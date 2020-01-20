Связанные с Пригожиным компании займутся добычей нефти в Сирии

Две российские компании «Велада» и «Меркурий», связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, займутся разработкой трех блоков газовых и нефтяных месторождений в Сирии, пишет «Новая газета».

В декабре 2019 года парламент Сирии принял законы о договорах с этими двумя российскими компаниями. Общая площадь месторождений по контрактам достигает 12 тысяч квадратных километров, а запасы газа, по оценке властей Сирии, составляют три четверти триллиона кубометров.

Фирмы «Велада» в 2015 году учредила Екатерина Трофимова, сотрудница компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», связанной с Пригожиным. В 2018 году Трофимова уволилась и уехала в США. Она сообщила изданию, что по просьбе бухгалтерии «Конкорда» за дополнительное вознаграждение оформила «Веладу» на себя и играла в компании номинальную роль. После ухода Трофимовой компанию возглавила студентка Дарья Барановская. Она не ответила на вопросы газеты.

«Меркурий», по данным издания, в 2015-2018 годах обеспечивал питанием военных на Дальнем Востоке. Затем компания занялась разведкой месторождений в Сирии. О том, что «Меркурий» связан со структурами Пригожина, в феврале 2019 года сообщало «Настоящее время». Сирийские власти говорили, что сотрудничают с этой фирмой с 2017 года.

«Новая газета» отмечает, что в 2016 году компания «Евро Полис», связанная с так называемой «ЧВК Вагнера», договорилась с властями Сирии, что освободит нефтяные и газовые месторождения от контроля джихадистов в обмен на четверть от объема последующей добычи. По информации издания, правительство Сирии ратифицировало это соглашение в мае 2017 года. Месторождения расположены на левом берегу Евфрата в районах, контролируемых официальным Дамаском и его союзниками, в числе которых Россия.

Структуры Евгения Пригожина, по оценке газеты, ежемесячно получают в Сирии ресурсы стоимостью около 20 миллионов долларов. Издание предполагает, что указанные две фирмы – это только часть компаний, участвующих в сирийском проекте. В пресс-службе компании «Конкорд» заявили, что «Велада» и «Меркурий» не имеют отношения к структурам Евгения Пригожина.

Пригожин, которого называют «поваром Путина» – его компании занимались организациями питания в Кремле, – по многочисленным свидетельствам, имеет прямое отношение к деятельности частных военных компаний, в том числе «ЧВК Вагнера». Потери этой ЧВК в Сирии в 2015-2019 годах оценить сложно. По данным «Новой газеты», известно о 8 погибших осенью 2015 года и о 25 погибших в 2016 году. В 2017 году погибло не менее 10 бойцов группы. Самые значительные потери, однако, группа понесла в феврале 2018 года в результате удара американской авиации под Хишамом при попытке захвата нефтеперерабатывающего завода: погибло от 60 до 200 человек. Примерно втрое больше человек получили различные ранения и контузии. МИД России тогда признал факт гибели и ранений десятков россиян, но отметил, что они находились в Сирии как частные лица.