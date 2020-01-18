У Генеральной прокуратуры Грузии задержан Звиад Куправа

У Генеральной прокуратуры Грузии задержаны глава «Центра реформирования правоохранителей» Звиад Куправа и еще одно лицо. Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, они задержаны в административном порядке, в соответствии со статьями 166 и 173 Кодекса административных правонарушений (мелкое хулиганство и неподчинение полиции).

Звиад Куправа вместе с единомышленниками проводил акцию у прокуратуры и опротестовывал возможное возвращение на пост генпрокурора Ираклия Шотадзе. Он выбросил во дворе прокуратуры кроссовки, за этим последовала стычка между ним и правоохранителями.

«Кроссовки полностью ассоциируются с прокуратурой, ее режимом, с Парцхаладзе, Шотадзе. Самое главное, с согласия одного человека нельзя возвращать и назначать Парцхаладзе. Возвращение Шотадзе - это плевок в душу тех десяти тысяч человек, которые стояли на Руставели два года назад. Не допустим возвращения Шотадзе», - сказал Куправа.