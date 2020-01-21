Кетеван Цихелашвили: Военный персонал России в Абхазии и Цхинвальском регионе достиг 10 тысяч

Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили выступила на заседании комитета по иностранным делам Европарламента.

Цихелашвили заявила, что ежегодное проведение 130-ти военных учений превратило оккупированные территории и особенно Южную Осетию в большую военную базу.

«Мы имеем дело не с замороженными конфликтами. Когда речь идет о безопасности и гуманитарных вопросах, ситуация там не статичная, а динамичная - в негативном контексте. Абхазский и Цхинвальский регионы становятся все более изолированными и военизированными, количество российского военного персонала возросло до 10 тысяч. В возвращении домой отказывают 300 тысячам беженцев, а оставшихся там нет перспективы развития», - заявила Цихелашвили.

Как передает «Интерпрессньюс», министр акцентировала внимание и на закрытии единственной дороги, связующей с Цхинвали и отметила, что оккупационный режим «говорит языком ультиматума».

«Оккупационный режим без стеснения говорит языком ультиматума, они требуют, чтобы мы убрали пост грузинской полиции. Эта ситуация особенно тяжела для Ахалгори с грузинским населением. Они находятся в полной изоляции и гуманитарном кризисе… Мы потеряли несколько человек, которым требовалась неотложная медицинская помощь, однако им не позволили перейти на сторону, контролируемую Тбилиси», - заявила Цихелашвили.

По словам госминистра, сегодня она говорит от имени ахалгорцев, и заявляет, что дорога должна быть незамедлительно открыта.