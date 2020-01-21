Георгий Гахария принял участие в церемонии открытия Давосского форума

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария принял участие в церемонии открытия юбилейного, 50-го Давосского экономического форума. К делегатам обратились основатель форума Клаус Шваб, президент Швейцарии Симонетта Соммаруга и президент США Дональд Трамп.

В Давосе Гахария уже встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Юргеном Ригтерингом. На встрече обсудили реформы Грузии и текущие инвестиционные проекты в стране.

Запланированы переговоры Гахария с руководителями международных финансовых организаций, а также крупнейших корпораций - Philips Lighting, Siemens Energy, Camille Bloch, Coca-Cola и Oneweb.

Вместе с европейскими коллегами, грузинский премьер также примет участие в тематической дискуссии - "New Ambitions for Europe" ("Новые амбиции для Европы").

В состав правительственной делегации Грузии входят министр финансов Иване Мачавариани, а также советники премьера Ираклий Чиковани и Бека Лилуашвили.