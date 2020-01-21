Георгий Гахария принял участие в церемонии открытия Давосского форума

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария принял участие в церемонии открытия юбилейного, 50-го Давосского экономического форума. К делегатам обратились основатель форума Клаус Шваб, президент Швейцарии Симонетта Соммаруга и президент США Дональд Трамп.
В Давосе Гахария уже встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Юргеном Ригтерингом. На встрече обсудили реформы Грузии и текущие инвестиционные проекты в стране.
Запланированы переговоры Гахария с руководителями международных финансовых организаций, а также крупнейших корпораций - Philips Lighting, Siemens Energy, Camille Bloch, Coca-Cola и Oneweb.
Вместе с европейскими коллегами, грузинский премьер также примет участие в тематической дискуссии - "New Ambitions for Europe" ("Новые амбиции для Европы").
В состав правительственной делегации Грузии входят министр финансов Иване Мачавариани, а также советники премьера Ираклий Чиковани и Бека Лилуашвили.
ЦИК самопровозглашенной республики Абхазия назвал даты проведения экзаменов по абхазскому языку для кандидатов в президенты.
Во вторник 21 января в Центризбиркоме состоялось заседание лингвистической комиссии по подтверждению свободного владения кандидатами в президенты абхазским языком. Представитель лингвистической комиссии доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии Валентин Когония рассказал «Апсныпресс» об итогах заседания:
«Мы установили, в какие дни будем принимать экзамены. Также определено, какие этапы должен проходить кандидат в президенты, чтобы подтвердить владение государственным языком в присутствии лингвистической комиссии», - сообщил Когония.
Экзамены будут проводиться 27 и 31 января, а также 3, 7, 10 и 11 февраля.
По словам Когония, впервые введенного в состав экзаменационной комиссии, кандидат в президенты «должен свободно владеть государственным абхазским языком; все оперативные совещания, брифинги на всех уровнях он должен уметь свободно проводить на абхазском языке».
Экзаменуемым надо будет рассказать свою биографию, прочесть и пересказать политический текст, написать небольшое сочинение (на одну страницу).
«В первую очередь, наше требование – в прямом эфире кандидаты в обязательном порядке должны выступить на государственном языке, не иначе. Я ответственно заявляю, что ни при каких условиях не пропущу того кандидата, который не пройдет все этапы, определенные комиссией», - сказал Когония.
В состав лингвистической комиссии входят: Алексей Касландзия - председатель комиссии, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и методик начального образования АГУ; Диана Джинджолия - кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой абхазской литературы АГУ; Валентин Когония - доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии; Леонид Саманба - доктор филологических наук, профессор; Батал Хагуш - и.о. председателя Госкомитета по языковой политике.
Швейцарские спецслужбы в августе 2019 года разоблачили в Давосе двоих предполагаемых агентов российской разведки. Историю об этом опубликовало швейцарское издание Tages-Anzeiger к открытию юбилейного Всемирного экономического форума.
По данным издания, органы безопасности Швейцарии в августе прошлого года обратили внимание на двух россиян, которые прибыли в страну. Один из них заявил, что работает сантехником. При этом россияне планировали остаться в Швейцарии на три недели, но не смогли назвать конкретных планов. Все это вызвало подозрение у властей. Кроме того, оба "туриста" имели при себе российский дипломатический паспорт. Этот факт подтвердили в местной полиции.
Российская сторона угрожала дипломатическими последствиями в случае ареста предполагаемых агентов, пишет издание. На вопрос о том, почему у сантехников были дипломатические паспорта, пресс-атташе российского посольства в Берне заявил, что такие документы получают не только работники министерства иностранных дел.
По данным источников газеты, россияне в Давосе могли готовить операцию по прослушке или хакерской атаке во время январского экономического форума. Однако в итоге россиян отпустили, поскольку их шпионская деятельность не была доказана.
Сегодня же известный финансист Уильям Браудер заявил, что целью российских спецслужб был он и его арест. Он считает, что это связано с его попытками публично представить российскому правительству обвинения в убийстве юриста Сергея Магнитского и в сокрытии преступления, уточнил Браудер в комментарии для Радио Свобода.
"В прошлую пятницу со мной связались представители швейцарских спецслужб и сообщили, что есть вероятная угроза моей безопасности, и эта угроза исходит от России", – рассказал Уильям Браудер.
В Донецке убит заместитель командира полка спецназа так называемой "Донецкой народной республики" Алексей Кривуля, известный в среде сепаратистов по позывному "Грин".
Информацию подтвердили в пресс-службе вооружённых сил "ДНР". По словам источника агентства "Интерфакс", Кривуля был убит тремя выстрелами в спину возле лифта в подъезде собственного дома. Другие подробности убийства пока не сообщаются.
По данным "Украинской правды", погибший является уроженцем города Николаевка Донецкой области. К боевикам он присоединился в самом начале вооружённого конфликта на востоке Украины – весной 2014 года. В "ДНР" Кривулю называют "одним из лучших командиров ополчения".
В Грузии, в городе Рустави погибли бывший член Национально-освободительного движения Гурам Гогбаидзе и его сын. По предварительной информации, они отравились угарным газом.
Тела погибших родственники обнаружили сегодня. Но, по словам племянника Гогбаидзе, они, предположительно, погибли два дня назад.
На месте работают правоохранители и сотрудники газораспределительной компании.
70-летний Гогбаидзе был советским диссидентом. За антисоветскую деятельность был арестован в 1984 году и приговорён к 4 годам лишения свободы. Вышел на свободу в 1987 году по помилованию. Активно участвовал в грузинском Национально-освободительном движении, был одним из лидеров протеста 9 апреля 1989 года.
Президент России Владимир Путин предложил бывшему генеральному прокурору Юрию Чайке стать своим полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что указ еще не подписан, передает ТАСС.
Во вторник в Кремле президент РФ провел встречу с Чайкой и кандидатом на пост генпрокурора РФ Игорем Красновым. На ней президент отметил, что работа в Северо-Кавказском федеральном округе требует решения многих вопросов в социальной сфере, в области борьбы с коррупцией и с терроризмом.
"Там (в округе - прим. ТАСС) еще очень много вопросов в социальной сфере - это и выше, чем в среднем по стране, уровень безработицы, коррупционные проявления, к сожалению, имеют место быть, что напрямую влияет на уровень жизни и доходов граждан", - сказал Путин.
Он отметил, что в СКФО есть и другие проблемы, в том числе в регионе сохраняют актуальность вопросы борьбы с терроризмом.
"Там, конечно, нужен человек такого уровня, как вы, и с такими знаниями и опытом работы, как у вас. Уверен, у вас получится", - обратился президент к Чайке.
"Я абсолютно убежден, что те задачи, которые вы ставите по новому
месту работы, они будут реализованы. Я думаю, что все национальные
проекты будут реализованы на территории СКФО. Уровень жизни граждан, я убежден, что мы поднимем", - сказал Чайка в ответ.
Он отметил также, что планирует большое внимание уделять правоохранительной сфере, борьбе с преступностью. "В целом мы, конечно, не ослабим работу по вопросам с преступностью, и прежде всего с ее такими проявлениями, как терроризм, экстремизм, коррупция, в целом декриминализации общества", - сказал действующий генпрокурор.
В настоящее время Владимира Путина в СКФО представляет Александр Матовников.
Российская правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила направлять на принудительное лечение россиян, которые неоднократно нарушали закон в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в общественных местах. Соответствующий документ оказался в распоряжении газеты "Известия".
Согласно ему, комиссия кабмина поручила МВД и Минюсту до 1 марта проработать предложение о принудительном лечении и направить свои выводы в Минздрав. Конечная цель – внесение соответствующей статьи в Кодекс об административных правонарушениях.
В правительстве полагают, что предложенная мера поможет снизить масштаб злоупотребления спиртным в стране. Правом направлять пьющих в медицинские учреждения предлагается наделить суды.
Заместителю начальника Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере на общую сумму свыше шести с половиной миллиардов рублей, сообщает "Интерфакс".
По версии следствия, Арсланов похитил средства во время исполнения госконтракта по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники. Уголовное дело было возбуждено ещё в 2013 году, однако о нём стало известно лишь осенью прошлого года, а расследуется оно по сей день. В настоящее время срок следствия продлён до 6 февраля 2020 года. Обвиняемый при этом находится под подпиской о невыезде.
Вместе с Арслановым, который не признаёт вину, в уголовном деле фигурируют двое начальников управлений Генштаба, трое топ-менеджеров ОАО "Воентелеком" и гендиректор консалтинговой компании "ЭрСиАй".
В швейцарском Давосе начинаются мероприятия в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ). На 50-й сессии встретятся лидеры государств, представителей международных организаций и бизнеса.
Форум соберёт около 3000 участников из 117 стран. Ожидается приезд лидеров более 50 государств и правительств. Также на ВЭФ прибудут миллиардеры из 36 стран мира, среди них Марк Цукерберг, Джордж Сорос, Билл Гейтс.
На форуме выступил президент США Дональд Трамп. Он заявил об экономическом превосходстве Соединённых Штатов, а также отметил важность недавнего подписания части торгового соглашения с Китаем.
Поездка Трампа проходит на фоне продолжающегося процесса по делу об импичменте. Перед выступлением президент США ответил на вопрос, почему он решил не оставаться в Вашингтоне. Он отметил, что форум в Давосе и встреча представителей политики и бизнеса – это очень важно, остальное, по словам Трампа, – "позор" и "охота на ведьм".
В списках главных спикеров также: президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард. Президент Владимир Путин на форум не летит, от правительства РФ ожидается министр экономики.
Предполагается, что на полях встречи участники обсудят вопросы развития новых технологий и кибербезопасности, проблемы здравоохранения, будущее "рынка труда" и бизнеса, а также урегулирование военных конфликтов. Одной из главных тем форума в этом году стала экология.
На ВЭФ уже прошло выступление молодых экоактивистов, в их числе была и Грета Тунберг. Она призвала мировых лидеров отказаться от инвестиций в добычу ископаемых видов топлива – ради борьбы с глобальным потеплением. Также Тунберг обратилась к мировому сообществу с просьбой прислушаться к молодым активистам. "Наука и голос молодых людей не являются центром разговора о климате, но это необходимо", – заявила экоактивистка.
В рамках ВЭФ-2020 стартуют два глобальных проекта. Это образовательная программа, которая охватит до одного миллиарда человек, а также инициатива по высадке миллиарда деревьев на планете.
Вечером 20 января состоялось торжественное открытие форума. С 21 по 24 января пройдут выступления участников сессии. В последний день встречи пройдет церемония закрытия.
Турецкие пограничники предотвратили контрабанду черепах из Грузии. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Груз был выявлен на КПП «Сарпи» при досмотре автомобиля, которым управлял гражданин Азербайджана. Обнаружено более 5 тысяч детенышей черепах.
Подобный факт на грузино-турецкой границе произошел и в ноябре прошлого года. Тогда правонарушителем был гражданин России.
Совет Государственной думы России сегодня рассмотрел законопроект о поправках в Конституцию, который накануне внёс в нижнюю палату парламента президент Владимир Путин. Уже в четверг, 23 января, документ может быть рассмотрен депутатами в первом чтении, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Второе чтение планируется в феврале.
Фракции – "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия" уже заявили, что поддержат законопроект. КПРФ определит свою позицию позднее по итогам заседания фракции.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связана спешка при реализации предложений Владимира Путина по конституционной реформе, заявил, что любые инициативы президента России реализуются в приоритетном порядке. "Это реальность, в которой мы существуем", – сказал Песков. Он также сообщил, что "четких дат" осуществления реформы "в Кремле пока не ставят, но и в долгий ящик ничего откладывать не будут".
О плане изменить Конституцию Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию. Всенародное голосование, по данным РБК, может состояться 12 апреля.
В размещенном на сайте Госдумы документе предлагается внести изменения в 22 статьи Конституции. Они должны перераспределить полномочия между ветвями власти. Предлагается также установить приоритет Конституции России над международным законодательством. Многие оппоненты Путина назвали целью предложенных поправок его стремление сохранить власть и после ухода с поста президента.
В Китае медики подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться от человека к человеку. Это доказано применительно к двум случаям заболевания в провинции Гуандун, заявили 20 января эксперты Государственного комитета здравоохранения Китая. Они также подтвердил факты заражения вирусом, отмеченные среди сотрудников учреждений, в которых находятся больные, – заболели 14 медицинских работников.
Учёные, однако, пока не могут достоверно установить источник распространения вируса.
Ранее в понедельник появились официальные сообщения, что число заражённых резко выросло – зарегистрировано около 220 подтвержденных случаев, трое заразившихся скончались.
По состоянию на 20 января 25 человек, заразившихся вирусом, уже выписаны из больницы, 170 продолжают лечение. Состояние 35 пациентов тяжёлое, 9 человек находятся в критическом состоянии. Около 130 пациентов считаются больными в лёгкой форме.
В рамках визита в Израиль, президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила центр инноваций имени Шимона Переса.
«Экспонаты, представленные в центре, указывают на то, как сделать мир лучше при помощи технологий и креативности», - написала Зурабишвили в социальной сети Twitter.
В рамках визита, Зурабишвили примет участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, который приурочен к 75-й годовщине освобождения Аушвица-Биркенау и Международному дню памяти жертв Холокоста.
По информации организаторов, во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста примут участие 47 глав государств, членов королевских семей, премьер-министров и спикеров парламентов. Среди них – президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и принц Уэльский Чарльз.
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани и Народный защитник Грузии Нино Ломджария поспорили на заседании парламентского комитета по защите прав человека. Глава комитета София Киладзе даже была вынуждена выключить гостям микрофоны и призвать к спокойствию.
Омбудсмен сегодня представила доклад о ситуации в грузинских тюрьмах. Например, Ломджария заявила, что в пенитенциарных учреждениях актуален институт т.н. «смотрящих», которые свободно перемещаются по тюрьме и собирают «общак».
Цулукиани же считает, что Народный защитник сплетничает и часто распространяет ложные информации. По словам министра юстиции, Ломджария в прошлом году ни разу не посетила места лишения свободы для встречи с заключенными.
«Вы омбудсмен не для всех? Например, вы не омбудсмен Бидзины Иванишвили, когда его и его семью оскорбляют. Мне тоже не нужна ваша защита. Вы не мой омбудсмен», - заявила Цулукиани.
В правительстве Грузии надеются на возобновление авиасообщения с Россией, прерванного в июле прошлого года. Об этом заявила министр экономического развития Грузии Натия Турнава.
«Мы всегда позитивно воспримем, если нерациональное ограничение будет снято и полеты возобновятся. Итоги прошлого года показали, что несмотря на всё, число российских туристов в Грузии растёт. Туристы из России приезжают, например, сухопутным путём или с помощью транзитных рейсов. Им труднее приезжать в Грузию, но они всё равно приезжают. Повод, из-за которого были прекращены полеты – тема безопасности сейчас неактуальна», - заявила Турнава.
Вопрос возобновления авиасообщения представители России и Грузии Григорий Карасин и Зураб Абашидзе обсудят в Праге. Очередной раунд переговоров состоится в марте.
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел во второй раунд Открытого чемпионата Австралии. Басилашвили выиграл у спортсмена из Южной Кореи Ву Квон Суна со счетом 6-7, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3.
Во втором раунде Басилашвили встретится с испанским теннисистом Фернандо Вердаско. В рейтинге ATP Басилашвили занимает 29-ю позицию, Вердаско – 51-ю.
Новый тендер для выявления инвестора порта Анаклия будет объявлен в ближайшее время. Об этом заявила министр экономического развития Грузии Натия Турнава.
При этом, по информации министра, учитывая события последних лет, условия тендера будут пересмотрены.
«Контракт с «Консорциумом развития Анаклия» был расторгнут после того, как правительство в течение нескольких лет 7 раз отсрочило инвестору срок выполнения обязательств. Несмотря на это, они все равно не смогли начать строительство и добыть необходимое финансирование. Наше решение было логичным. Анаклия – наш приоритет и мы не могли допустить дальнейшую задержку проекта», - заявила Турнава.
Правительство Грузии объявило о разрыве контракта с «Консорциумом развития Анаклия» 9 января. Причиной стало невыполнение обязательств по развитию проекта.
При этом, с территории порта Анаклия вывозят строительную технику. Информация подтверждают в «Консорциуме развития Анаклия».
В поселке Причулымский Томской области 11 человек погибли при пожаре в общежитии, арендованном китайской компанией. Из одноэтажного здания самостоятельно эвакуировались два человека, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Информация о возгорании поступила в пожарно-спасательную службу около четырех часов утра. На момент прибытия первого подразделения задание было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила 208 квадратных метров.
Через три часа пожар был потушен. Тела погибших были обнаружены при разборе конструкций сгоревшего здания. Их личности устанавливаются.
По данным местных властей, здание арендовала китайская компания, в нем проживали граждане Китая, Таджикистана и Узбекистана, сообщил "Интерфакс-Сибирь". Здание принадлежит частному лицу.
Предварительная причина возгорания - короткое замыкание. В экстренной службе региона сообщили, что сначала в доме загорелся обогреватель.
И.о. главы администрации Ткварчели Аида Чачхалия ушла в отпуск после угроз в свой адрес и требования молодежи об отставке. Об этом сообщает «Нужная газета».
Группа молодых людей 17 января заявила о намерении блокировать входную дверь администрации, чтобы не пустить её в здание.
«Ко мне на прием пришли трое молодых ребят, представились как от молодежного крыла партии «Амцахара» и потребовали, чтобы я освободила кабинет. Они сказали, что терпели меня пять лет, и терпение у них на исходе. Еще два месяца они меня там терпеть не собираются, в связи с тем, что я могу оказывать влияние на ход выборов», – рассказала Чачхалия.
По словам и.о. главы администрации Ткварчели, молодые люди обвинили ее в том, что она оказывала давление на избирателей на прошлых выборах, «якобы задействовав административный ресурс».
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти в Норвегии. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на государственный концерн "Белнефтехим".
Нефть поставят 22 января через Клайпедский порт. По железной дороге сырье будет доставлено в Витебскую область для переработки на заводе "Нафтан". Это один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов, который обеспечивает переработку поступающей из России нефти - около 18 миллионов тонн в год - и её дальнейший реэкспорт в страны Евросоюза. На экспорт уходит порядка 60 процентов продукции завода.
С 1 января Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию из-за разногласий по цене на сырье. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти.
К середине января правительство Белоруссии направило коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности. Об этом сообщает ЧГТРК "Грозный".
13 января на сайте главы и правительства Чечни было опубликовано распоряжение Кадырова о назначении и. о. главы региона премьера Муслима Хучиева на период его "временной нетрудоспособности".
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов сообщил тогда, что Кадыров проходит курс лечения. Позднее "Аргументы недели" распространили сообщения о том, что Кадырову предложена должность полномочного представителя президента России.
"У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику, и никогда мне не предлагали другую должность", – заявил он в ходе расширенного совещания правительства ЧР.
Организация гражданской авиации Ирана опубликовала второй отчет о крушении украинского "Боинга". В документе говорится, что самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из зенитно-ракетного комплекса "Toр-M1" российского производства. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным иранских властей, две ракеты были выпущены по "Боингу" "Международных авиалиний Украины" с северного направления. Через 6 минут после вылета из аэропорта Тегерана лайнер исчез с экрана основного радара. После попадания ракет самолёт начал стремительно терять высоту, отклонился от курса, пролетел мимо жилого района и его первый контакт с землей произошел в общественном парке, где "Боинг" столкнулся с препятствием, пересек футбольное поле, упал и загорелся.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео с камер наблюдения.
В отчёте Иран признал, что бортовые самописцы сбитого "Боинга" являются одними из наиболее сложных конструкций такого рода в мире, и у Тегерана нет технической возможности для их дешифровки. По данным Bloomberg, Франция и США отказались поставить Ирану такое оборудование. Судьба «чёрных ящиков» по-прежнему остается неизвестной. Ранее сообщалось, что Иран собирается самостоятельно заняться расшифровкой самописцев, опровергнув, тем самым, сообщение об их передаче Украине.
"Боинг" "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из Тегерана в Киев, разбился 8 января вскоре после взлёта. На борту находились 176 человек, большинство из них – граждане Ирана и Канады. Все они погибли.
Вначале иранские власти утверждали, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность лайнера. Позднее Тегеран признал, что самолёт был сбит ракетой класса "земля-воздух". Ответственность за обстрел взял на себя Корпус стражей исламской революции. Там утверждают, что лайнер сбили по ошибке в ожидании возможных ударов США. В Иране вспыхнули протесты. МИД признал, что недовольство граждан вызвали действия властей и военных, скрывших информацию о причинах авиакатастрофы.
Новым лидером террористической группировки "Исламское государство" стал Амир Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля. Об этом со ссылкой на источники в спецслужбах сообщает британская газета The Guardian.
Издание называет его одним из основателей и идеологов "ИГ". Амир Абдель Рахман возглавил террористическую группировку через несколько часов после гибели бывшего лидера Абу Бакра аль-Багдади, который был убит в конце октября в ходе спецоперации США в сирийской провинции Идлиб. За информацию, которая позволит поймать аль-Мауля или других высокопоставленных членов "Исламского государства" власти США объявили награду в 5 миллионов долларов.
Амир Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля - выходец из туркменской семьи, проживавшей в Ираке, и является одним из немногих лидеров "ИГ" неарабского происхождения, пишет газета. В 2004 году он был задержан американскими войсками и помещен в тюрьму на юге Ирака, где встретился с Аль-Багдади.
Спецслужбы не знают точно, где сейчас находится новый лидер "ИГ". Предположительно, он скрывается в Ираке - в одном из небольших городов к западу от Мосула.
С территории порта Анаклия вывозят строительную технику. Информация подтверждают в «Консорциуме развития Анаклия».
«Компания Van Oord наш акционер и подрядчик, который занимался углублением дна. Компания вывозит с объекта принадлежащую ей технику»,- заявил гендиректор консорциума Леван Ахвледиани.
Правительство Грузии объявило о разрыве контракта с «Консорциумом развития Анаклия» 9 января. Причиной стало невыполнение обязательств по развитию проекта. Правительство планирует объявить новый тендер на строительство глубоководного порта.
Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) распространяет заявление, в котором сообщает, что власти самопровозглашенной республики Южная Осетия возводят незаконные сооружения на территории села Гугутианткари Горийского района, которое контролируется центральными властями Грузии.
«Оккупационные силы продолжают провокационные действия вдоль оккупационной линии. Они возвели незаконные сооружения на территории, контролируемой центральным правительством Грузии, в селе Гугутианткари Горийского муниципалитета. Проводится процесс замены проволочных ограждений для обозначения так называемой «границы», что является частью так называемой бордеризации.
Со стороны СГБ была активизирована «горячая линия» и проинформирована Миссия наблюдения Евросоюза. Следует отметить, что у СГБ нет возможности рассмотреть этот инцидент в рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них (IPRM), встречи в рамках которого прерваны после решения оккупационных сил от 29 августа 2019 года», - сказано в заявлении ведомства.
Следует отметить, что 14 января цхинвальские военные установили незаконные заграждения и возле села Чорчана Хашурского района, расположенного близ линии де-факто границы, которое также контролируется центральными властями Грузии.
После обострения ситуации в августе в сентябре в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ по ситуации в Грузии было принято специальное заявление Евросоюза, в котором отмечалось, что ЕС активно участвует в крайне тревожных событиях в Гугутианткари и Чорчана/Цнелиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
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