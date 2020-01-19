Лидеры 11 стран собрались в Берлине, чтобы остановить конфликт в Ливии

Лидеры 11-ти государств прибыли сегодня, 19 января, в Берлин для участия в конференции по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Ливии. Главная цель саммита - убедить правительства государств, которые поддерживают враждующие стороны в Ливии, отказаться от отправки им вооружений, от финансовой поддержки и от оказания помощи войсками.



Другая цель переговоров - обеспечить перемирие между правительством в Триполи, которое пользуется поддержкой ООН, и вооруженными отрядами командующего повстанческой армией генерала Халифы Хафтара, чей штаб находится в Тобруке.

Cаммит призван стимулировать политические процессы, которые предотвратили бы возникновение потока беженцев, подобно тому, который хлынул в соседние страны из Сирии.



Среди участников сирийской встречи в Берлине президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, итальянский и британский премьеры Джузеппе Конти и Борис Джонсон, госсекретарь США Майк Помпео. В саммите участвуют глава ООН Антониу Гутерриш и высокопоставленные представители Европейского Союза, Африканского союза и Лиги Арабских государств.



Организаторы берлинского саммита выразили надежду, что участники конфликта возьмут на себя твердые обязательства по поддержанию перемирия в стране, богатой нефтью и население которой составляет около 7 миллионов человек.

На прошлой неделе переговоры о ливийском урегулировании в Москве завершились безрезультатно – Хафтар отказался подписать документ об условиях перемирия. В четверг министр иностранных дел Германии Хайко Маас встретился с генералом в Бенгази на востоке Ливии и после встречи заявил, что генерал согласился заключить перемирие и соблюдать режим прекращения огня. Однако накануне по приказу Хафтара лояльные ему силы взяли под контроль морские терминалы на восточном побережье страны и прекратили отгрузку нефти, доходы от которой поступали в распоряжение правительства в Триполи.

Сарадж, в свою очередь, в интервью германской прессе заявил, что в случае провала переговоров будет призывать к отправке в Ливию международного миротворческого контингента.