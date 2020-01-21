Трамп выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе

В швейцарском Давосе начинаются мероприятия в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ). На 50-й сессии встретятся лидеры государств, представителей международных организаций и бизнеса.

Форум соберёт около 3000 участников из 117 стран. Ожидается приезд лидеров более 50 государств и правительств. Также на ВЭФ прибудут миллиардеры из 36 стран мира, среди них Марк Цукерберг, Джордж Сорос, Билл Гейтс.

На форуме выступил президент США Дональд Трамп. Он заявил об экономическом превосходстве Соединённых Штатов, а также отметил важность недавнего подписания части торгового соглашения с Китаем.

Поездка Трампа проходит на фоне продолжающегося процесса по делу об импичменте. Перед выступлением президент США ответил на вопрос, почему он решил не оставаться в Вашингтоне. Он отметил, что форум в Давосе и встреча представителей политики и бизнеса – это очень важно, остальное, по словам Трампа, – "позор" и "охота на ведьм".

В списках главных спикеров также: президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард. Президент Владимир Путин на форум не летит, от правительства РФ ожидается министр экономики.

Предполагается, что на полях встречи участники обсудят вопросы развития новых технологий и кибербезопасности, проблемы здравоохранения, будущее "рынка труда" и бизнеса, а также урегулирование военных конфликтов. Одной из главных тем форума в этом году стала экология.

На ВЭФ уже прошло выступление молодых экоактивистов, в их числе была и Грета Тунберг. Она призвала мировых лидеров отказаться от инвестиций в добычу ископаемых видов топлива – ради борьбы с глобальным потеплением. Также Тунберг обратилась к мировому сообществу с просьбой прислушаться к молодым активистам. "Наука и голос молодых людей не являются центром разговора о климате, но это необходимо", – заявила экоактивистка.

В рамках ВЭФ-2020 стартуют два глобальных проекта. Это образовательная программа, которая охватит до одного миллиарда человек, а также инициатива по высадке миллиарда деревьев на планете.

Вечером 20 января состоялось торжественное открытие форума. С 21 по 24 января пройдут выступления участников сессии. В последний день встречи пройдет церемония закрытия.