В Грузии ищут счастливого обладателя миллионного джекпота

Президент США Дональд Трамп сообщил, что экоактивистка Грета Тунберг обошла его, став человеком года по версии журнала Time. Соответствующее заявление Трамп сделал в Давосе, на встрече с журналистами.

Глава Белого дома отметил, что не считает разговоры об изменениях климате вымышленными и хотел бы чтобы Тунберг выступила в Давосе. При этом Трамп сказал, что экоактивистке следует отвлечься от Соединённых Штатов и сосредоточиться "на более загрязнённых странах".

Накануне шведская школьница в очередной раз вступила в заочную полемику с Трампом, который в своём выступлении раскритиковал активистов, призывающих к активным мерам по борьбе с изменениями климата, за излишний, по его мнению, пессимизм. "Когда наш дом горит, бездействие тех, кто у власти, только раздувает пламя", - заявила в ответ Тунберг.

Комментируя ситуацию с импичментом, президент США сообщил, что решение полностью зависит от Сената. Трамп вновь назвал весь процесс "обманом" и "охотой на ведьм" и сказал, что намерен следить за слушаниями.

Кроме того, американский лидер подтвердил, что Вашингтон в скором времени расширит список стран, гражданам которых ограничен въезд в Соединённые Штаты. СМИ сообщают, что под ограничения попадут семь стран, среди которых Белоруссия и Киргизия.