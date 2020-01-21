Абхазских депутатов призвали к антикоррупционному законотворчеству

В Сухуме прошла встреча с активистами группы «За ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров», присутствовали представители общественности и СМИ. Ни один из приглашенных депутатов парламента в зале не появился. По словам организаторов, цель встречи – продвижение антикоррупционного закона и принятие его до новых выборов президента.

Активисты, уверовавшие в то, что принятие 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции и декларировании доходов и расходов чиновников и депутатов победит все проблемы и выведет Абхазию из системного кризиса, собрались, чтобы напомнить о себе и потребовать незамедлительно принять пакет антикоррупционных законов.

Семь лет они ведут бой с чиновниками и депутатами, и им удалось добиться того, что закон о декларировании доходов и расходов был принят во втором чтении. В процессе бурных обсуждений закона депутаты решили рассматривать его в четырех чтениях вместо обычных трех.

Организаторы встречи заявили, что стоило общественности ослабить давление на депутатов, о законе тут же забыли и работа над ним застопорилась.

Они уверены, что закон необходимо принять до новых выборов президента, потому что без антикоррупционных мер ни один избранный глава государства не будет в состоянии изменить ситуацию в стране, а политические кризисы будут повторяться снова и снова.

Юрист и бывший прокурор Нугзар Аргун задался вопросом: «Все ли в нашем государстве идет правильным путем? И как оценить ситуацию, сложившуюся за последние 26 лет?» Коррупция расцвела за это время пышным цветом, и никто ее не контролирует. Он советует публике не быть наивной и не верить в то, что с приходом нового президента в стране что-то изменится. Только принятие пакета антикоррупционных законов и поправок заложит основу для проведения реформ.

Завкафедрой теории и истории государства и права Сочинского института РУДН Беслан Камкия считает, что абхазская Конституция носит декоративный характер и пришло время создавать механизмы реализации заложенных в нее принципов. Одним из таких механизмов является право человека на качественное управление, а чтобы его обеспечить, надо обязательно принять закон о незаконном обогащении, декларировании доходов и расходов должностных лиц и депутатов и закон о госслужбе с введением обязательного конкурсного подбора кадров.

Рисмаг Аджинджал выразил надежду на то, что 20-я статья, ратификацию которой уже семь лет пробивают активисты, в 2020-м году наконец будет принята.

Он сообщил, что проект закона «О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности», а также внесение изменений в Уголовный кодекс и введение понятия «незаконное обогащение» при рассмотрении в парламенте были существенным образом изменены, что привело к выхолащиванию их сути.

Он проиллюстрировал свое утверждение законом о декларировании доходов и расходов судей Республики Абхазия, который вступил в силу в 2015 году. По словам Рисмага Аджинджал, непонятно, для чего данный закон был принят, так как он не позволяет говорить о переходе на прозрачное и публичное декларирование доходов и расходов самых высокооплачиваемых в стране чиновников – судей. По букве закона посредством декларирования доходов и расходов судей страны граждане Абхазии будут обладать информацией о том, подвержены или нет чиновники судебной системы незаконному обогащению. А в случае выявления подобных фактов все три ветви власти – судебная, исполнительная и законодательная – якобы будут пресекать данный весьма опасный вид правонарушений.

Но реальность далека от этих деклараций, говорит Аджинджал и ссылается на конкретные статьи закона о декларировании доходов и расходов судей: «В статье 2-й дается толкование того, кого нужно считать членами семьи судьи, кого считать декларантом. И там обозначены только две категории: супруг/супруга и несовершеннолетние дети. Теперь я вам скажу, в чем хитрость состоит: согласно гражданскому кодексу Республики Абхазия, в главе 63 «Наследование по закону» в статье 1128 наследники разделяются на несколько категорий. Наследниками в первую очередь являются дети, супруг и родители наследодателя. Вы заметили, что родителей из закона о судьях исключили? Вот где первая ловушка. Далее, в законе о декларировании доходов и расходов судей введена такая норма, как «несовершеннолетние дети». Если судья взял крупную взятку и купил себе недвижимость, автомобиль класса люкс или что-то еще, то он просто может это оформить на своего совершеннолетнего сына или дочь, и это не будет считаться преступлением».

Но на этом статьи, «защищающие коррупцию», считает Рисмаг Аджинджал, не исчерпаны, есть и другие: «Благодаря данному закону, активы, приобретенные незаконным путем, можно будет объявить сведением конфиденциального характера и вообще сведениями, представляющими государственную или иную, охраняемую законом, тайну. Посмотрите, насколько серьезно выставлена защита коррупционных факторов, поэтому необходимо внести поправки в статью 1, статью 3, статью 13 и много других изменений сделать. И еще пару слов о прямой защите коррупции, которая также отражена в данном законе. В статье 16 прямо указывается, что в случае непредоставления или предоставления заведомо недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера декларант привлекается всего лишь к дисциплинарной ответственности. Предоставление заведомо недостоверных сведений не является уголовно наказуемым преступлением! Все это говорит о качествах выбираемых нами депутатов и президентов... к сожалению, мы с этим столкнулись».

Лидер группы «За ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров» Астамур Какалия устал уже слушать длинные монологи депутатов, политиков, чиновников о борьбе с коррупцией, потому что на деле принять закон никак не удается. Он тоже недоволен изменениями, которые внесли депутаты в проект закона: теперь в соответствии с пунктом 4 статьи 6 декларации представляются декларантами в администрацию президента. В первоначальной редакции декларации должны были направляться в налоговое ведомство и публиковаться на его сайте, чтобы любой гражданин мог посмотреть, каким имуществом обладает чиновник, получающий зарплату 15 тысяч рублей. Кроме того, закон не предполагает никакой ответственности за предоставление заведомо ложных сведений, по его мнению, «такой закон отсылает нас в никуда».

Участники встречи обратились к депутатам парламента и призвали их продолжить работу над законом и принять его в кратчайшие сроки.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия