Спасатели сообщили о десятках погибших при авианалёте в Сирии

По меньшей мере 40 человек погибли в результате авиаударов под руководством России в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спасателей и очевидцев. Из-за интенсивных обстрелов на северо-западе страны свои дома покинули около 350 тысяч жителей, десятки тысяч человек бежали к границе с Турцией.

В середине декабря правительственные войска при поддержке российской авиации возобновили наступление в провинции Идлиб. Это последняя территория к западу от реки Евфрат, которую контролирует вооружённая сирийская оппозиция. По сообщениям гуманитарных организаций, в декабре под обстрелами погибли 22 человека. Как утверждается, были разрушены больницы и школы.

Москва и Дамаск отвергают обвинения в неизбирательной бомбардировке и утверждают, что наносят удары только по позициям радикальных экстремистов.

Международная коалиция во главе с США начала борьбу с радикальными исламистами в Сирии в 2014 году. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада. Страны Запада обвиняют его в массовых нарушениях прав человека.