Православные христиане празднуют Крещение Господне

Грузинская православная церковь, как и весь православный мир, сегодня, 19 января, отмечает один из 12 главных христианских праздников - Крещение Господне (Богоявление). Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник и объявлен выходным днем.
Сегодня праздничные службы пройдут во всех храмах страны. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй совершит литургию в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы - Самеба, в Тбилиси. По окончании службы будет совершен чин Великого водосвятия. Этот чин совершается дважды в год: накануне праздника Крещения - после литургии или вечерни, и в сам день праздника - после службы.
Праздник Крещение Господне тесно связан с событием земной жизни Иисуса Христа, описанным евангелистами, - крещением, которое совершил в реке Иордан пророк Иоанн Предтеча, он же - Иоанн Креститель. Второе название праздника - Богоявление. Это название напоминает о чуде, которое произошло во время крещения Христа: в облике голубя с небес сошел Святой Дух, и глас с неба назвал Иисуса сыном.
В Грузии в этот день крестники навещают своих крестных, чтобы поздравить с праздником. Другая устоявшаяся традиция – это массовое крещение младенцев, которое проводится по инициативе главы Грузинской православной церкви, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Во Дворце государственных церемоний при организации Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии прошло мероприятие, подытоживающее спортивные события 2019 года - «Спортсмен года». На ежегодной церемонии награждаются лучшие в 11 категориях, также были учреждены 14 специальных призов.
Титулов удостоены шесть спортсменов, которые в прошлом году завоевали золотые медали на чемпионатах мира, сообщает «ИнтерпрессНьюс». Примечательно, что у Грузии никогда не было 6 чемпионов мира в олимпийских видах в течение одного года.
Лучшие грузинские спортсмены 2019 года: Лухум Чхвимиани (дзюдо), Лаша Талахадзе (тяжелая атлетика), Гено Петриашвили (вольная борьба), Бека Ломтадзе (вольная борьба), Нугзар Цурцумия (греко-римская борьба), Лаша Гобадзе (греко-римская борьба).
На мероприятии присутствовали президент Грузии Саломе Зурабишвили и министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели.
Принц Гарри и его супруга Меган больше не смогут использовать свои королевские титулы и перестанут получать государственные средства, сказано в заявлении Букингемского дворца. Герцог и герцогиня Сассекские также заявили, что намерены вернуть 2,4 млн фунтов, потраченные из бюджета Великобритании на ремонт их дома в Виндзоре. Кроме того, принц Гарри и Меган не смогут быть официальными представителями королевы. Однако, как подчеркивают хроникеры королевского двора, нет никаких признаков того, что родственные отношения между бабушкой и семьей ее младшего внука претерпят охлаждение:
«Гарри, Меган и Арчи всегда будут горячо любимыми членами моей семьи», – заявила Елизавета II.
13 января королева Великобритании Елизавета II согласилась предоставить герцогу и герцогине Сассекским «переходный период», во время которого принц Гарри и его жена Меган смогут попеременно находиться в Канаде и Великобритании. Королева подчеркнула, что «полностью поддерживает» желание своего младшего внука и его супруги обрести новую социальную роль, но предпочла бы видеть их в традиционной роли членов королевской семьи.
Елизавета II заявила, что предстоит еще много работы, чтобы урегулировать отношения Гарри и Меган с другими членами королевского семейства Виндзоров, но она ожидает, что окончательные решения будут приняты в предстоящие дни.
Гарри, герцог Сассекский, и его жена Меган, урожденная Маркл, ровно неделю назад объявили о своем желании отойти от выполнения обязанностей ведущих членов королевской семьи.
Оба супруга ненавидели вмешательство прессы в их личную жизнь: Меган судилась с газетой Daily Mail, которая без разрешения опубликовала, по утверждению герцогини, письмо из ее личной переписки.
Сторонники Меган утверждают, что она подвергалась в Великобритании серьезному психологическому давлению. Оно было связано, по этой версии, в том числе с прогрессистскими взглядами герцогини (она поддерживает экологические и феминистские инициативы), а также ее расовым происхождением. Принц Гарри однажды прокомментировал это так: «Я потерял мать и сейчас наблюдаю, как моя жена становится жертвой тех же самых могущественных сил».
Принц Гарри, младший сын наследника британского престола принца Чарлза и покойной леди Дианы Спенсер, и американская актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года в Виндзорском замке. После свадьбы они стали герцогом и герцогиней Сассекскими. Меган Маркл 36 лет, Гарри моложе на 3 года. Это ее второй брак. Она – первая мулатка и первая актриса, вышедшая замуж за британского принца.
6 мая в семье родился первенец Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Восьмой правнук королевы Елизаветы Второй стал седьмым в очереди на британский престол.
Британская королевская семья делится на ее официальных членов, которые обладают дарованными им королевой титулами принцев, принцесс, герцогов и герцогинь, и прочих членов дома Виндзоров, не использующих королевскую титулатуру. Со статусом члена королевской семьи связан определенных набор прав и протокольных обязанностей.
Принц Гарри и его супруга известны менее официальным стилем коммуникации с обществом и прессой, чем большинство членов королевской семьи. Они делились со СМИ откровениями о своих психологических трудностях, часто выражали свои взгляды на актуальные общественные проблемы, вопросы экологии.
Много шуму наделало заявление пары о том, что они не собираются иметь более двух детей, чтобы не способствовать перенаселению планеты, ведущему, по их мнению, к необратимым изменениям климата. У старшего брата Гарри, Уильяма, герцога Кембриджского, и его супруги Кэтрин трое детей.
На встрече с ветеранами и представителями патриотических организаций в Петербурге президент России Владимир Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне, сообщает РИА «Новости».
«Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией», - сказал Путин.
Он выразил благодарность руководству Израиля и всем инициаторам создания памятника жертвам блокады Ленинграда и сообщил, что на днях поедет в Израиль для открытия памятника жертвам блокады.
Сергей Лавров, исполняющий обязанности главы МИД, выступая 17 января на пресс-конференции в Москве, посвященной деятельности дипломатов в 2019 году, в частности, остановился на полемике с Польшей. По его словам, Варшава пытается убедить западные страны, чтобы на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста 23 января в Иерусалиме они продвигали польскую точку зрения. По его словам, «попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов Второй мировой войны, причины Второй мировой войны и попытки использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться».
В канун международной конференции по Ливии, которая пройдет завтра, 19 января, в Германии, ливийские терминалы на восточном побережье прекратили отгрузку нефти, сообщила «Немецкая волна». Приказ был отдан командующим Ливийской национальной армии генералом Халифой Хафтаром.
Ливийская национальная корпорация выступила с призывом не использовать нефть в качестве инструмента политического давления.
В четверг министр иностранных дел Германии Хайко Мас после встречи с Хафтаром в Бенгази на востоке Ливии заявил, что генерал согласился заключить перемирие и соблюдать режим прекращения огня. Тремя днями ранее Хафтар покинул Москву продолжительных переговоров с международно признанным премьер-министром Ливии Фаизом Сараджем, отказавшись подписывать совместный документ и сославшись на необходимость консультаций со сторонниками.
Хафтар также подтвердил Масу, что готов приехать в Берлин 19 января на саммит по Ливии под эгидой ООН. Ранее о своем участии в конференции заявил Фаиз Сарадж.
Как уже сообщалось на минувшей неделе, Турция начала отправку своих войск на помощь правительству Сараджа. Гражданская война в Ливии началась после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году.
Тбилисский городской суд признал правонарушителями Звиада Куправа и Лашу Цуцкиридзе, задержанных у здания Генеральной прокуратуры по статьям 166 и 173 Кодекса административных правонарушений. Судья Тапар Окропиридзе признала их виновными лишь за нарушение статьи 166 (мелкое хулиганство) и присудила штраф – по 600 лари.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», Звиад Куправа вместе с единомышленниками проводил акцию у прокуратуры и опротестовывал возможное возвращение на пост генпрокурора Ираклия Шотадзе. Он выбросил во дворе прокуратуры кроссовки, за чем последовала стычка между ним и правоохранителями.
ФСБ запретила въезд на территорию России и аннексированного Крыма украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову, который сотрудничает с редакцией Крым.Реалии, сообщает редакция.
В постановлении, которое пограничники вручили Ибрагимову на границе Крыма с Херсонской областью сказано, что въезд запрещен до конца мая 2054 года. По словам журналиста все проходило вежливо, но внятного объяснения, с чем связан запрет, нет ни в постановлении, ни в устном объяснении.
Сам он связывает это со своей журналисткой деятельностью и работой на издания, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России. Он также сообщил, что его у него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали и отпустили.
В ноябре 2018 года ФСБ до 2028 года запретила въезд в Россию украинской журналистке Алёне Савчук, которая так же сотрудничает с Крым.Реалии. Савчук в Крыму несколько лет занималась освещением преследований крымско-татарских активистов и политически мотивированных судебных процессов.
Международные правозащитные организации и страны Запада неоднократно обращали внимание на то, что российские органы власти в аннексированном Крыму препятствуют деятельности журналистов.
«17 января группа молодых людей, жителей Ткуарчала пришла ко мне на прием и потребовала моей отставки», - сообщила «Нужной Газете» и.о. главы администрации города Аида Чачхалия.
«Вчера во второй половине дня ко мне на прием пришли трое молодых ребят, представились как от молодежного крыла партии «Амцахара» и потребовали, чтобы я освободила кабинет. Они сказали, что терпели меня пять лет, и терпение у них на исходе. Еще два месяца они меня там терпеть не собираются, в связи с тем, что я могу оказывать влияние на ход выборов», – рассказала Чачхалия.
По словам и.о. главы администрации Ткварчели, молодые люди обвинили ее в том, что она оказывала давление на избирателей на прошлых выборах, «якобы задействовав административный ресурс».
«У нас есть исполняющий обязанности главы государства, как он решит, так и будет, а под давлением кого-либо я уходить не собираюсь. Они заявили, что в понедельник перекроют входную дверь администрации и меня не пустят в здание. Сказали, чтобы я добровольно ушла, иначе буду выходить через заднюю дверь», – сказала Чачхалия.
Чачхалия отметила, что слышала о том, что давление оказывается и на других глав администраций, но подтвердить или опровергнуть эту информацию она пока не может.
Сегодня, 18 января, и.о. президента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба проводит совещание со всеми главами администраций районов и городов.
Бывшие спецпрокуроры в деле об импичменте 42-го президента США Билла Клинтона будут защищать от импичмента 45-го президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.
73-летний Кеннет Стар и 59-летний Роберт Рэй присоединились к команде юристов, защищающих Трампа. Вместе с ними к команде присоединился 81-летний адвокат Алан Дершовиц, среди клиентов которого - голливудский продюсер Харви Вайнштейн, обвинявшийся в изнасиловании боксер Майк Тайсон, и американский футболист О. Джей Симпсон, который обвинялся в убийстве жены.
Возглавят защиту Трампа юрист Белого дома Пэт Сиполоне и личный адвокат Трампа Джей Секулоу. К ним также присоединится бывшая генпрокурор штата Флорида Пэм Бонди.
Рассмотрение дела действующего президента США начнется в Сенате во вторник, 21 января. Сенаторы и Верховный судья США Джон Робертс уже приведены к присяге. Им предстоит ответить на вопрос, виновен ли Дональд Трамп в злоупотреблении властью и в препятствовании работы Конгресса. В случае положительного ответа, президент может быть отрешен от своего поста.
Большинство в Сенате принадлежит Республиканской партии, от которой Трамп был избран на пост президента. Никто из республиканцев не поддержал обвинение в Конгрессе. Аналитики полагают, что Трамп будет оправдан.
Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Клинтона обвиняли в лжесвидетельствовали и воспрепятствовании правосудию после того, как его уличили в сексуальной связи со стажеркой Белого Дома Моникой Левински. Левински прокомментировала назначение обвинителей против Клинтона в защиту Трампа в своем твиттере.
Вот это настоящее «вы что, смеётесь?» Ну и денек, - написала она.
Федерация футбола Грузии (ФФГ) получила от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) награду Fair play («Честная игра») в номинации «самая прогрессирующая страна». Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА. Впервые награду Fair play Грузия получила в 2018 году – по итогам сезона 2016/17 УЕФА признал ФФГ победителем в аналогичной номинации.
Награда разделена на три номинации – лидер рейтинга «Честная игра», самая прогрессирующая страна и страна с самыми порядочными болельщиками. «В футбольном сезоне 2018/19 в рейтинге Fair play Грузия показала самый высокий прогресс», - отмечается в сообщении ФФГ. Лидером рейтинга Fair play оказалась Финляндия, а приз за самых организованных болельщиков достался Фарерским островам. Футбольные федерации трех стран получат от УЕФА денежные призы.
Fair play, по мнению УЕФА, является важной частью успешной пропаганды и развития спорта, способствует повышению зрелищности матчей. Для продвижения этой концепции с 1993 года был введен регулярный сезонный (с 1 мая по 30 апреля) рейтинг Fair play на основе оценки матчей в соревнованиях под эгидой УЕФА, включая матчи сборных и клубов.
Соблюдение правил честной игры оценивается делегатом УЕФА, который после матча составляет отчет по определенной форме, согласовав его с главным арбитром. В рейтинге учитываются только те ассоциации, команды из которых провели не менее 30 матчей в турнирах УЕФА. По результатам подсчета, трем ассоциациям с наивысшим рейтингом выделяется по одному дополнительному месту в первом квалификационном раунде Лиги Европы (прежнее название - Кубок УЕФА).
У Генеральной прокуратуры Грузии задержаны глава «Центра реформирования правоохранителей» Звиад Куправа и еще одно лицо. Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, они задержаны в административном порядке, в соответствии со статьями 166 и 173 Кодекса административных правонарушений (мелкое хулиганство и неподчинение полиции).
Звиад Куправа вместе с единомышленниками проводил акцию у прокуратуры и опротестовывал возможное возвращение на пост генпрокурора Ираклия Шотадзе. Он выбросил во дворе прокуратуры кроссовки, за этим последовала стычка между ним и правоохранителями.
«Кроссовки полностью ассоциируются с прокуратурой, ее режимом, с Парцхаладзе, Шотадзе. Самое главное, с согласия одного человека нельзя возвращать и назначать Парцхаладзе. Возвращение Шотадзе - это плевок в душу тех десяти тысяч человек, которые стояли на Руставели два года назад. Не допустим возвращения Шотадзе», - сказал Куправа.
У здания администрации президента в центре Москвы началась серия одиночных пикетов против изменения Конституции, сообщает «МБХ Медиа». Поправки в нее предложил президент России Владимир Путин, для их разработки сформирована комиссия из звезд, политиков и юристов.
Акцию с пикетированием организовал муниципальный депутат Илья Азар. Накануне, 17 января, он написал в Facebook, что, по его мнению, Путин «совершил конституционный переворот». Одиночные пикеты, по закону, не требуют согласования.
Другой муниципальный депутат – Юлия Галямина – призвала накануне тех, кто выступает против предложенных Путиным поправок, присоединиться к согласованному шествию памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которое пройдёт в Москве в воскресенье. Власти предупредили, что участие в шествии с несогласованными лозунгами может быть расценено ими как правонарушение.
Путин предложил перераспределить полномочия между ветвями власти, наделить полномочиями Госсовет и разрешить увольнять судей Верховного и Конституционного судов. Это самые масштабные политические реформы в истории России после принятия Конституции в 1993 году.
Многие эксперты считают, что с помощью поправок Путин планирует упростить себе сохранение власти в стране после завершения его президентского срока. В 2024 году Путин не может баллотироваться в президенты России из-за того, что Конституция запрещает ему эту должность больше двух сроков подряд.
Администрация президента Грузии сообщила о начале работы для присвоения статуса нематериального культурного наследия грузинскому новогоднему дереву чичилаки и народному празднику «Каланда», сообщает агентство «Новости-Грузия».
С соответствующей инициативой на этой неделе выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего визита в Гурию. Накануне, 17 января, Зурабишвили провела встречу с директором Национального агентства по защите культурного наследия Грузии Николозом Антидзе. Стороны говорили о практической реализации идеи президента. «Мы детально обсудили вопрос, как лучше подготовиться, и уже начали работать в этом направлении. Это очень хорошая инициатива», - заявил Антадзе.
«Каланда» отмечают в Гурии 14 января, на Новый год по старому стилю. Празднования проходят в селе Двабзу, во дворе дома-музея выдающегося грузинского литературоведа и критика Шалвы Радиани. В этом году «Каланда» в Двабзу встречала и Саломе Зурабишвили.
Народный праздник состоит из многочисленных ритуалов. Во время «Каланда» много поют – на праздник приглашают сразу несколько фольклорных ансамблей. Прямо во дворе готовятся блюда национальной кухни. Непременный атрибут праздничного стола - это «гурули гвезели», гурийский рождественский пирожок с сыром и яйцом. Пирожок имеет форму полумесяца, что символизирует силу, а яйцо - это символ плодородия, семейного достатка и жизни.
Тем не менее, самый главный символ «Каланда» – чичилаки. Авторами новогоднего дерева из стружки считаются именно гурийцы.
По информации Национального центра сейсмического мониторинга, в Армении, неподалеку от границы с Грузией, произошло землетрясение.
По сообщению ведомства, землетрясение было зафиксировано в 05:28 по тбилисскому времени. Эпицентр стихии располагался в 16-ти километрах от границы с Грузией на глубине 10 км. Сила подземных толчков в зоне эпицентра составила 4-5 баллов.
За несколько часов до гибели бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, участник под именем «Георгий Кутоян» в онлайн-энциклопедии http://hy.wikipedia.org/ пытался удалить биографию бывшего чиновника. Об этом Радио Азатутюн сообщил один из редакторов онлайн-энциклопедии Юра Мкртчян.
«В Википедии на армянском, в истории статьи о Георгии Кутояне видно, что из статьи по меньшей мере трижды пытались удалить информацию. Дважды - 3 января этого года, и один раз – 16 января. Дважды содержание статьи пытался удалить участник под именем «Георгий Кутоян», и один раз - незарегистрированный участник с IP-адресом», - сказал Мкртчян.
По словам Юры Мкртчяна, службы, определяющие местонахождение IP-адресов, показывают, что данный IP-адрес является армянским.
«Но мы пока не можем сказать точно, так же как не можем сказать, был ли данный участник, зарегистрированный как «Георгий Кутоян», Кутояном или нет. Это непонятно в данном случае», - отметил Мкртчян.
Тело Георгия Кутояна было обнаружено накануне, 17 января, в одной из квартир на улице Паруйра Севака в Ереване.
По факту гибели бывшего директора СНБ возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.
По заявлению лидера партии «Единая Абхазия» Сергея Шамба, для того, чтобы наладить политические контакты с Грузией, необходимо подписать мирный договор, передает «ИнтерпрессНьюс».
«Правильно сказано в заявлении МИДа о том, что для того, чтобы наладить политические контакты и получить весомые результаты, необходимо подписать мирный договор и отказаться от политики, когда Абхазию называют оккупированной территорией и хотят представить все так, как будто наши действия продиктованы Россией. У нас с Россией согласованный договор, и мы будем согласно нему действовать. Когда наступит такое время, будет реальный результат. А сейчас говорить о том, что не нужен диалог, глупо. Я не представляю, как это могут говорить умные люди», - сказал Шамба.
По его словам, обе стороны ведут переговоры на различных уровнях со времен окончания грузино-абхазской войны. В качестве примера он привел меморандум о неприменении силы и угроз применения силы, подписанный Владиславом Ардзинба и Эдуардом Шеварднадзе в 1997 году. «Мы соседние страны и, конечно, нужно находить как-то общий язык», - заявляет Шамба.
Сегодня, 17 января, МИД самопровозглашенной республики Абхазия опубликовал заявление, в котором абхазская сторона выражает удивление информацией «о внезапно возникшей готовности грузинских властей к началу прямого диалога».
Президент Украины Владимир Зеленский не стал принимать отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Глава государства заявил, что решил дать шанс главе правительства и его коллегам. Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Ранее Гончарук написал заявление об отставке. Это случилось спустя два дня после анонимной публикации в интернете аудиозаписи его разговора, в котором он заявляет, что Зеленский не разбирается в экономике.
Гончарука заявил, что аудиозаписи смонтированы из фрагментов записей совещаний правительства. В их публикации премьер-министр обвинил противников реформ в стране. Зеленский потребовал в двухнедельный срок установить причастных к записи разговоров Гончарука и других чиновников. Он также потребовал принять меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.
Сегодня, 17 января, в одной из квартир на улице Паруйра Севака в Ереване обнаружено тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.
38-летний Георгий Кутоян занимал должность директора СНБ в 2016-2018 годах.
«К сожалению, я полагаю, что это отголосок прошлого», - так в беседе с Радио Азатутюн о смерти бывшего директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна высказался вице-спикер Национального собрания Ален Симонян.
«Прежде всего, нужно понять, о чем идет речь, потому что распространяется взаимоисключающая информация, обсуждаются версии самоубийства, убийства. По правде говоря, я потрясен», - сказал Симонян.
На вопрос корреспондента Радио Азатутюн, не складывается ли у него мнение о том, что существует проблема национальной безопасности и что, возможно, следует предпринять какие-то шаги после ряда странных смертей бывших руководителей силовых структур, Симонян ответил так: «Давайте посмотрим, что стало причиной и что произошло в целом. Одно можно сказать наверняка: это неожиданная ситуация для всех моих коллег».
Вице-спикер парламента отметил, что эту ситуацию нужно очень серьезно проанализировать и понять, есть ли здесь связь, или же это совпадение, и чем это обусловлено. «Я высказал свою версию – отголосок прошлого», - сказал Симонян.
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором поддержал российскую инициативу по проведению мирных переговоров по Ливии в Москве. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Кремля, маршал, назвавший Путина своим "дорогим другом", поблагодарил его за усилия по установлению мира и стабильности в Ливии.
19 января в Германии должна состояться международная конференция по Ливии. В ней могут принять участие глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и его политический оппонент Халифа Хафтар. Ожидается участие представителей России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, Турции, Франции.
Ранее и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что итоговые документы берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии практически согласованы.
В Москве вечером 17 января состоится артиллерийский салют в честь 75-летия освобождения столицы Польши Варшавы Красной армией во время Второй мировой войны. Об этом говорится на сайте Министерства обороны России.
В пятницу на сайте Минобороны был опубликован ряд архивных документов, посвящённых Варшавскому восстанию, подавленному нацистами в 1944 году, освобождению Варшавы, деятельности польской Армии Крайовой и отношениям между советскими солдатами и населением Польши. Подборка документов, посвящённых Армии Крайовой – подпольной вооружённой организации, подчинявшейся легитимному зарубежному правительству Польши, которая вела борьбу с нацистами, – выдержана в резко критическом тоне. Речь идёт о советских донесениях, в которых бойцы польской армии называются бандитами и обвиняются в нападениях на советских солдат, а также представителей национальных меньшинств.
Из опубликованных документов о Варшавском восстании следует, что повстанцы ожидали помощи Красной армии, однако эта помощь оказывалась в ограниченных объёмах – в частности, советское командование ссылалось на невозможность помощи с воздуха из-за отсутствия авиационного топлива. В этих документах также содержится негативная характеристика Армии Крайовой, бойцы которой составляли ядро повстанцев.
Исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров сказал, что архивные документы проливают свет на то, "кто и как освободил Варшаву". "Было бы важно узнать, что польская сторона скажет, когда их изучит", - добавил он.
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что 17 января 1945 года стало днём не освобождения, а нового порабощения для Варшавы, поскольку к власти в Польше пришли поддержанные Москвой коммунисты. "Красная Армия вошла в руины города, ранее разрушенного во время восстания, на которое Красная Армия смотрела с другого берега Вислы и ничего не делала", – подчеркнул он, отметив, что с уважением относится к простым советским солдатам, сражавшимся против нацистов. Яблонский назвал публикацию российского Министерства обороны очередной попыткой фальсификации истории.
Парламентские выборы, которые состоятся в этом году, являются для грузин возможностью показать миру, что прогресс, ради которого они столько трудились, необратим, - об этом в ходе принесения присяги заявила новый посол США в Грузии Келли Дегнан.
Посол отметила, что с нетерпением ждет сотрудничества с правительством и гражданским обществом Грузии в поддержку свободного и справедливого избирательного процесса.
«У нас с Грузией обширный рабочий план и мы ожидаем многого от наших грузинских друзей. Грузины показали, что у них есть упорство и мужество защищать демократические процессы и проводить необходимые реформы, ради которых они столько трудились, и, что очень важно, для трансатлантической интеграции Грузии. Нет сомнений в том, что Грузия является важным и стратегическим партнером для Соединенных Штатов. За почти 30 лет совместной работы мы стали свидетелями замечательной трансформации, которая стала результатом мужества грузин и любви к независимости своей страны. У Грузии много поводов для гордости, и для США большая честь стоять рядом с нашими грузинскими друзьями. У нас есть сильная мотивация, и как посол я полна решимости поддерживать прочность нашего партнерства на пути к тому светлому будущему, которого заслуживают все грузины», - заявила Келли Дегнан, передает "ИнтерпрессНьюс".
Ветеранская организация "АРУАА" выступила с заявлением относительно предложений лидера абхазской оппозиции, депутата парламента самопровозглашенной республики Аслана Бжания о возможности грузино-абхазского диалога.
«Мы, ветераны, не приемлем тот факт, что политик, претендующий на пост главы государства, высказывается за диалог между Сухумом и Тбилиси и при этом делает акценты на экономическом сближении!», - говорится в заявлении.
"На фоне штурма комплекса правительственных зданий и последующей отставки президента страны некоторые абхазские политики наперегонки стали давать интервью грузинским СМИ... О каком сближений в каких-либо сферах между Абхазией и Грузией можно говорить до подписания договора о ненападении и отказа Грузии от всех притязаний на нашу территорию и признания государственности Республики Абхазия? Чтобы делать какие-либо серьёзные предложения, нужно иметь на то доверие и полномочия от собственного народа. Видимо кому-то стало легко говорить о дружбе Абхазии и Грузии, не видя всех тягот войны и послевоенного времени".
Текст подписан председателем организации Ильей Гуния.
Пресс-служба Фонда «Апра» выступила с заявлением, в котором расценила «шумиху вокруг комментария А.Г .Бжания, раздутую сторонниками Хаджимба» как «попытку ввести общественность в заблуждение и отвлечь внимание от ужасов своего правления».
"Если внимательно читать комментарий А. Г. Бжания, то там видно, что он не говорил о необходимости ведения именно двусторонних переговоров. Консультации с участием России и представителей мирового сообщества в рамках Женевских дискуссий продолжаются уже много лет. Хотелось бы напомнить, что в первые же годы после Отечественной войны народа Абхазии действовал Координационный совет грузинской и абхазской сторон, возглавляемый главами правительств Абхазии и Грузии, в рамках которого проходили встречи в Сухуме и Тбилиси. Основатель независимого абхазского государства, историк с мировым именем Владислав Григорьевич Ардзинба понимал, что говорить с противником вовсе не означает предавать интересы страны, а наоборот, был уверен, что победу в войне необходимо закрепить победой и на дипломатическом фронте. Для защиты интересов Абхазии он летал на переговоры в Тбилиси", - напомнили в пресс-службе.
В заявлении также подчеркивается: "Тех, кто говорит о невозможности иметь экономические отношения с Грузией, хочется спросить: а вы знаете куда в последние годы уходит большая часть урожая ореха? Ежегодно в Абхазии собирают 8-10 тысяч тонн урожая орехов. Через российско-абхазскую границу проходит не более трехсот тонн. Остальное уходит в Грузию. Что это, если не экономические отношения?"
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов назвал условие открытия де-факто границы для желающих выехать на подконтрольную Тбилиси территорию. По его словам, дорога будет закрыта до тех пор, пока грузинская сторона не уберет пост у села Цнелиси, передает агентство "РЕС".
В ходе встречи с российскими пограничниками югоосетинский лидер коснулся и ситуации в регионе.
«Если у нас есть проблемы в Знаурском районе, то эти проблемы касаются всех районов. Не может быть, чтобы в одной части государства были проблемы, а другая часть занимала нейтральную позицию. И если отстаивать интересы Южной Осетии, бороться с провокациями и вызовами, то делать это нужно вместе всем, кто считает себя гражданами республики Южная Осетия. Поэтому граница в Раздахан будет закрыта до тех пор, пока незаконный пост в районе села Уиста (Цнелиси) не будет убран», – заявил Бибилов.
Он отметил, что «здесь, в Южной Осетии, мы охраняем не только границы Южной Осетии, но и Российской Федерации».
Враги Тегерана использовали авиакатастрофу украинского лайнера для ослабления Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Об этом во время пятничной проповеди заявил аятолла Али Хаменеи. Это первая с 2012 года проповедь, проведённая высшим руководителем Ирана.
Аятолла назвал крушение самолёта большой трагедией. При этом, по словам Хаменеи, причастный к катастрофе КСИР является гуманитарной организацией с человеческими ценностями, так как обеспечивает иранскую безопасность.
Высший руководитель Ирана в очередной раз раскритиковал США за убийство генерала Касема Сулеймани. Аятолла заявил, что Вашингтон продемонстрировал "природу террориста", совершив убийство иранского военного.
Комментируя нападение на американские военные базы в Ираке в начале января, Хаменеи заявил, что Тегеран получил "божественную поддержку". "Тот факт, что Иран может дать такую пощечину мировой державе, показывает руку Аллаха", – сказал аятолла. Его комментарии были встречены лозунгами "Смерть Америке!".
После убийства США иранского генерала Касема Сулеймани американо-иранские отношения обострились в очередной раз. Вашингтон обвинял военного в организации нападений на американские военные базы и дипмиссию США в Багдаде. Тегеран в ответ пообещал дать жёсткий ответ и атаковал американские военные базы в Ираке.
8 января произошла авиакатастрофа "Боинга" "Международных авиалиний Украины". Лайнер выполнял рейс из Тегерана в Киев и разбился вскоре после взлёта. На борту находились 176 человек, большинство из них – граждане Ирана и Канады. Все они погибли.
Вначале иранские власти утверждали, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность лайнера. Позднее Тегеран признал, что самолёт был сбит ракетой класса "земля – воздух". Ответственность за обстрел взял на себя Корпус стражей Исламской революции. Там утверждают, что лайнер сбили по ошибке в ожидании возможных ударов США.
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