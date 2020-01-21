Путь в Европу через Иран

Научное издание NARTAMONGÆ, над которым совместно работают ученые из Северной и Южной Осетий, а также их европейские коллеги, намерено пробить информационное окно в Европу. Журнал был создан в 2000 году, однако новую жизнь получил спустя почти двадцать лет.

Журнал NARTAMONGÆ был учрежден учеными-лингвистами Северной Осетии Василием Абаевым и Виталием Гусаловым, но после смерти ученых реализация совместного с европейскими учеными проекта была прекращена. Сейчас мы стараемся делать общеосетинские проекты, подчеркнул на презентации редактор издания, врио директора Владикавказского научного центра РАН Алексей Чибиров:

«И даже если Владикавказский научный центр посещают гости, я всегда думаю о том, как бы их привезти в Южную Осетию. Когда мы издаем журнал, работаем над ним, то изначально закладываем идею, чтобы это действительно было нечто общее, осетинское, поэтому один из редакторов его и является ученый из Южной Осетии – Юрий Дзиццойты. Со дня основания Центра скифо-аланских исследований, под эгидой которого выпускается этот журнал».

По словам югоосетинского ученого Юрия Дзиццойты, презентация первого номера журнала состоялась почти двадцать лет назад в Париже, носила она международный статус, так как в создании его участвовали и французские ученые. А две рецензии на издание, сделанные европейскими коллегами, принесли ему известность в научных кругах. Это путь осетинской науки в Европу, сказал Дзиццойты:

«О NARTAMONGÆ стали говорить, во всяком случае, в Европе абсолютно точно, об этом журнале. Его знают, на него ссылаются. Вышел пятый том этимологического словаря иранских языков. И там ссылки на NARTAMONGÆ как на признанное, авторитетное издание… Это путь осетинской науки в Европу. Это возможность познакомить европейского читателя с тем, что делается у нас».

После почти двадцатилетнего перерыва журнал был возрожден, или реанимирован, как подчеркивали сегодня на презентации очередного сборника – под эгидой Центра скифо-аланских исследований Владикавказского научного центра РАН в 2017 году. И он, по словам Алексея Чибирова, является единственным международным изданием, где происходит научное общение осетиноведов и иранистов со всего мира. Европейские ученые после выхода первых возрожденных номеров начали сами выходить на осетинских ученых и сотрудничать с изданием.

Старший научный сотрудник Владикавказского научного центра Российской академии наук Тамерлан Салбиев, который приехал сегодня на презентацию в Цхинвал, и вовсе назвал NARTAMONGÆ «информационным прорывом»:

«Я присутствовал рядом с этим журналом, и поэтому мне легче, я наблюдал за всем со стороны. И то, что сегодня презентация происходит в столице независимой Осетии, в Государстве Алания, в этом есть лепта этого журнала тоже. Потому что он был задуман, прежде всего, как один из элементов прорыва информационной блокады, в которой находилась Южная Осетия. И предполагалось, что делать это нужно на академическом уровне. Вот если вы обратили внимание на название журнала, то оно конечно отсылает к эпосу (нартский эпос), это вот чудесная чаша, которая разобрана всеми нартоведами. Но ее особенность в том, что она ведь отличала правдивые слова от лжи. И журнал должен был служить этой цели. И он давал возможность высказаться тем, кто занимался проблемами истории, языка, культуры осетин. И делал это на международном уровне… И, собственно, вот этот том, который я держу в руках, это уже качественно другой журнал, потому что он почти полностью состоит из оригинальных статей…, но при этом он сохранил свой международный охват. Мало того, часть международных авторов оказалась внутри Осетии, рядом с нами».

Обещает информационный прорыв для осетиноведов и канадский ученый-иранист Ричард Фольц:

«Осетиноведение следует максимально, насколько это возможно, привязать к иранистике. А вот с точки зрения советологии ни культура, ни история Осетии не могут быть правильно освещены. Первая хорошая новость, которую я собираюсь вам сообщить, заключается в том, что в последнем номере NARTAMONGÆ опубликована статья ираниста Хабиба Бурджияна, который рассказывает о хорошо известной иранской энциклопедии. И в этой своей статье он подчеркивает, что в иранской энциклопедии практически нет статей, которые были бы посвящены осетинской истории и культуре. После того как эта статья была опубликована, я решил обсудить эту тему с главным редактором энциклопедии Ираники. И очень скоро мы пришли к заключению, что необходимо опубликовать как можно большее количество статей, которые бы отражали современное состояние изучения истории, культуры, языка осетин».

По словам Ричарда Фольца, так как большинство иранистов не читают по-русски, эти предполагаемые статьи станут важным справочным материалом для студентов, изучающих осетиноведение. Второй проект, который готов реализовать канадский ученый, – выпустить совместный сборник статей с осетиноведами, который будет переведен на английский язык и издан в Лондоне. Предполагается, что этот сборник также станет важным источником сведений для специалистов, которые интересуются не только осетиноведением, но и кавказоведением и иранистикой.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия