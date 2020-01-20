Секретная служба узнала секрет последней

По информации пресс-службы СБУ, «во избежание санкций РФ создала на своей территории, а также на неподконтрольной Украине территории Донбасса финансовые учреждения. Чтобы скрыть переводы денег, их сначала направляли Южную Осетию. Оттуда средства попадали в государственный банк ЛНР. Затем боевики их распределяли между своими органами власти и незаконными вооруженными формированиями.

В Службе безопасности отмечают, что ежегодно Россия финансировала «ЛНР» на 30 млн российских рублей. В целом это более двух третей от всех денег, которые тратят боевики.

Бывшему депутату югоосетинского парламента Роланду Келехсаеву это заявление СБУ показалось странным. У маленькой Южной Осетии с населением 35 тысяч человек во времена конфликта была армия в три тысячи штыков. Но даже для ее содержания не хватило бы указанной в заявлении суммы – по десять тысяч рублей на одного бойца в год. Поэтому в отношении ЛНР с населением более двух миллионов человек подобные разоблачения выглядят как чудаческие.

Что до остального, то новости про фиксирование Донбасса, про югоосетинский оффшор в республике мало кому интересны. Здесь такое не читают, говорит Роланд Келехсаев:

«За исключением того случая, когда наши добровольцы поехали защищать Донецк, сотрудничество с Донбассом носит формальный характер. Скажем так – это российская помощь, оформленная как результат сотрудничества с нами. Поэтому экономическое сотрудничество с Донбассом не привлекает особого внимания наших предпринимателей – они не видят себя в этом процессе. Как они не видят себя в процессе сотрудничества с Сирией, с Крымом, с Венесуэлой, с которыми у нас тоже масса выгодных договоров. Это немного странно выглядит со стороны – у нас формально огромное количество возможностей, а на выходе, что называется, негусто».

Политолог Дина Алборова, напротив, считает, что местное общество живо интересуется происходящим в Луганске и Донецке, сочувствует их борьбе. В 2014 году добровольцы из Южной Осетии поехали защищать Донецк, следуя искренним порывам, а не заданию Москвы, говорит Дина Алборова:

«Тогда про Москву никто не говорил. Люди говорили, что там наши братья по несчастью. Мы все это прошли и знаем этому цену. Многие говорили, что наша благородная задача – помочь им, потому что они начинают свой путь так же, как и мы».

Дина Алборова отмечает в этом заявлении СБУ другую странность. О югоосетинском транзите российской помощи Донбассу говорят, по меньшей мере, лет пять. В прошлом году польские эксперты подняли скандал по поводу поставок в Евросоюз донбасского угля под видом югоосетинского, а СБУ почему-то отреагировало только теперь. Это первое официальное заявление СБУ о сотрудничестве РЮО с ЛНР, говорит Дина Алборова:

«Южная Осетия признала независимость республик Донбасса в 2014 году. Соответственно этому у нас есть правовая основа для сотрудничества, есть договора, на основе которых идет взаимодействие. СБУ узрело только банковские счета и переводы, но есть еще сотрудничество в области культуры, образования и т.д. В этом смысле удивительно, что СБУ только спустя пять лет прозрело. Хорошо работают! Что касается реакции международного сообщества по поводу подобных заявлений, то, в принципе, какая разница, что о нем думают те, которые не признают и нас тоже».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии