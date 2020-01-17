Сергей Шамба: Говорить о том, что не нужен диалог, глупо

По заявлению лидера партии «Единая Абхазия» Сергея Шамба, для того, чтобы наладить политические контакты с Грузией, необходимо подписать мирный договор, передает «ИнтерпрессНьюс».

«Правильно сказано в заявлении МИДа о том, что для того, чтобы наладить политические контакты и получить весомые результаты, необходимо подписать мирный договор и отказаться от политики, когда Абхазию называют оккупированной территорией и хотят представить все так, как будто наши действия продиктованы Россией. У нас с Россией согласованный договор, и мы будем согласно нему действовать. Когда наступит такое время, будет реальный результат. А сейчас говорить о том, что не нужен диалог, глупо. Я не представляю, как это могут говорить умные люди», - сказал Шамба.

По его словам, обе стороны ведут переговоры на различных уровнях со времен окончания грузино-абхазской войны. В качестве примера он привел меморандум о неприменении силы и угроз применения силы, подписанный Владиславом Ардзинба и Эдуардом Шеварднадзе в 1997 году. «Мы соседние страны и, конечно, нужно находить как-то общий язык», - заявляет Шамба.

Сегодня, 17 января, МИД самопровозглашенной республики Абхазия опубликовал заявление, в котором абхазская сторона выражает удивление информацией «о внезапно возникшей готовности грузинских властей к началу прямого диалога».