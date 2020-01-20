Минкульт минус Минобразования. Анатомия одного развода

Дело идет к «разводу» в Министерстве образования, науки, культуры и спорта. Правительство Грузии обсуждает возможность разделения объединенных около года назад ведомств. «Бракоразводный» процесс, предположительно, начнется уже в феврале. Кто возглавит новое ведомство? Этот вопрос пока остается открытым, впрочем, в оппозиции уже делают не самые положительные прогнозы.

Часть правозащитников и специалистов профильных сфер изначально довольно скептически отнеслись к новости о слиянии министерств. Оба ведомства – достаточно крупные структуры, в которые входят и направления спорта, и культуры, и все образование вместе с наукой. Сейчас, спустя почти год, правительство решило предоставить Минкульту свободу. Пока неизвестно, отделится ли вместе с ним и спорт, как это было до слияния. Впрочем, как заявил сегодня председатель парламента Арчил Талаквадзе, эта инициатива обусловлена обращением группы деятелей культуры, «проигнорировать которое власти не могли».

«Я подтверждаю, что относительно реорганизации министерства были обсуждения и внутри парламента, и в партии. В принципе, большая часть команды соглашается с тем, что у сферы культуры должен быть отдельный менеджмент, отдельное управление и координация. Когда именно будет принято решение, – это прерогатива премьер-министра», – заявил сегодня председатель парламента.

Бывшая «мечтательница», сейчас – глава фракции «Независимые депутаты» Мариам Джаши говорит, что изначально была уверена: слияние ничего хорошего не принесет. Она полагает, что год, проведенный Минкультом в составе Минобразования, плохо повлиял на его эффективность – бюрократические барьеры увеличились, отчего решения принимались запоздало:

«Когда обсуждался вопрос объединения Минкульта с Минобразования, я, как председатель (парламентского) комитета по культуре, была против этого. Было ожидаемо не только то, что сфера культуры окажется в тени, но и что будут созданы дополнительные административные барьеры. Так и получилось в реальности. Наши люди из сферы искусства постоянно говорили о своем недовольстве. Таким образом, я только приветствую отделение Минкульта, если оно произойдет».

В свою очередь глава фракции «Нацдвижения» Роман Гоциридзе уверен, что все дело в выборах, с приближением которых «Мечте» понадобилось еще одно кресло. Для кого – Гоциридзе пока не уточняет, но говорит, что это будет либо фигура одиозная, либо отличающаяся особой покорностью. Словом, как любит Иванишвили, говорит глава фракции.

В то же время с мнением части оппозиционеров, заявляющих, что новое министерство станет новой возможностью для растрачивания денег налогоплательщиков, категорически не согласен вице-спикер парламента Георгий Кахиани:

«Объединение этих министерств не показало особой выгоды в плане бюджета. Так что разговоры о том, что это может быть связано с какими-то дополнительными расходами, – нерелевантны. Если это решение будет принято, то только исходя из вопросов управления и целесообразности его существования отдельно».

Так или иначе, власти сегодня признают: слияние было ошибкой. Этого мнения изначально придерживалась искусствовед София Киласония. Она говорит, что за все время сосуществования министерств под одной «крышей» Минкульт, который и до этого не отличался особой последовательностью в принятии решений и расстановке приоритетов, став частью другой структуры, полностью поглотил хаос. Слияние способствовало определенным изменениям в анатомии ведомства и его департаментов, и сейчас совершенно не понятна перспектива дальнейшей деятельности госструктуры, распоряжающейся культурой в стране:

«Сейчас еще более важно, какие шаги, я имею в виду содержательную часть, последуют за этим решением. Потому что решение о слиянии или о разъединении – само по себе ничего не значит (…) Все находится в подвешенном состоянии, в воздухе. Анонсируется создание определенных (фондов и пр.), но какова миссия и каковы их задачи – неизвестно. В то же время министерство разделяют, что подразумевает очередные огромные структурные изменения. Разумеется, все это мешает развитию процессов, останавливает их. Ввиду того, что я отношусь к кругу людей, работающих в сфере современного искусства, могу сказать, что они находятся в подвешенном состоянии. Не ясно, кто именно занимается планированием политики культуры и какой процесс в целом проводят власти».

Кто должен возглавить новое ведомство? Однозначно, разумеется, сказать сложно, но это должен быть человек, который очень хорошо знаком и имеет опыт в вопросе стратегий управления культуры, говорит София Киласония. В первую очередь, продолжает она, он должен очень хорошо осознавать, что вообще значит эта сфера и конкретно министерство для страны.

По мнению искусствоведа, в грузинской реальности есть три протестированные версии министра культуры и все они были весьма далеки от идеальной: был министр, который рассматривал Минкульт как инструмент для осуществления своих личных бизнес-проектов, были люди, которые сами являлись представителями сферы культуры, а потому им не удавалось дистанцироваться от своих творческих интересов, и был, наконец, третий вариант – это министр, который концентрировался исключительно на власти, рассматривал эту должность как возможность нахождения в кабмине.