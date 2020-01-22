В тбилисском аэропорту обнаружили 8 килограммов марихуаны

Несколько образовательных учреждений в Южной Осетии сегодня закрылись на недельный карантин. Об этом сообщает ИА «Рес» со ссылкой на председателя Комитета Юго-Осетпотребнадзор самопровозглашенной республики Марину Кочиеву.

По её информации, было выявлено, что в ряде школ и детских садов количество отсутствующих учеников превышало 20 процентов от общего числа.

«Поэтому мы приняли решение приостановить учебный процесс с 22 января по 1 февраля 2020 года в цхинвальских школах №1, 2, 5, 10, школе-интернате, Лицее искусств, столичных детских садах № 14, 17, 18, школе села Дменис, детском саду села Хетагурово Цхинвальского района, детском саду поселка Дзау и селе Гуфта Дзауского района, а также в школе села Терегван Знаурского района», - рассказала Кочиева.

По ее словам, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается со второй недели текущего года.

С 3 по 19 января в Южной Осетии количество обращений в медучреждения составило 429 человек, 330 из которых дети до 15 лет.

«Резкий рост количества заболевших связан и с несвойственной для зимы теплой погодой - люди одеваются не по погоде, и, соответственно, заболевают», - сказала Кочиева.

За три недели 2020 года зарегистрировано 9 случаев заболевания пневмонией, два из которых связаны с осложнениями после гриппа.

