательством властей Грузии в рамках строительства порта. Департамент автомобильной дороги должен был проложить 18-километровую дорогу, на что из госбюджета в 2019 году было выделено 11 миллионов лари (3,8 миллиона долларов).
«Данный вопрос напрямую связан с новым тендером, который осуществится в рамках порта. У нас фактически есть проект дороги и железной дороги. Сейчас речь идет о том, должно ли правительство потратить несколько сотен миллионов лари на дорогу к порту, который еще не построен. В будущем мы действительно надеемся, что он будет построен», - заявил Карселадзе.
Правительство Грузии заявило об окончательном расторжении соглашения с «Консорциумом развития Анаклия» 9 января, после того, как в декабре 2019 года инвестор в седьмой раз не смог выполнить обязательства и предоставить правительству документацию о кредитных соглашениях с банками.
После этого власти приступили к процедурам подготовки новых тендерных предложений по проекту строительства порта. Как сообщает агентство «Новости-Грузия», строительство нового порта началось в декабре 2017 года, а в июле 2018 года начались работы по углублению дна до 16 метров. На данный момент строительство порта остановлено.
Верховная рада Украины проголосовала за возвращение делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы с января 2020 года. Об этом в Facebook сообщила глава украинской делегации Елизавета Ясько. «Мы едем в Страсбург, чтобы бороться за Украину», - написала она.
Украина не стала направлять свою делегацию на осеннюю сессию ПАСЕ в 2019 году после того, как организация восстановила членство России, приостановленное после аннексии Крыма. В ответ Москва с 2017 года прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы.
После восстановления прав российской делегации Россия приступила к выплатам взносов.
Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба подписал указ «О секретаре Совета безопасности РА».
В документе, в частности, говорится: «Освободить Килба Мухамеда Сетбиевича от должности секретаря Совета безопасности Республики Абхазия согласно поданному заявлению», передает информагентство «Апсныпресс».
На горнолыжном курорте Гудаури внедряют систему контроля и управления снежными лавинами, сообщает телекомпания «Имеди». Для тестирования новой системы в Грузию приехали немецкие и французские специалисты. После внедрения новой технологии, в Гудаури смогут вызывать контролируемый сход снежных лавин. Установки уже заработали в тестовом режиме.
Общая стоимость проекта установки в Гудаури системы управления лавинами - 21 миллион лари (около 7,3 миллиона долларов). Иностранные эксперты показали грузинским коллегам принцип работы системы. Как заявляют в «Компании развития горных курортов», практика позволит сделать безопасным катание на горнолыжных склонах и увеличит продолжительность сезона.
«Из-за угрозы схода лавин нам часто приходилось перекрывать дорогу Коби-Гудаури. Эта система позволит нам перекрывать определенные участки всего на несколько часов, скорее всего, в ночное время, чтобы сорвать лавину на раннем этапе», - пояснил руководитель «Компании развития горных курортов» Тамаз Гамцемлидзе.
Для того, чтобы искусственно вызвать сход лавины, используются такие установки как DAISYBELL и GAZEX, которые производит французская компания TAS. DAISYBELL - легко транспортируемая на вертолете система (со стропами длиной от 15 до 30 м) и подходящая для труднодоступных или особенно проблемных лавинных районов. Система делает выстрелы, что искусственно провоцирует сход лавины. GAZEX - фиксированная система дистанционного лавинного контроля (RACS), при которой взрывают газ пропан.
Национальная полиция Украины открыла 2 уголовных дела из-за возможной незаконной слежки за бывшим послом США в Киеве Мари Йованович.
В сообщении МВД Украины говорится, что дело открыто из-за материалов, опубликованных 14 января комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках процедуры об импичменте президента Дональда Трампа. Речь идет в частности о переписке бывшего помощника юриста Трампа Руди Джулиани Льва Парнаса с украинскими политиками и людьми из окружения Трампа.
Пассаж, который можно трактовать как признание в слежке за Йованович, содержится в переписке между Парнасом и кандидатом в Конгресс от республиканцев Робертом Хайдом. Хайд делился с Парнасом, который выполнял различные поручения Джулиани, негативным мнением о Йованович, а также писал, что его украинские партнеры могут помочь отследить перемещения посла.
Йованович была отправлена в отставку с поста посла весной 2019 года. Она стала одним из свидетелей по делу об импичменте Трампа, обвинив людей из окружения президента, в первую очередь Джулиани, в стремлении дискредитировать ее и избавиться от нее. При этом она сказала, что о деятельности Парнаса и других людей, направленной против нее, ее предупредил Арсен Аваков - глава МВД Украины. Трамп критиковал Йованович в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, расшифровка которого была опубликована. Зеленский в ответ тоже назвал ее «плохим послом».
В сообщении украинского МВД говорится, что Киев не намерен вмешиваться во внутренние дела США, однако должен проверить, не был ли нарушен закон. МВД обратилось к американскому ФБР с просьбой о содействии в расследовании.
Также в четверг стало известно, что Украина обратилась к ФБР с просьбой помочь в расследовании взлома сервера корпорации Burisma, в котором подозревают российских хакеров. Корпорация тоже оказалась в центре дела об импичменте, поскольку в ее совете директоров заседал сын Джо Байдена - политического соперника Трампа, «компромат» на которого, как утверждается, искали приближенные Трампа на Украине.
Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), в рейтинге политических партий первые шесть мест распределились следующим образом: «Грузинская мечта» - 20%, «Единое национальное движение» - 13%, «Европейская Грузия – Свободные демократы» - 8%, Лейбористская партия – 5%, «Альянс патриотов» - 4 %, «Демократическое движение – Единая Грузия» - 3%. Ответы респондентов на вопрос, как они относятся к лидерам этих партий, выглядят следующим образом:
к председателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили отрицательно относятся 49%, положительно – 17%, ни плохо, ни хорошо – 29%, не слышали о нем – 1%, не могут дать ответа – 4%;
к лидеру «Единого национального движения» Михаилу Саакашвили отрицательно относятся 39%, положительно – 26%, ни плохо, ни хорошо – 29%, не слышали – 1%, не могут дать ответа – 4%, отказались отвечать -1%;
к фигуре Давида Бакрадзе, который баллотировался в президенты на выборах в 2018 году от партии «Европейская Грузия», отрицательно относятся 21%, положительно – 34%, ни плохо, ни хорошо – 35%, не слышали – 5%, не могут дать ответа – 5%;
к Шалве Нателашвили, который долгие годы возглавляет Лейбористскую партию Грузии, отрицательно относятся 25%, положительно – 29%, ни плохо, ни хорошо – 36%, не слышали – 5%, не могут дать ответа – 5%;
к лидеру партии «Альянс патриотов» Ирме Инашвили отрицательно относятся 35%, положительно – 18%, ни плохо, ни хорошо – 33%, не слышали – 8%, не могут дать ответа – 6%;
к лидеру партии «Демократическое движение – Единая Грузия» Нино Бурджанадзе отрицательно относятся 35%, положительно – 17%, ни плохо, ни хорошо – 39%, не слышали – 3%, не могут дать ответа – 5%; не ответил на вопрос - 1%.
Поправки в Конституцию России, предложенные накануне президентом Владимиром Путиным, могут быть приняты уже весной. Об этом сообщают агентства со ссылкой на источники в Совете Федерации. Глава верхней палаты Валентина Матвиенко также заявила, что в парламенте настроены принять поправки до конца весенней сессии.
По словам источника, всенародное голосование о поправках, которое предложил провести Путин, может пройти ещё до 1 мая.
При этом сам текст поправок ещё не опубликован и, по всей видимости, ещё не сформулирован. Это следует из слов президента Путина, который в четверг сказа на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок. Путин сказал, что поправки должны быть юридически чётко сформулированы.
Пока неясен механизм принятия поправок. Конституция предполагает, что большинство её статей может быть изменено без всенародного голосования, путём одобрения в парламенте. Для изменения же основополагающих статей необходим созыв особого Конституционного совещания.
К числу таких статей относится и пункт о приоритете международного права. Путин предлагает закрепить в основном законе приоритет российской Конституции. Каким образом будет приниматься эта поправка - пока не ясно.
По словам Путина, предложенные им поправки в Конституцию направлены "на укрепление роли гражданского общества, партий, регионов". Поправки фактически меняют баланс полномочий разных ветвей власти - Госдуме даётся право утверждать состав правительства, кроме того, в Конституции будут прописаны полномочия Госсовета.
В состав рабочей группы по изменениям Конституции вошли 75 человек, причём юристы в ней в меньшинстве. В группе представлены спортсмены, артисты, писатели, представители общественных организаций и так далее. Практически все они в той или иной степени ранее заявляли о своей лояльности действующей власти. Путин обосновал выбор этих людей тем, что работа над измененияи конституции нужны не только профессиональные знания, но и "политический и жизненный опыт".
Государственная дума РФ одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. За его кандидатуру проголосовало 423 депутатов. Накануне президент России Владимир Путин внес его кандидатуру на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента.
"Он смотрит на проблемы системно. Он также занимается тем, что мы сейчас называем цифровизацией. Я прошу вас, коллеги, поддержать президента Российской Федерации и дать разрешение Государственной Думе назначить Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства Российской Федерации", – сказал при представлении Мишустина Гарри Минх.
В своем выступлении до начала голосования Мишустин повторил тезисы обращения Путина к Совету Федерации, которое состоялось накануне, а именно о необходимости своевременно предоставлять выплаты семьям, обеспечить детей горячим питанием в школах, создании новых рабочих мест и необходимости реформирования правительства.
В своей речи он также сделал упор на реформу экономического сектора, условий для малого бизнеса, укреплении оборонно-промышленного комплекса и налаживание взаимодействия с регионами.
Назначение произошло после того, как правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. За несколько часов до этого Путин во время оглашения послания Федеральному собранию анонсировал конституционные реформы.
Утром 16 января члены фракции "Единая Россия", которая обладает большинством в Госдуме, единогласно проголосовали за кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны.
Вскоре Мишустин сообщил, что внесет изменения в состав кабинета министров, но какие именно, не уточнил. В числе своих приоритетов он назвал цифровую экономику и опору на национальные проекты.
Пока Мишустин не сформировал новый кабинет, временно исполнять обязанности министров будут бывшие члены правительства Медведева. Сам Медведев указом Путина назначен временно исполняющим обязанности премьера.
Михаил Мишустин с 2010 года занимает пост главы Федеральной налоговой службы России. Он также входил в состав Совета при президенте РФ по развитию финансового рынка России в период с 2011 по 2018 годы. В марте 2004 года Мишустин был назначен руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости – Роснедвижимости. С 2006 по 2008-й он занимал должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
По материалам СМИ и отзывам коллег, Михаил Мишустина ценят в основном за его управленчиеские и организаторские способности. В частности, как писала 16 января "Медуза", Мишустин занимался внедрением компьютерных систем в постсоветской бюрократии, а на посту главы ФНС добился рекордной собираемости налогов.
Издание "Проект" нашло у Мишустина недвижимость на Рублевском шоссе в Москве, которую он скрыл – владельцем 600-миллионного особняка, который ранее был записан на него, сейчас значится "Российская федерация".
Экономист и бывший зампредседателя Центрального банка России и бывший коллега Мишустина рассказал в эфире Настоящего Времени, что он – "эффективный менеджер".
"Мне кажется, что Путин думает, что хороший премьер – это как в советской системе: я сказал, я тебе дал цели – ты принял план и побежал его выполнять. И не рассказываешь мне о своих проблемах, а как машина работаешь: команда направо, команда налево. Мишустин – он такой на самом деле. Если абстрагироваться от содержания российской власти, Мишустин – достаточно эффективный менеджер. Он хорошо руководил налоговой службой, он ввел много новаций, информатизацию, улучшил общение с налогоплательщиками, повысил собираемость налогов", – сказал Алексашенко.
В конце весны в Абхазии, где после отставки президента самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба предстоят выборы, может быть создана новая партия (рабочее название — «Будущее Абхазии»). Ее основателем и координатором станет Инал Ардзинба, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, действительный государственный советник России. Об этом сам Ардзинба рассказал РБК.
По его словам, создание политической структуры, ориентированной на выражение и защиту интересов молодежи, в республике планировалось давно, но решающий импульс дали нынешние события. «Они показали, что молодежь стала ключевым актором в общественно-политической жизни и основным драйвером изменений. Я получаю множество обращений от молодых людей, которые хотят развиваться и быть в команде», — отметил Ардзинба. Ключевая проблема абхазской молодежи — безработица, которая является причиной других — высокого уровня преступности и наркомании.
Создание новой политической структуры будет проходить поэтапно. Сначала, как сообщил Ардзинба, в три этапа пройдет конкурс молодых лидеров. Его победители получат поддержку — смогут пройти стажировку в Москве или возможность трудоустроиться в Абхазии. Если победители конкурса выразят желание, они смогут принять участие в создании партийной структуры, говорит Ардзинба. Вопросы финансирования будут урегулированы позже, уточнил он.
«Создание партии планируется весной. До президентских выборов (пройдут 22 марта) будем вести работу в Абхазии в формате встреч, после выборов проведем конкурс молодых специалистов, к концу весеннего периода выйдем на учредительный съезд и создание партии», — сообщил Ардзинба. Будет ли он вместе с соратниками по будущей партии поддерживать кого-то на предстоящих президентских выборах, пока неясно, это зависит от того, кто заявит об участии в кампании, и от представленных программ, объяснил политик.
29-летний Инал Ардзинба родился в Сухуми, в прошлом был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину. Он родственник первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, чей клан считается одним из наиболее влиятельных в республике. Основатель партии «Амцахара» — герой Абхазии Ака Ардзинба — его дядя. Инфраструктура «Амцахары» будет использована для создания новой партии.
Ардзинба давно участвует в общественной жизни Абхазии. С 2017 года по его инициативе действует благотворительное движение «Послы доброй воли Абхазии». Летом этого года обсуждалась возможность его назначения премьер-министром в случае победы на президентских выборах оппозиционного кандидата Алхаса Квициниа (проиграл Раулю Хаджимба во втором туре с минимальным разрывом).
США и Китай подписали частичное торгово-экономическое соглашение. Официальная церемония прошла в Белом доме. Подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ.
Документ подразумевает увеличение импорта из США в Китай на 200 миллиардов долларов в течение двух лет, а также сокращение американских пошлин на китайские товары. Соглашение подкреплено положениями по урегулированию торговых споров.
Сделка также затрагивает такие сферы, как защита интеллектуальной собственности, увеличение объема закупок американской промышленности, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей, устранение барьеров для американских финансовых услуг, прекращение валютных манипуляций и восстановление баланса в торговых отношениях между США и Китаем. Также Китай обязуется провести значительные реформы в ряде ключевых областей.
При этом многие экспортные тарифы, установленные между двумя странами во время торговой войны, остаются в силе. Вашингтон намерен сохранить большинство экспортных тарифов, чтобы использовать их на переговорах в будущем как рычаги давления.
Трамп назвал торговое соглашение "исправлением ошибок" и "невероятной сделкой для США", которая приведет к "стабильному миру во всем мире".
Договоренность по поводу так называемой "первой фазы" торгового соглашения была достигнута в середине декабря. Вскоре, как ожидается, начнётся обсуждение по другим пунктам соглашения. В частности, планируется согласовать дальнейшее снижение пошлин и обсудить китайские государственные субсидии.
Торговые споры между Пекином и Вашингтоном продолжаются с начала 2018 года. Вашингтон обвиняет китайские власти в протекционизме и несправедливом ведении бизнеса. Дональд Трамп ранее ввёл дополнительные сборы на китайскую продукцию. Китай предпринял аналогичные шаги.
Если бы завтра в Грузии проводились парламентские выборы, за «Грузинскую мечту» проголосовали бы 20%, за «Нацдвижение» - 13%, а за «Европейскую Грузии – Свободных демократов» - 8%. Об этом говорится в исследовании Национального демократического института (NDI).
Голоса опрошенных граждан распределись следующим образом:
«Грузинская мечта» - 20%, ни одна партия – 14%, отказались отвечать – 14%, «Единое национальное движение» - 13%, не знаю – 12%, «Европейская Грузия – Свободные демократы» - 8%, Лейбористская партия – 5%, «Альянс патриотов» - 4 %, политическая платформа – «Новая Грузия» - 3%, «Демократическое движение – Единая Грузия» - 3%, «Гирчи» - 2%, другие – 2%.
Согласно исследованию, если бы завтра проводились парламентские выборы, 65% опрошенных граждан приняли бы в них участие, 35% - нет.
Вместе с тем, на вопрос: «Если бы завтра проводились парламентские выборы, по вашему мнению, какая бы партия получила более всего голосов?», ответы респондентов таковы:
«Грузинская мечта» - 32%, ЕНД – 14%, не знаю – 14%, отказались отвечать – 12%, ни одна партия – 11%, «Европейская Грузия – Свободные демократы» - 6%, «Альянс патриотов» - 3%, Лейбористская партия – 2%, «Гирчи» - 1%, Демократическое движение – Единая Грузия» - 1%, другие – 1%.
Национальный демократический институт (NDI) и CRRC-Грузия представили результаты исследования общественного мнения, проведенного в ноябре-декабре 2019 года в масштабе Грузии (за исключением самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия). На основе представительной выборки путем прямого интервьюирования были опрошены 2,180 человек. Средний предел погрешности +/- 1,9%.
Между Сухуми и Тбилиси должен быть диалог. В каком формате, в какой форме - не имеет значения, заявил «ИнтерпрессНьюс» абхазский оппозиционный лидер Аслан Бжания.
По его словам, «главное, чтобы диалог дал нам положительный результат и не имеет значения, сколько сторон будет участвовать в этом диалоге... Главное, чтобы в этот процесс были вовлечены люди, которые желают заключить этот процесс в человеческие и мирные рамки.
Что касается ближайшей перспективы, я думаю, что в первую очередь нужно восстановить доверие между сторонами. В этом направлении должны быть предприняты шаги, и я убежден, это будет способствовать сближению наших позиций. Такого рода шаги должны быть предприняты в экономической сфере», - заявил Бжания.
Аслан Бжания уже заявил о намерении выставить свою кандидатуру на президентских выборах, которые назначены Центризбиркомом самопровозглашенной республики на 22 марта 2020 года. Напомним: предыдущий лидер Рауль Хаджимба подал в отставку после протестов, сопровождавшихся захватом здания президентской администрации.
Государственная дума России сегодня рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность главы правительства. Накануне её внёс в нижнюю палату российского парламента президент Владимир Путин после того, как правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. Это произошло после оглашения Путиным послания Федеральному собранию, в котором он предложил изменения в Конституцию, радикально меняющие политическую систему страны.
Сегодня утром перед пленарным заседанием Мишустин встречается с фракциями.
Фракция "Единой России", обладающей большинством в Госдуме, единогласно проголосовала за кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера. Об этом сообщил журналистам её руководитель Сергей Неверов. На заседании фракции, как передают источники "РИА Новости" и ТАСС, Мишустин сообщил, что в составе кабинета министров будут изменения. Какие именно он не уточнил. В числе своих приоритетов он назвал цифровую экономику и опору на национальные проекты.
Вчера о поддержке Мишустина заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
ЛДПР продолжает обсуждать кандидатуру Мишустина на пост премьера, заявил журналистам глава партии Владимир Жириновский. По его словам, решение будет принято позже.
Кандидатуру Мишустина на заседании в Думе представит полпред президента Гарри Минх. Для одобрения кандидатуры Мишустина надо заручиться поддержкой минимум 226 депутатов.
Если депутаты утвердят Мишустина в должности премьера, то он приступит к формированию нового правительства. До этого временно исполнять обязанности министров будут члены кабинета Медведева. Сам Медведев указом Путина назначен временно исполняющим обязанности премьера.
Писатель Захар Прилепин, режиссёр Карен Шахназаров и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда включены в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России. Указ выложен на сайте Кремля.
В состав рабочей группы предложено включить российских политиков, общественных деятелей и учёных — всего 75 человек. Среди них — председатели профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас, учёный-правовед, академик РАН Татьяна Хабриева и президент благотворительного "Русфонда" Лев Амбиндер. Правоведов в списке 11 человек.
Радикальные изменения в текст конституции были предложены в среду президентом России Владимиром Путиным. Он предложил, в частности, перераспеделить властные полномочия между президентом, парламентом и не имеющим сейчас власти Государственным советом, ужесточить должностные требования для президента, федеральных чиновников и депутатов, запретить одному человеку больше двух раз избираться на пост президента и разрешить увольнять судей Конституционного и Верховного судов.
Эти изменения – самая масштабная реформа в истории российской системы власти. Перед принятием их предложено одобрить на всенародном голосовании, которое будет объявлено президентским указом.
Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), большинство опрошенных положительно оценивают деятельность мэра Тбилиси Кахи Каладзе, он возглавляет рейтинг популярности лидеров.
31% опрошенных деятельность Каладзе оценивает положительно, 13% - очень хорошо, 32% - средне, 16% - плохо, 6% - очень плохо, 1% - не ответил на вопрос.
Согласно этому же исследованию, деятельность премьер-министра Грузии Георгия Гахария очень хорошо оценивает 4% опрошенных, 17% - хорошо, 34% - средне, 24% - плохо, 10% - очень плохо, еще 10% - не ответили на вопрос.
По исследованию NDI, деятельность председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе, 1% опрошенных оценивает очень хорошо, 12% - хорошо, 30% - средне, 25% - плохо, 11% - очень плохо, 20% - не ответили на вопрос.
Что касается президента Грузии Саломе Зурабишвили, ее деятельность очень хорошо оценивает 1% опрошенных, 8% - хорошо, 31% - средне, 34% - плохо, 20% - очень плохо, 6% - не ответили на вопрос.
Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), большинство опрошенных деятельность правительства Грузии оценивают негативно. На вопрос, как бы вы оценили деятельность существующего правительства, 64% опрошенных ответили, что плохо, 30% - хорошо, а 5% - не знают ответа на этот вопрос.
Как передает "ИнтерпрессНьюс", большинство опрошенных среди институтов Грузии негативно оценивают деятельность парламента. В частности, по исследованию NDI, работу законодательного органа отрицательно оценивают 40% респондентов. Очень хорошо деятельность парламента оценивает лишь 1% опрошенных граждан. Хорошо – 8%, средне – 27% и очень плохо – 17%.
При оценке деятельности институтов, после парламента население оценивает плохо работу суда. В частности, 31% опрошенных говорит, что суды работают плохо, по мнению 14% суды работает очень плохо, по оценке 29% - средне, 9% - хорошо, 1%- очень хорошо.
Деятельность полиции Грузии 15% опрошенных граждан оценивают плохо, 35% - средне, 37% - хорошо, 6% - очень хорошо, 4% - очень плохо.
Деятельность Православной Церкви 10% опрошенного населения оценивает плохо, 2% - очень плохо, 37% - хорошо, 13% - очень хорошо, 12% - отказались отвечать на этот вопрос.
Деятельность грузинской армии плохо оценивает 9% опрошенных, 2% - очень плохо, 44% - хорошо, 8% - очень хорошо, а 31% - средне.
Национальный демократический институт (NDI) и CRRC-Грузия представили результаты исследования общественного мнения, проведенного в ноябре-декабре 2019 года.в масштабе Грузии (за исключением самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия). На основе представительной выборки путем прямого интервьюирования были опрошены 2,180 человек.
Средний предел погрешности +/- 1,9%.
Командующий Силами обороны Грузии, генерал-лейтенант Владимир Чачибая принял участие в заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе на уровне командующих силами обороны в Штаб-квартире НАТО. Об этом сообщает Министерство обороны Грузии.
Военный комитет НАТО - высший военный орган альянса, собирается три раза в год на уровне начальников генеральных штаба. Участники встречи обсуждают операции и миссии НАТО и дают рекомендации Североатлантическому совету по поводу вызовов безопасности во всем мире.
Члены комитета на сегодняшнем заседании обсудили текущую ситуацию в Грузии и будущее сотрудничество. Заседание состоялось в рамках 182-й встречи высокопоставленных военных лиц стран членов и партнеров Североатлантического союза.
Накануне, 14 января, участники встречи обсуждали текущую ситуацию в области безопасности, а также вопросы проведения в Афганистане миссии НАТО «Решительная поддержка».
Палата представителей проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в Сенат. За выступили 228 конгрессменов, против - 193, передаёт агентство Associated Press.
Теперь сенаторы примут решение, виновен ли глава государства в предъявленных ему обвинениях и может ли он остаться на своем посту или должен быть лишен должности.
Президент обвиняется в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса. Теперь сенаторы выступят в качестве присяжных по этому делу, в роли обвинителей будут выступать представители конгрессменов, а председателем суда станет главный судья США Джон Робертс. Признать доводы обвинения должны будут две трети сенаторов.
Большинство в Сенате принадлежит Республиканской партии, от которой Трамп был избран на пост президента. Никто из республиканцев не поддержал обвинение в Конгрессе. Аналитики практически единогласно уверены, что Трамп будет оправдан.
На официальном сайте главы Чеченской республики опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, датированное 13 января, в котором он заявляет о своей "временной нетрудоспособности" и делегирует свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву.
В ушедшем году Кадыров по меньшей мере дважды передавал свои полномочия Хучиеву, ссылаясь на временную недееспособность. Означает ли эта формулировка выезд на отдых или отпуск по болезни - пока не ясно.
"Кавказ.Реалии" обратился к помощнику главы ЧР, директору ЧГТРК "Грозный" Ахмеду Дудаеву с просьбой разъяснить, где сейчас находится его начальник, однако Дудаев, сославшись на занятость, уклонился от комментария.
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