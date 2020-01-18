ФСБ запретила въезд в Россию журналисту Крым.Реалии до 2054 года

ФСБ запретила въезд на территорию России и аннексированного Крыма украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову, который сотрудничает с редакцией Крым.Реалии, сообщает редакция.
В постановлении, которое пограничники вручили Ибрагимову на границе Крыма с Херсонской областью сказано, что въезд запрещен до конца мая 2054 года. По словам журналиста все проходило вежливо, но внятного объяснения, с чем связан запрет, нет ни в постановлении, ни в устном объяснении.
Сам он связывает это со своей журналисткой деятельностью и работой на издания, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России. Он также сообщил, что его у него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали и отпустили.
В ноябре 2018 года ФСБ до 2028 года запретила въезд в Россию украинской журналистке Алёне Савчук, которая так же сотрудничает с Крым.Реалии. Савчук в Крыму несколько лет занималась освещением преследований крымско-татарских активистов и политически мотивированных судебных процессов.
Международные правозащитные организации и страны Запада неоднократно обращали внимание на то, что российские органы власти в аннексированном Крыму препятствуют деятельности журналистов.
«17 января группа молодых людей, жителей Ткуарчала пришла ко мне на прием и потребовала моей отставки», - сообщила «Нужной Газете» и.о. главы администрации города Аида Чачхалия.
«Вчера во второй половине дня ко мне на прием пришли трое молодых ребят, представились как от молодежного крыла партии «Амцахара» и потребовали, чтобы я освободила кабинет. Они сказали, что терпели меня пять лет, и терпение у них на исходе. Еще два месяца они меня там терпеть не собираются, в связи с тем, что я могу оказывать влияние на ход выборов», – рассказала Чачхалия.
По словам и.о. главы администрации Ткварчели, молодые люди обвинили ее в том, что она оказывала давление на избирателей на прошлых выборах, «якобы задействовав административный ресурс».
«У нас есть исполняющий обязанности главы государства, как он решит, так и будет, а под давлением кого-либо я уходить не собираюсь. Они заявили, что в понедельник перекроют входную дверь администрации и меня не пустят в здание. Сказали, чтобы я добровольно ушла, иначе буду выходить через заднюю дверь», – сказала Чачхалия.
Чачхалия отметила, что слышала о том, что давление оказывается и на других глав администраций, но подтвердить или опровергнуть эту информацию она пока не может.
Сегодня, 18 января, и.о. президента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба проводит совещание со всеми главами администраций районов и городов.
Бывшие спецпрокуроры в деле об импичменте 42-го президента США Билла Клинтона будут защищать от импичмента 45-го президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.
73-летний Кеннет Стар и 59-летний Роберт Рэй присоединились к команде юристов, защищающих Трампа. Вместе с ними к команде присоединился 81-летний адвокат Алан Дершовиц, среди клиентов которого - голливудский продюсер Харви Вайнштейн, обвинявшийся в изнасиловании боксер Майк Тайсон, и американский футболист О. Джей Симпсон, который обвинялся в убийстве жены.
Возглавят защиту Трампа юрист Белого дома Пэт Сиполоне и личный адвокат Трампа Джей Секулоу. К ним также присоединится бывшая генпрокурор штата Флорида Пэм Бонди.
Рассмотрение дела действующего президента США начнется в Сенате во вторник, 21 января. Сенаторы и Верховный судья США Джон Робертс уже приведены к присяге. Им предстоит ответить на вопрос, виновен ли Дональд Трамп в злоупотреблении властью и в препятствовании работы Конгресса. В случае положительного ответа, президент может быть отрешен от своего поста.
Большинство в Сенате принадлежит Республиканской партии, от которой Трамп был избран на пост президента. Никто из республиканцев не поддержал обвинение в Конгрессе. Аналитики полагают, что Трамп будет оправдан.
Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Клинтона обвиняли в лжесвидетельствовали и воспрепятствовании правосудию после того, как его уличили в сексуальной связи со стажеркой Белого Дома Моникой Левински. Левински прокомментировала назначение обвинителей против Клинтона в защиту Трампа в своем твиттере.
Вот это настоящее «вы что, смеётесь?» Ну и денек, - написала она.
Федерация футбола Грузии (ФФГ) получила от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) награду Fair play («Честная игра») в номинации «самая прогрессирующая страна». Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА. Впервые награду Fair play Грузия получила в 2018 году – по итогам сезона 2016/17 УЕФА признал ФФГ победителем в аналогичной номинации.
Награда разделена на три номинации – лидер рейтинга «Честная игра», самая прогрессирующая страна и страна с самыми порядочными болельщиками. «В футбольном сезоне 2018/19 в рейтинге Fair play Грузия показала самый высокий прогресс», - отмечается в сообщении ФФГ. Лидером рейтинга Fair play оказалась Финляндия, а приз за самых организованных болельщиков достался Фарерским островам. Футбольные федерации трех стран получат от УЕФА денежные призы.
Fair play, по мнению УЕФА, является важной частью успешной пропаганды и развития спорта, способствует повышению зрелищности матчей. Для продвижения этой концепции с 1993 года был введен регулярный сезонный (с 1 мая по 30 апреля) рейтинг Fair play на основе оценки матчей в соревнованиях под эгидой УЕФА, включая матчи сборных и клубов.
Соблюдение правил честной игры оценивается делегатом УЕФА, который после матча составляет отчет по определенной форме, согласовав его с главным арбитром. В рейтинге учитываются только те ассоциации, команды из которых провели не менее 30 матчей в турнирах УЕФА. По результатам подсчета, трем ассоциациям с наивысшим рейтингом выделяется по одному дополнительному месту в первом квалификационном раунде Лиги Европы (прежнее название - Кубок УЕФА).
У Генеральной прокуратуры Грузии задержаны глава «Центра реформирования правоохранителей» Звиад Куправа и еще одно лицо. Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, они задержаны в административном порядке, в соответствии со статьями 166 и 173 Кодекса административных правонарушений (мелкое хулиганство и неподчинение полиции).
Звиад Куправа вместе с единомышленниками проводил акцию у прокуратуры и опротестовывал возможное возвращение на пост генпрокурора Ираклия Шотадзе. Он выбросил во дворе прокуратуры кроссовки, за этим последовала стычка между ним и правоохранителями.
«Кроссовки полностью ассоциируются с прокуратурой, ее режимом, с Парцхаладзе, Шотадзе. Самое главное, с согласия одного человека нельзя возвращать и назначать Парцхаладзе. Возвращение Шотадзе - это плевок в душу тех десяти тысяч человек, которые стояли на Руставели два года назад. Не допустим возвращения Шотадзе», - сказал Куправа.
У здания администрации президента в центре Москвы началась серия одиночных пикетов против изменения Конституции, сообщает «МБХ Медиа». Поправки в нее предложил президент России Владимир Путин, для их разработки сформирована комиссия из звезд, политиков и юристов.
Акцию с пикетированием организовал муниципальный депутат Илья Азар. Накануне, 17 января, он написал в Facebook, что, по его мнению, Путин «совершил конституционный переворот». Одиночные пикеты, по закону, не требуют согласования.
Другой муниципальный депутат – Юлия Галямина – призвала накануне тех, кто выступает против предложенных Путиным поправок, присоединиться к согласованному шествию памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которое пройдёт в Москве в воскресенье. Власти предупредили, что участие в шествии с несогласованными лозунгами может быть расценено ими как правонарушение.
Путин предложил перераспределить полномочия между ветвями власти, наделить полномочиями Госсовет и разрешить увольнять судей Верховного и Конституционного судов. Это самые масштабные политические реформы в истории России после принятия Конституции в 1993 году.
Многие эксперты считают, что с помощью поправок Путин планирует упростить себе сохранение власти в стране после завершения его президентского срока. В 2024 году Путин не может баллотироваться в президенты России из-за того, что Конституция запрещает ему эту должность больше двух сроков подряд.
Администрация президента Грузии сообщила о начале работы для присвоения статуса нематериального культурного наследия грузинскому новогоднему дереву чичилаки и народному празднику «Каланда», сообщает агентство «Новости-Грузия».
С соответствующей инициативой на этой неделе выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего визита в Гурию. Накануне, 17 января, Зурабишвили провела встречу с директором Национального агентства по защите культурного наследия Грузии Николозом Антидзе. Стороны говорили о практической реализации идеи президента. «Мы детально обсудили вопрос, как лучше подготовиться, и уже начали работать в этом направлении. Это очень хорошая инициатива», - заявил Антадзе.
«Каланда» отмечают в Гурии 14 января, на Новый год по старому стилю. Празднования проходят в селе Двабзу, во дворе дома-музея выдающегося грузинского литературоведа и критика Шалвы Радиани. В этом году «Каланда» в Двабзу встречала и Саломе Зурабишвили.
Народный праздник состоит из многочисленных ритуалов. Во время «Каланда» много поют – на праздник приглашают сразу несколько фольклорных ансамблей. Прямо во дворе готовятся блюда национальной кухни. Непременный атрибут праздничного стола - это «гурули гвезели», гурийский рождественский пирожок с сыром и яйцом. Пирожок имеет форму полумесяца, что символизирует силу, а яйцо - это символ плодородия, семейного достатка и жизни.
Тем не менее, самый главный символ «Каланда» – чичилаки. Авторами новогоднего дерева из стружки считаются именно гурийцы.
По информации Национального центра сейсмического мониторинга, в Армении, неподалеку от границы с Грузией, произошло землетрясение.
По сообщению ведомства, землетрясение было зафиксировано в 05:28 по тбилисскому времени. Эпицентр стихии располагался в 16-ти километрах от границы с Грузией на глубине 10 км. Сила подземных толчков в зоне эпицентра составила 4-5 баллов.
За несколько часов до гибели бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, участник под именем «Георгий Кутоян» в онлайн-энциклопедии http://hy.wikipedia.org/ пытался удалить биографию бывшего чиновника. Об этом Радио Азатутюн сообщил один из редакторов онлайн-энциклопедии Юра Мкртчян.
«В Википедии на армянском, в истории статьи о Георгии Кутояне видно, что из статьи по меньшей мере трижды пытались удалить информацию. Дважды - 3 января этого года, и один раз – 16 января. Дважды содержание статьи пытался удалить участник под именем «Георгий Кутоян», и один раз - незарегистрированный участник с IP-адресом», - сказал Мкртчян.
По словам Юры Мкртчяна, службы, определяющие местонахождение IP-адресов, показывают, что данный IP-адрес является армянским.
«Но мы пока не можем сказать точно, так же как не можем сказать, был ли данный участник, зарегистрированный как «Георгий Кутоян», Кутояном или нет. Это непонятно в данном случае», - отметил Мкртчян.
Тело Георгия Кутояна было обнаружено накануне, 17 января, в одной из квартир на улице Паруйра Севака в Ереване.
По факту гибели бывшего директора СНБ возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.
По заявлению лидера партии «Единая Абхазия» Сергея Шамба, для того, чтобы наладить политические контакты с Грузией, необходимо подписать мирный договор, передает «ИнтерпрессНьюс».
«Правильно сказано в заявлении МИДа о том, что для того, чтобы наладить политические контакты и получить весомые результаты, необходимо подписать мирный договор и отказаться от политики, когда Абхазию называют оккупированной территорией и хотят представить все так, как будто наши действия продиктованы Россией. У нас с Россией согласованный договор, и мы будем согласно нему действовать. Когда наступит такое время, будет реальный результат. А сейчас говорить о том, что не нужен диалог, глупо. Я не представляю, как это могут говорить умные люди», - сказал Шамба.
По его словам, обе стороны ведут переговоры на различных уровнях со времен окончания грузино-абхазской войны. В качестве примера он привел меморандум о неприменении силы и угроз применения силы, подписанный Владиславом Ардзинба и Эдуардом Шеварднадзе в 1997 году. «Мы соседние страны и, конечно, нужно находить как-то общий язык», - заявляет Шамба.
Сегодня, 17 января, МИД самопровозглашенной республики Абхазия опубликовал заявление, в котором абхазская сторона выражает удивление информацией «о внезапно возникшей готовности грузинских властей к началу прямого диалога».
Президент Украины Владимир Зеленский не стал принимать отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Глава государства заявил, что решил дать шанс главе правительства и его коллегам. Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Ранее Гончарук написал заявление об отставке. Это случилось спустя два дня после анонимной публикации в интернете аудиозаписи его разговора, в котором он заявляет, что Зеленский не разбирается в экономике.
Гончарука заявил, что аудиозаписи смонтированы из фрагментов записей совещаний правительства. В их публикации премьер-министр обвинил противников реформ в стране. Зеленский потребовал в двухнедельный срок установить причастных к записи разговоров Гончарука и других чиновников. Он также потребовал принять меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.
Сегодня, 17 января, в одной из квартир на улице Паруйра Севака в Ереване обнаружено тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.
38-летний Георгий Кутоян занимал должность директора СНБ в 2016-2018 годах.
«К сожалению, я полагаю, что это отголосок прошлого», - так в беседе с Радио Азатутюн о смерти бывшего директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна высказался вице-спикер Национального собрания Ален Симонян.
«Прежде всего, нужно понять, о чем идет речь, потому что распространяется взаимоисключающая информация, обсуждаются версии самоубийства, убийства. По правде говоря, я потрясен», - сказал Симонян.
На вопрос корреспондента Радио Азатутюн, не складывается ли у него мнение о том, что существует проблема национальной безопасности и что, возможно, следует предпринять какие-то шаги после ряда странных смертей бывших руководителей силовых структур, Симонян ответил так: «Давайте посмотрим, что стало причиной и что произошло в целом. Одно можно сказать наверняка: это неожиданная ситуация для всех моих коллег».
Вице-спикер парламента отметил, что эту ситуацию нужно очень серьезно проанализировать и понять, есть ли здесь связь, или же это совпадение, и чем это обусловлено. «Я высказал свою версию – отголосок прошлого», - сказал Симонян.
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором поддержал российскую инициативу по проведению мирных переговоров по Ливии в Москве. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Кремля, маршал, назвавший Путина своим "дорогим другом", поблагодарил его за усилия по установлению мира и стабильности в Ливии.
19 января в Германии должна состояться международная конференция по Ливии. В ней могут принять участие глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и его политический оппонент Халифа Хафтар. Ожидается участие представителей России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, Турции, Франции.
Ранее и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что итоговые документы берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии практически согласованы.
В Москве вечером 17 января состоится артиллерийский салют в честь 75-летия освобождения столицы Польши Варшавы Красной армией во время Второй мировой войны. Об этом говорится на сайте Министерства обороны России.
В пятницу на сайте Минобороны был опубликован ряд архивных документов, посвящённых Варшавскому восстанию, подавленному нацистами в 1944 году, освобождению Варшавы, деятельности польской Армии Крайовой и отношениям между советскими солдатами и населением Польши. Подборка документов, посвящённых Армии Крайовой – подпольной вооружённой организации, подчинявшейся легитимному зарубежному правительству Польши, которая вела борьбу с нацистами, – выдержана в резко критическом тоне. Речь идёт о советских донесениях, в которых бойцы польской армии называются бандитами и обвиняются в нападениях на советских солдат, а также представителей национальных меньшинств.
Из опубликованных документов о Варшавском восстании следует, что повстанцы ожидали помощи Красной армии, однако эта помощь оказывалась в ограниченных объёмах – в частности, советское командование ссылалось на невозможность помощи с воздуха из-за отсутствия авиационного топлива. В этих документах также содержится негативная характеристика Армии Крайовой, бойцы которой составляли ядро повстанцев.
Исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров сказал, что архивные документы проливают свет на то, "кто и как освободил Варшаву". "Было бы важно узнать, что польская сторона скажет, когда их изучит", - добавил он.
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что 17 января 1945 года стало днём не освобождения, а нового порабощения для Варшавы, поскольку к власти в Польше пришли поддержанные Москвой коммунисты. "Красная Армия вошла в руины города, ранее разрушенного во время восстания, на которое Красная Армия смотрела с другого берега Вислы и ничего не делала", – подчеркнул он, отметив, что с уважением относится к простым советским солдатам, сражавшимся против нацистов. Яблонский назвал публикацию российского Министерства обороны очередной попыткой фальсификации истории.
Парламентские выборы, которые состоятся в этом году, являются для грузин возможностью показать миру, что прогресс, ради которого они столько трудились, необратим, - об этом в ходе принесения присяги заявила новый посол США в Грузии Келли Дегнан.
Посол отметила, что с нетерпением ждет сотрудничества с правительством и гражданским обществом Грузии в поддержку свободного и справедливого избирательного процесса.
«У нас с Грузией обширный рабочий план и мы ожидаем многого от наших грузинских друзей. Грузины показали, что у них есть упорство и мужество защищать демократические процессы и проводить необходимые реформы, ради которых они столько трудились, и, что очень важно, для трансатлантической интеграции Грузии. Нет сомнений в том, что Грузия является важным и стратегическим партнером для Соединенных Штатов. За почти 30 лет совместной работы мы стали свидетелями замечательной трансформации, которая стала результатом мужества грузин и любви к независимости своей страны. У Грузии много поводов для гордости, и для США большая честь стоять рядом с нашими грузинскими друзьями. У нас есть сильная мотивация, и как посол я полна решимости поддерживать прочность нашего партнерства на пути к тому светлому будущему, которого заслуживают все грузины», - заявила Келли Дегнан, передает "ИнтерпрессНьюс".
Ветеранская организация "АРУАА" выступила с заявлением относительно предложений лидера абхазской оппозиции, депутата парламента самопровозглашенной республики Аслана Бжания о возможности грузино-абхазского диалога.
«Мы, ветераны, не приемлем тот факт, что политик, претендующий на пост главы государства, высказывается за диалог между Сухумом и Тбилиси и при этом делает акценты на экономическом сближении!», - говорится в заявлении.
"На фоне штурма комплекса правительственных зданий и последующей отставки президента страны некоторые абхазские политики наперегонки стали давать интервью грузинским СМИ... О каком сближений в каких-либо сферах между Абхазией и Грузией можно говорить до подписания договора о ненападении и отказа Грузии от всех притязаний на нашу территорию и признания государственности Республики Абхазия? Чтобы делать какие-либо серьёзные предложения, нужно иметь на то доверие и полномочия от собственного народа. Видимо кому-то стало легко говорить о дружбе Абхазии и Грузии, не видя всех тягот войны и послевоенного времени".
Текст подписан председателем организации Ильей Гуния.
Пресс-служба Фонда «Апра» выступила с заявлением, в котором расценила «шумиху вокруг комментария А.Г .Бжания, раздутую сторонниками Хаджимба» как «попытку ввести общественность в заблуждение и отвлечь внимание от ужасов своего правления».
"Если внимательно читать комментарий А. Г. Бжания, то там видно, что он не говорил о необходимости ведения именно двусторонних переговоров. Консультации с участием России и представителей мирового сообщества в рамках Женевских дискуссий продолжаются уже много лет. Хотелось бы напомнить, что в первые же годы после Отечественной войны народа Абхазии действовал Координационный совет грузинской и абхазской сторон, возглавляемый главами правительств Абхазии и Грузии, в рамках которого проходили встречи в Сухуме и Тбилиси. Основатель независимого абхазского государства, историк с мировым именем Владислав Григорьевич Ардзинба понимал, что говорить с противником вовсе не означает предавать интересы страны, а наоборот, был уверен, что победу в войне необходимо закрепить победой и на дипломатическом фронте. Для защиты интересов Абхазии он летал на переговоры в Тбилиси", - напомнили в пресс-службе.
В заявлении также подчеркивается: "Тех, кто говорит о невозможности иметь экономические отношения с Грузией, хочется спросить: а вы знаете куда в последние годы уходит большая часть урожая ореха? Ежегодно в Абхазии собирают 8-10 тысяч тонн урожая орехов. Через российско-абхазскую границу проходит не более трехсот тонн. Остальное уходит в Грузию. Что это, если не экономические отношения?"
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов назвал условие открытия де-факто границы для желающих выехать на подконтрольную Тбилиси территорию. По его словам, дорога будет закрыта до тех пор, пока грузинская сторона не уберет пост у села Цнелиси, передает агентство "РЕС".
В ходе встречи с российскими пограничниками югоосетинский лидер коснулся и ситуации в регионе.
«Если у нас есть проблемы в Знаурском районе, то эти проблемы касаются всех районов. Не может быть, чтобы в одной части государства были проблемы, а другая часть занимала нейтральную позицию. И если отстаивать интересы Южной Осетии, бороться с провокациями и вызовами, то делать это нужно вместе всем, кто считает себя гражданами республики Южная Осетия. Поэтому граница в Раздахан будет закрыта до тех пор, пока незаконный пост в районе села Уиста (Цнелиси) не будет убран», – заявил Бибилов.
Он отметил, что «здесь, в Южной Осетии, мы охраняем не только границы Южной Осетии, но и Российской Федерации».
Враги Тегерана использовали авиакатастрофу украинского лайнера для ослабления Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Об этом во время пятничной проповеди заявил аятолла Али Хаменеи. Это первая с 2012 года проповедь, проведённая высшим руководителем Ирана.
Аятолла назвал крушение самолёта большой трагедией. При этом, по словам Хаменеи, причастный к катастрофе КСИР является гуманитарной организацией с человеческими ценностями, так как обеспечивает иранскую безопасность.
Высший руководитель Ирана в очередной раз раскритиковал США за убийство генерала Касема Сулеймани. Аятолла заявил, что Вашингтон продемонстрировал "природу террориста", совершив убийство иранского военного.
Комментируя нападение на американские военные базы в Ираке в начале января, Хаменеи заявил, что Тегеран получил "божественную поддержку". "Тот факт, что Иран может дать такую пощечину мировой державе, показывает руку Аллаха", – сказал аятолла. Его комментарии были встречены лозунгами "Смерть Америке!".
После убийства США иранского генерала Касема Сулеймани американо-иранские отношения обострились в очередной раз. Вашингтон обвинял военного в организации нападений на американские военные базы и дипмиссию США в Багдаде. Тегеран в ответ пообещал дать жёсткий ответ и атаковал американские военные базы в Ираке.
8 января произошла авиакатастрофа "Боинга" "Международных авиалиний Украины". Лайнер выполнял рейс из Тегерана в Киев и разбился вскоре после взлёта. На борту находились 176 человек, большинство из них – граждане Ирана и Канады. Все они погибли.
Вначале иранские власти утверждали, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность лайнера. Позднее Тегеран признал, что самолёт был сбит ракетой класса "земля – воздух". Ответственность за обстрел взял на себя Корпус стражей Исламской революции. Там утверждают, что лайнер сбили по ошибке в ожидании возможных ударов США.
Сегодня Судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия под председательством Виолетты Хачировой рассмотрела кассационную жалобу прокурора Цхинвали Артура Джабиева на приговор Цхинвальского городского суда от 16 октября 2019 года, который признал гражданскую активистку Тамару Меаракишвили, невиновной по всем пунктам предъявленных ей обвинений – в клевете и незаконном приобретении югоосетинского паспорта.
Судебная коллегия подтвердила решение Цхинвальского горсуда и сняла с гражданской активистки обвинения по ст. 128 УК РФ «Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица в средствах массовой информации»
Что касается обвинений по ст. 324 – «Незаконное приобретение официального документа» (имеется в виду югоосетинский паспорт, который, по мнению следствия, Тамара приобрела, сохранив грузинское гражданство) и ч. 3, ст. 327 – «Использование заведомо подложного документа» (тот же паспорт), то судебная коллегия прияла решение отослать их на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.
В интервью «Эхо Кавказа» Тамара Меаракишвили заявила, что намерена обжаловать это решение в Верховном суде республики.
16 января исполнилось 2 года и 6 месяцев с начала уголовного преследования Тамары Меаракишвили, все это время она лишена свободы передвижения и фактически находится под домашним арестом. Следователей, по словам Меаракишвили, не устраивает ее гражданская позиция, а также ее общение с «Эхом Кавказа».
МИД самопровозглашенной республики Абхазия выпустил комментарий, отреагировав на заявления грузинских должностных лиц относительно предложений о необходимости начала грузино-абхазского диалога, "поступивших от некоторых общественно-политических деятелей Абхазии".
"В этой связи не можем не отметить удивление, которое вызвала у нас информация о внезапно возникшей готовности грузинских властей к началу прямого диалога с абхазской стороной. В свою очередь, выступаем за возможность возобновления двустороннего формата переговоров, включающих в себя обсуждение проблем деизоляции Республики Абхазия, региональной безопасности, экологии и других вопросов, имеющих непосредственное отношение к тематике гуманитарного сотрудничества.
В то же самое время особо отмечаем, что тема политического статуса нашего государства, основанная на волеизъявлении народа Абхазии и закрепленная в Конституции Республики Абхазия, не является предметом каких-либо переговоров.
Следует напомнить, что Республика Абхазия с 1994 по 2008 гг. вела переговорный процесс с Грузией, проходивший под эгидой ООН, при посредничестве России и ряда других стран. В данном переговорном формате Абхазия выступала в качестве стороны в конфликте, что положительно отражалось на достижении определенных политико-дипломатических результатов.
В дальнейшем в результате вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году и последовавшего вслед за этим признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия были открыты Женевские международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, которые являются важнейшим международным форумом для обеспечения предсказуемости ситуации в регионе, а также поддержания политического диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. В данном формате участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Считаем диалог в рамках женевских дискуссий полезным и выступаем за его продолжение.
Принимая во внимание вышеизложенное, считаем необходимым отметить, что процесс нормализации отношений между двумя государствами и обсуждение целесообразности иных форм диалога между Сухумом и Тбилиси, станут возможными только после подписания документа, юридически обязывающего стороны не применять военную силу друг против друга", - говорится в заявлении.
Одним из главных направлений является содействие строительству объектов новой генерации. Сегодня к энергосистеме Грузии добавляется еще один масштабный объект - это «Гардабани 2», теплоэлектростанция с комбинированным циклом на 230 мегаватт, - объявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на церемонии официального открытия «Гардабанской теплоэлектростанции 2».
По заявлению министра, ТЭС является весьма важным объектом, который обеспечит энергобезопасность Грузии, подавая электроэнергию населению и бизнес-объектам.
«Это тепловая электростанция, сооруженная по новой технологии, которая в два раза эффективнее старой, ТЭС т.н. открытого цикла. Как известно, энергетика является одним из приоритетов нашей экономической политики. У нас высокий экономический рост, что ставит на повестку дня необходимость энергетической реформы и коренного преобразования этой отрасли», - сказала Турнава.
По словам министра, приоритетом остается освоение возобновляемой энергии и 2020 год в этом плане выдающийся. Она также подчеркнула важность строительства новых тепловых электростанций, которые, по словам Турнава, обеспечат устойчивость системы.
«Это наш резерв, который обеспечивает устойчивость системы. Например, только эта ТЭС может покрыть 70% среднемесячного потребления Тбилиси», - сказала Турнава.
Семье премьер-министра России Михаила Мишустина принадлежит земля в Подмосковье и пять домов общей стоимостью больше полутора миллиардов рублей, выяснили "Открытые медиа". Площадь земельных участков в пять раз больше, чем задекларировал чиновник, а общая стоимость недвижимости больше, чем задекларированный доход семьи чиновника с 2010 года.
Недвижимость находится в элитном подмосковном посёлке на Николиной горе на западе области. Там у семьи премьер-министра 2,6 гектара земли и пять жилых домов общей площадью 2456 квадратных метров. Официально они большей частью зарегистрированы на Российскую Федерацию, так семьи высокопоставленных чиновников скрывают свою недвижимость. Однако до этого участки принадлежали отцу Мишустина, пишут "Открытые медиа" со ссылкой на данные Росреестра.
С 2010 года, когда чиновник возглавил Налоговую службу, он задекларировал 213 миллионов рублей дохода, а его жена – 790 миллионов рублей. Накануне Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального призвал Мишустина объяснить, каким образом его супруга заработала эти деньги.
Чрезвычайный и Полномочный посол США в Грузии Келли Дегнан принесла присягу. Информацию об этом подтверждают в посольстве Соединенных Штатов в Грузии.
На церемонии присяги присутствовал заместитель государственного секретаря Дэвид Хейли.
Сенат США утвердил назначение Келли Дегнан на пост посла США в Грузии, как отмечается на официальной веб-странице Конгресса, голосование состоялось 19 декабря 2019 года, напоминает "ИнтерпрессНьюс".
Келли Дегнан - карьерный дипломат в ранге советника-посланника, в последнее время являлась политическим советником командующего Военно-морскими силами Соединенных Штатов в Европе и Африке. До этого Келли Дегнан занимала пост заместителя главы дипломатической миссии США в Италии, заместителя исполнительного секретаря в Государственном департаменте и заместителя главы руководителя дипломатической миссии США в Косово. В течение 25-летней карьеры Келли Дегнан работала политическим советником в представительстве США при НАТО, старшим гражданским представителем в Афганистане в боевой группе бригады Салерно и заместителем политического советника дипломатической миссии США в Турции. Келли Дегнан была специальным заместителем помощника государственного секретаря и секретаря Госдепартамента по политическим вопросам. Она получила степень бакалавра журналистики в университете Норвестерн и степень доктора права в Университете Южной Калифорнии.
Келли Дегнан является обладателем награды государственного секретаря ESA, говорит на итальянском, французском, турецком и урду.
Белый дом нарушил закон, когда заморозил военную помощь в размере 214 миллионов долларов Украине без ведома Конгресса. Об этом сообщила Счетная палата США.
В конце августа прошлого года американские СМИ писали о распоряжении президента США Дональда Трампа пересмотреть военную помощь Украине. Трамп, как утверждалось, хотел убедиться в том, что деньги Соединённых Штатов используются наилучшим образом.
К середине сентября Вашингтон разблокировал пакет финансовой помощи Киеву. Позднее стало известно, что задержка с выделением средств Украине, могла быть связана со следствием по делу о вмешательстве в выборы в США в 2016 году.
Демократы в Конгрессе считают, что Трамп таким образом оказывал давление на Киев с целью добиться проведения расследования в отношении своего политического конкурента, демократа Джо Байдена. Это стало одной из причин для начала процедуры импичмента президента США.
Трамп все обвинения в свой адрес отвергает и называет действия демократов "очередной охотой на ведьм".
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.