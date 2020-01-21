СМИ: в Давосе предотвращена операция российских спецслужб

Швейцарские спецслужбы в августе 2019 года разоблачили в Давосе двоих предполагаемых агентов российской разведки. Историю об этом опубликовало швейцарское издание Tages-Anzeiger к открытию юбилейного Всемирного экономического форума.

По данным издания, органы безопасности Швейцарии в августе прошлого года обратили внимание на двух россиян, которые прибыли в страну. Один из них заявил, что работает сантехником. При этом россияне планировали остаться в Швейцарии на три недели, но не смогли назвать конкретных планов. Все это вызвало подозрение у властей. Кроме того, оба "туриста" имели при себе российский дипломатический паспорт. Этот факт подтвердили в местной полиции.

Российская сторона угрожала дипломатическими последствиями в случае ареста предполагаемых агентов, пишет издание. На вопрос о том, почему у сантехников были дипломатические паспорта, пресс-атташе российского посольства в Берне заявил, что такие документы получают не только работники министерства иностранных дел.

По данным источников газеты, россияне в Давосе могли готовить операцию по прослушке или хакерской атаке во время январского экономического форума. Однако в итоге россиян отпустили, поскольку их шпионская деятельность не была доказана.

Сегодня же известный финансист Уильям Браудер заявил, что целью российских спецслужб был он и его арест. Он считает, что это связано с его попытками публично представить российскому правительству обвинения в убийстве юриста Сергея Магнитского и в сокрытии преступления, уточнил Браудер в комментарии для Радио Свобода.

"В прошлую пятницу со мной связались представители швейцарских спецслужб и сообщили, что есть вероятная угроза моей безопасности, и эта угроза исходит от России", – рассказал Уильям Браудер.