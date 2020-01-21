Николоз Басилашвили вышел во второй раунд Открытого чемпионата Австралии

Новый тендер для выявления инвестора порта Анаклия будет объявлен в ближайшее время. Об этом заявила министр экономического развития Грузии Натия Турнава.

При этом, по информации министра, учитывая события последних лет, условия тендера будут пересмотрены.

«Контракт с «Консорциумом развития Анаклия» был расторгнут после того, как правительство в течение нескольких лет 7 раз отсрочило инвестору срок выполнения обязательств. Несмотря на это, они все равно не смогли начать строительство и добыть необходимое финансирование. Наше решение было логичным. Анаклия – наш приоритет и мы не могли допустить дальнейшую задержку проекта», - заявила Турнава.

Правительство Грузии объявило о разрыве контракта с «Консорциумом развития Анаклия» 9 января. Причиной стало невыполнение обязательств по развитию проекта.

При этом, с территории порта Анаклия вывозят строительную технику. Информация подтверждают в «Консорциуме развития Анаклия».