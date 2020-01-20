Юрий Чайка покинул пост генпрокурора. Его сменит Игорь Краснов

Принц Гарри и его супруга Меган больше не смогут использовать свои королевские титулы и перестанут получать государственные средства, сказано в заявлении Букингемского дворца. Герцог и герцогиня Сассекские также заявили, что намерены вернуть 2,4 млн фунтов, потраченные из бюджета Великобритании на ремонт их дома в Виндзоре. Кроме того, принц Гарри и Меган не смогут быть официальными представителями королевы. Однако, как подчеркивают хроникеры королевского двора, нет никаких признаков того, что родственные отношения между бабушкой и семьей ее младшего внука претерпят охлаждение:

«Гарри, Меган и Арчи всегда будут горячо любимыми членами моей семьи», – заявила Елизавета II.

13 января королева Великобритании Елизавета II согласилась предоставить герцогу и герцогине Сассекским «переходный период», во время которого принц Гарри и его жена Меган смогут попеременно находиться в Канаде и Великобритании. Королева подчеркнула, что «полностью поддерживает» желание своего младшего внука и его супруги обрести новую социальную роль, но предпочла бы видеть их в традиционной роли членов королевской семьи.



Елизавета II заявила, что предстоит еще много работы, чтобы урегулировать отношения Гарри и Меган с другими членами королевского семейства Виндзоров, но она ожидает, что окончательные решения будут приняты в предстоящие дни.

Гарри, герцог Сассекский, и его жена Меган, урожденная Маркл, ровно неделю назад объявили о своем желании отойти от выполнения обязанностей ведущих членов королевской семьи.



Оба супруга ненавидели вмешательство прессы в их личную жизнь: Меган судилась с газетой Daily Mail, которая без разрешения опубликовала, по утверждению герцогини, письмо из ее личной переписки.



Сторонники Меган утверждают, что она подвергалась в Великобритании серьезному психологическому давлению. Оно было связано, по этой версии, в том числе с прогрессистскими взглядами герцогини (она поддерживает экологические и феминистские инициативы), а также ее расовым происхождением. Принц Гарри однажды прокомментировал это так: «Я потерял мать и сейчас наблюдаю, как моя жена становится жертвой тех же самых могущественных сил».



Принц Гарри, младший сын наследника британского престола принца Чарлза и покойной леди Дианы Спенсер, и американская актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года в Виндзорском замке. После свадьбы они стали герцогом и герцогиней Сассекскими. Меган Маркл 36 лет, Гарри моложе на 3 года. Это ее второй брак. Она – первая мулатка и первая актриса, вышедшая замуж за британского принца.



6 мая в семье родился первенец Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Восьмой правнук королевы Елизаветы Второй стал седьмым в очереди на британский престол.



Британская королевская семья делится на ее официальных членов, которые обладают дарованными им королевой титулами принцев, принцесс, герцогов и герцогинь, и прочих членов дома Виндзоров, не использующих королевскую титулатуру. Со статусом члена королевской семьи связан определенных набор прав и протокольных обязанностей.

Принц Гарри и его супруга известны менее официальным стилем коммуникации с обществом и прессой, чем большинство членов королевской семьи. Они делились со СМИ откровениями о своих психологических трудностях, часто выражали свои взгляды на актуальные общественные проблемы, вопросы экологии.



Много шуму наделало заявление пары о том, что они не собираются иметь более двух детей, чтобы не способствовать перенаселению планеты, ведущему, по их мнению, к необратимым изменениям климата. У старшего брата Гарри, Уильяма, герцога Кембриджского, и его супруги Кэтрин трое детей.