Новая «проволока» и приговор Бестаеву

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Служба госбезопасности Грузии распространила заявление, в котором сообщает, что власти самопровозглашенной республики Южная Осетия возводят незаконные сооружения на территории села Гугутианткари Горийского района, которое контролируется центральными властями Грузии. В Тбилиси заявили, что рассмотреть этот инцидент в рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них не представляется возможным, так как встречи в рамках формата прерваны после того, как Цхинвали закрыл де-факто границу. Усугубляет ситуацию решение цхинвальского суда, приговорившего гражданина Грузии Геннадия Бестаева к 2 годам тюрьмы.