Генпрокурор Шотадзе: от достойного ухода к достойному возвращению?

В Тбилиси разгорается скандал вокруг возможного возвращения бывшего генпрокурора Ираклия Шотадзе на прежнюю должность. Лидеры правящей партии открыто демонстрируют свою поддержку новому кандидату – бывшему прокурору. Позицию властей жестко критикует неправительственный сектор. Его представители считают, что правящая партия испытывает дефицит лояльных кадров.

«Достойный человек» и «достойный профессионал», комментируя возможный «камбэк» Шотадзе, лидеры правящей партии сегодня не скупились на похвалу, поочередно повторяя словосочетания, в которых неизменно фигурировало прилагательное «достойный». Министр юстиции Тея Цулукиани полагает, что экс-генпрокурор изначально принял «неверное», пусть и «достойное» решение, оставив должность на фоне волны протестов, поднявшейся из-за громкого дела об убийстве школьников на улице Хорава. Председатель парламента Арчил Талаквадзе, в свою очередь, считает, что своим «достойным» решением Шотадзе продемонстрировал всем, что должность – это не главное в жизни. Слово «достойный» прозвучало, и, кстати, не раз, и из уст премьера Георгия Гахария:

«Там (в списке) достаточно много достойных кандидатов. Я знаком только с Ираклием Шотадзе. Могу сказать, что Ираклий достойный человек, достойная личность, достойный профессионал. За последние годы он не раз доказывал, что он может делать сложные шаги и брать на себя ответственность. В нашей политической реальности и в жизни не так много людей, которые могут брать на себя ответственность, принимать тяжелые решения и делать это спокойно, без каких-то танцев».

С танцами или без них, но в оппозиции о Шотадзе слышать не хотят. С острой критикой выступили сегодня и представители третьего сектора.

Почему в списке кандидатов на должность генпрокурора оказался человек, который однажды уже был вынужден под давлением общества ее покинуть? Глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе убежден, что без «благословения» отца-основателя «Мечты» это в принципе не могло произойти, и на это, по его мнению, весьма однозначно указывают комментарии глав правительства и парламента, которые говорят о возможном возвращении Шотадзе как о фактически свершившемся факте. В этом свете, как полагает Саладзе, ответ на вопрос, почему «Мечта» решила вернуть Шотадзе, а не попробовала подыскать новое лицо, кроется в нескольких причинах.

«Позиция прокурора – ключевая позиция для любой власти в государствах нашего типа. Генеральный прокурор избирается на шесть лет. Это означает, что до 2026 года он будет на этой позиции. То есть будут одни парламентские выборы в 2020 году, а потом еще одни в 2024 году. Если чисто теоретически предположить, что сейчас «Грузинская мечта» выиграет выборы, а в 2024-м проиграет, лидерам правящей партии нужен такой генпрокурор, который будет лояльно настроен к ним. Поэтому сейчас для власти как никогда принципиально важно, кто именно станет генпрокурором. С другой стороны, судя по всему, у «Грузинской мечты» есть проблемы с преданными кадрами, определенный дефицит», – сказал Саладзе «Эху Кавказа».

Всего в прокурорский совет поступило 17 заявок на должность генпрокурора. Впрочем, глава Ассоциации молодых юристов полагает, что речь о реальной конкуренции в сложившейся ситуации не идет:

«В определенных случаях это весьма одиозные фигуры, которые не просто не должны быть генпрокурорами – их близко нельзя подпускать к прокуратуре. Участие других кандидатов – лишь формальность, главное, что доверие ко всему этому процессу настолько низкое, что достойные кандидатуры в нем практически не участвуют. Это, в свою очередь, тоже проблема. Когда ты объявляешь конкурс – в первую очередь должно быть доверие к этому процессу, в том числе, со стороны кандидатов. Мы не видим конкуренции в этом процессе, и это очень плохо».

Адвокат Лия Мухашаврия полагает, что прокуратура – это ведомство, которое на сегодняшний день занимается фактически одним: исполнением заказов власти. И все процессы вокруг нее завязаны именно на этом:

«Самовольность и власть прокуратуры безмерны и бесконтрольны. Она подчиняется только высшим слоям власти. Она успешно этим занимается очень давно – с советских времен. Она настолько переключена на исполнение заказов, что даже при желании там невозможно вести толковую прокурорскую деятельность. Не стоит забывать, что летом 2013 года прокуратура отделилась от Минюста. Сейчас она не подчиняется ни суду, ни министерству, и никому вообще. Это клан, который очень хорошо устроился, – они не делают ничего, пока им не прикажут или не попросят (власти), оружие для политических преследований. Отставка Шотадзе в свое время была заданием, которое он добросовестно выполнил. Сейчас он вновь понадобился власти, она оценила его верность и возвращает его на эту должность».

Прокурорскому совету предстоит выбрать трех кандидатов из 17 участников конкурса посредством голосования. Тройка, в свою очередь, будет представлена на рассмотрение парламенту.