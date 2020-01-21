После угроз в свой адрес Аида Чачхалия ушла в отпуск

И.о. главы администрации Ткварчели Аида Чачхалия ушла в отпуск после угроз в свой адрес и требования молодежи об отставке. Об этом сообщает «Нужная газета».

Группа молодых людей 17 января заявила о намерении блокировать входную дверь администрации, чтобы не пустить её в здание.

«Ко мне на прием пришли трое молодых ребят, представились как от молодежного крыла партии «Амцахара» и потребовали, чтобы я освободила кабинет. Они сказали, что терпели меня пять лет, и терпение у них на исходе. Еще два месяца они меня там терпеть не собираются, в связи с тем, что я могу оказывать влияние на ход выборов», – рассказала Чачхалия.

По словам и.о. главы администрации Ткварчели, молодые люди обвинили ее в том, что она оказывала давление на избирателей на прошлых выборах, «якобы задействовав административный ресурс».