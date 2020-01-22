Россия – на 134 месте в мире по уровню демократии

Россия заняла 134-е место в рейтинге стран мира по уровню демократии, который ежегодно составляет британский исследовательский центр The Economist Intelligence Unit.
Рейтинг, основанный на комбинации экспертных оценок и результатов опросов общественного мнения в 165 странах, учитывает пять ключевых показателей, которые характеризуют состояние демократии внутри государства: избирательный процесс, открытость правительства, участие общества в политической жизни, политическая культура и уровень гражданских свобод.
В итоговой таблице страны делятся по типу режима на четыре категории: полная демократия, недостаточная демократия, гибридный режим и авторитарный режим.
Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом Россия поднялась на десять строчек и догнала республику Конго, режим в стране по-прежнему оценивается как авторитарный. В ближайшие четыре года, считают в британском исследовательском центре, серьёзных изменений ждать не стоит.
В первую тройку стран по уровню демократии, как и в прошлом году, вошли Норвегия, Исландия и Швеция. Замыкает рейтинг Северная Корея. При этом общий уровень демократии в мире, по оценке The Economist Intelligence Unit, оказался худшим за всё время составления рейтинга – с 2006 года.
Из последних опубликованных рейтингов, которые так или иначе затрагивают уровень свобод в странах, Россия заняла 98-е место в мире по экономическим свободам, и 176-е место – по уровню политических и гражданских свобод.
В рамках Давосского форума, премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
По информации пресс-службы грузинского правительства, Левитс подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитету страны и заявил, что Латвия продолжит оказывать содействие Грузии по преодолению вызовов, связанных с оккупацией.
Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество и координацию по вопросам евроатлантической интеграции. Речь зашла о саммите Восточного партнёрства, который пройдет в текущем году.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что экоактивистка Грета Тунберг обошла его, став человеком года по версии журнала Time. Соответствующее заявление Трамп сделал в Давосе, на встрече с журналистами.
Глава Белого дома отметил, что не считает разговоры об изменениях климате вымышленными и хотел бы чтобы Тунберг выступила в Давосе. При этом Трамп сказал, что экоактивистке следует отвлечься от Соединённых Штатов и сосредоточиться "на более загрязнённых странах".
Накануне шведская школьница в очередной раз вступила в заочную полемику с Трампом, который в своём выступлении раскритиковал активистов, призывающих к активным мерам по борьбе с изменениями климата, за излишний, по его мнению, пессимизм. "Когда наш дом горит, бездействие тех, кто у власти, только раздувает пламя", - заявила в ответ Тунберг.
Комментируя ситуацию с импичментом, президент США сообщил, что решение полностью зависит от Сената. Трамп вновь назвал весь процесс "обманом" и "охотой на ведьм" и сказал, что намерен следить за слушаниями.
Кроме того, американский лидер подтвердил, что Вашингтон в скором времени расширит список стран, гражданам которых ограничен въезд в Соединённые Штаты. СМИ сообщают, что под ограничения попадут семь стран, среди которых Белоруссия и Киргизия.
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия сегодня собрались для обсуждения общественно-политической ситуации. Спикер Валерий Кварчия предложил депутатам обратиться к народу, чтобы успокоить общество и подготовиться к предстоящим выборам.
Однако, как сообщает «Нужная газета», инициатива спикера возмутила часть депутатов. Они назвали текст одного из рабочих обращений провокацией, а депутат Александр Анкваб его разорвал.
Часть депутатов категорически отказалась работать над общим обращением. Споры депутатов продолжились и без журналистов, которых попросили покинуть совещание.
По информации депутата Алхаса Джинджолия, обращение к народу было решено не принимать.
В Грузии ищут счастливого обладателя миллионного джекпота. Об этом сообщает компания «Национальная лотерея Грузии».
Неизвестный указал в билете лото 6 цифр (17, 24, 25, 29, 33 и 36) и выиграл 1 182 454 лари (около 410 тысяч долларов).
В компании призывают всех участников розыгрыша проверить заполненные ими билеты.
Российский МИД считает «чрезмерной» реакцию Цхинвали на обустройство грузинского поста в Цнелиси. Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте ведомства 17 января.
«Непростая обстановка в прошлом году сложилась в грузино-югоосетинском приграничье. Дестабилизирующим фактором стало размещение вблизи югоосетинского села Цнелис поста грузинских силовиков. Отмечаем и чрезмерную ответную реакцию Цхинвала. Призываем обе стороны к сдержанности и конструктивному обсуждению спорных вопросов в рамках Женевских дискуссий и Механизма предотвращения и реагирования на инциденты. Цнелисский кризис стал подтверждением необходимости начала диалога по делимитации и демаркации границы между Грузией и Южной Осетией, о чем постоянно напоминают российская и югоосетинская делегации», - говорится в заявлении.
В Москве считают, что реальной угрозой эскалации напряженности и основным вызовом для региональной безопасности на Южном Кавказе является ускоренное военно-политическое «освоение» территории Грузии со стороны НАТО.
«Наблюдаем наращивание продвинутого политического и военно-технического сотрудничества альянса и Вашингтона с Грузией. Рассчитываем, что в США и НАТО всерьез отнесутся к нашим предостережениям и перестанут, по сути, подстрекать Тбилиси к противостоянию с Россией», - сказано в заявлении, опубликованном по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
Ситуация у разделительной линии вблиз села Цнелиси накалилась в августе прошлого года. В ответ на обустройство грузинского поста, власти самопровозглашенной республики Южная Осетия ограничили передвижение граждан из Ахалгорского муниципалитета.
По меньшей мере 40 человек погибли в результате авиаударов под руководством России в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спасателей и очевидцев. Из-за интенсивных обстрелов на северо-западе страны свои дома покинули около 350 тысяч жителей, десятки тысяч человек бежали к границе с Турцией.
В середине декабря правительственные войска при поддержке российской авиации возобновили наступление в провинции Идлиб. Это последняя территория к западу от реки Евфрат, которую контролирует вооружённая сирийская оппозиция. По сообщениям гуманитарных организаций, в декабре под обстрелами погибли 22 человека. Как утверждается, были разрушены больницы и школы.
Москва и Дамаск отвергают обвинения в неизбирательной бомбардировке и утверждают, что наносят удары только по позициям радикальных экстремистов.
Международная коалиция во главе с США начала борьбу с радикальными исламистами в Сирии в 2014 году. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада. Страны Запада обвиняют его в массовых нарушениях прав человека.
С Георгием Джанашия, осужденным за резонансное убийство подростка Давида Саралидзе, оформят процессуальное соглашение.
По информации прокурора Торнике Надирадзе, Джанашия сознался и раскаялся в совершении преступления, а также предоставил важную информацию стороне обвинения.
Заявление прокурор сделал в Верховном суде Грузии, где идёт рассмотрение дела.
Отец погибшего подростка Заза Саралидзе сегодня заявил, что для него главное – правда, а не судебные сроки отдельных лиц.
Убийство на улице Хорава произошло в декабре 2017 года. В результате подростковой драки погибли два школьника – Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили. Следствие задержало двоих несовершеннолетних – Г.Дж. и Г.Б. Впрочем, отец Давида Саралидзе – Заза Саралидзе настаивал, что к убийству его сына был причастен Михаил Каландия, которого, как неоднократно заявлял Саралидзе, покрывали органы с подачи его дяди – Мирзы Субелиани, теперь уже бывшего сотрудника прокуратуры. Каландия задержали в июне прошлого года.
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме. Копию регистрации прав на недвижимость и землю публикует издание "Маарив". Согласно документу, передача права состоялась 30 декабря 2019 года.
Ранее израильские СМИ сообщили, что власти двух стран ведут переговоры об обмене права на Александровское подворье на помилование израильтянки Наамы Иссахар. Российский суд признал её виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к семи с половиной годам тюрьмы. Ожидается, что о помиловании заявит президент России Владимир Путин во время своего визита в Израиль 23 января.
25-летняя Наама Иссахар летела в Тель-Авив из Индии транзитом через Москву. При досмотре в московском аэропорту у неё в багаже обнаружили около 10 граммов гашиша. Иссахар признала факт хранения наркотика, но категорически отрицала обвинения в контрабанде, за которую её осудили.
Израильские СМИ писали, что Москва предлагала обменять Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, которого Израиль планировал экстрадировать в США. Бурков был задержан в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу Вашингтона. Соединённые Штаты подозревают его в киберпреступлениях. Экстрадиция Буркова состоялась 12 ноября. 13 ноября президент России Владимир Путин отказался помиловать Иссахар, несмотря на просьбы Израиля.
Исполняющим обязанности секретаря Совета Безопасности самопровозглашенной республики Абхазия назначен Беслан Квициния. Указ подписал Валерий Бганба, который исполняет обязанности президента.
«Назначить Квициния Беслана Константиновича исполняющим обязанности Секретаря Совета безопасности Республики Абхазия», - говорится в документе.
Ранее пост секретаря Совбеза занимал Мухамед Килба, который был освобожден от должности вскоре после отставки Рауля Хаджимба.
Члены Совета Федерации проголосовали за назначение Игоря Краснова на должность генерального прокурора России.
Ранее на пленарном заседании верхняя палата российского парламента освободила от этой должности Юрия Чайку. Он занимал её с июня 2006 года.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Чайке предложена должность полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
Кандидатуру Краснова на должность генерального прокурора 20 января внес на рассмотрение в Совет Федерации президент России Владимир Путин.
До назначения на пост генерального прокурора Игорь Краснов был заместителем главы Следственного комитета России . Он вёл расследование убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой, а также убийства одного из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова, заказчики которого так и не были найдены следствием.
Сенат США в среду одобрил основные правила для процесса об импичменте президента Дональда Трампа после того, как республиканцы заблокировали 11 поправок демократов.
В ходе дебатов контролирующие Сенат члены Республиканской партии отвергли инициативы демократов по вызову новых свидетелей и представлению дополнительных документов о задержке военной помощи Украине.
По мнению лидера демократов в Сенате Чака Шумера, документы могли бы больше рассказать о том, кто и по какой причине отложил выделение военной помощи Украине летом 2019 года.
Теперь начавшийся в прошлый четверг в Сенате судебный процесс, в ходе которого сенаторы, выступающие в роли судей, рассмотрят обвинения президенту и решат, заслуживает ли он отстранения от власти, может завершиться довольно быстро. Возможно, уже в начале февраля.
Месяц назад Палата представителей, где большинство составляют демократы, формально подвергла президента Трампа импичменту по двум пунктам обвинений: злоупотребление должностными полномочиями и препятствие работе Конгресса. Демократы обвинили президента в том, что он приостановил выделение военной помощи Украине и обусловил её возобновление расследованием деятельности компании "Бурисма". Членом совета директоров компании был Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, являющегося одним из кандидатов в президенты от Демократической партии. Дональда Трампа также обвинили в том, что он запретил членам своего кабинета давать показания на слушаниях в Конгрессе. За импичмент президента Трампа не проголосовал ни один из республиканцев – членов Палаты представителей.
Сам Трамп почти ежедневно выступает с нападками на попытку объявить ему импичмент. Вчера общаясь с журналистами на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп сказал : "Все это является фарсом. Это ни к чему не приведет, потому что ничего не было".
Для отстранения президента необходима поддержка двух третей сенаторов, что, по мнению экспертов, маловероятно. Пока ни один из сенаторов-республиканцев, составляющих большинство в Сенате, не поддержал эту идею.
Мэрия Тбилиси начинает ремонтные работы у здания парламента. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.
Реабилитация территории, в том числе мемориала памяти жертв трагедии 9 апреля, должна завершиться в мае или июне текущего года.
У здания парламента Грузии до конца декабря прошлого года было установлено несколько палаток, в том числе Малхаза Мачаликашвили, который требует объективного расследования обстоятельств смерти его сына. 30 декабря мэрия Тбилиси снесла палатки и установила на месте новогодние аттракционы.
Сегодня Мачаликашвили заявил, что продолжит протест, несмотря ни на что.
В международном аэропорту Тбилиси обнаружили 8 килограммов марихуаны. Об этом сообщила Служба доходов министерства финансов Грузии.
По обвинению в незаконном приобретении, хранении, перевозке конопли или марихуаны в особо крупном размере, а также незаконном ввозе наркотического вещества на территорию Грузии задержан гражданин ЮАР 1978 года рождения.
Расследование ведет департамент криминальной полиции МВД Грузии.
Несколько образовательных учреждений в Южной Осетии сегодня закрылись на недельный карантин. Об этом сообщает ИА «Рес» со ссылкой на председателя Комитета Юго-Осетпотребнадзор самопровозглашенной республики Марину Кочиеву.
По её информации, было выявлено, что в ряде школ и детских садов количество отсутствующих учеников превышало 20 процентов от общего числа.
«Поэтому мы приняли решение приостановить учебный процесс с 22 января по 1 февраля 2020 года в цхинвальских школах №1, 2, 5, 10, школе-интернате, Лицее искусств, столичных детских садах № 14, 17, 18, школе села Дменис, детском саду села Хетагурово Цхинвальского района, детском саду поселка Дзау и селе Гуфта Дзауского района, а также в школе села Терегван Знаурского района», - рассказала Кочиева.
По ее словам, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается со второй недели текущего года.
С 3 по 19 января в Южной Осетии количество обращений в медучреждения составило 429 человек, 330 из которых дети до 15 лет.
«Резкий рост количества заболевших связан и с несвойственной для зимы теплой погодой - люди одеваются не по погоде, и, соответственно, заболевают», - сказала Кочиева.
За три недели 2020 года зарегистрировано 9 случаев заболевания пневмонией, два из которых связаны с осложнениями после гриппа.
Члены Конгресса США от Республиканской и Демократической партий направили премьер-министру Грузии Георгию Гахария письмо, в котором указывают на обеспокоенность политическими процессами в Грузии.
«Сегодня Адам Кинзингер, Джери Конноли, Эллиот Энджел и Майкл Маккаули, серьезно озабоченные тенденцией политических преследований и спадом экономики в Грузии, направили премьер-министру страны письмо. Всё это создает проблему для пути Грузии к демократическим реформам и интеграции с западом», - пишет Кинзингер в социальной сети «Твиттере».
Кинзингер - сопредседатель Группы друзей Грузии в Конгрессе. В конце прошлого года он уже направил премьер-министру Грузии открытое письмо, в котором была выражена возрастающая озабоченность в связи с «недавно принятыми решениями отказаться от обещанной политической реформы, а также сообщениями об акциях насилия в отношении мирных акций протеста».
18 января к премьер-министру Грузии обратился Конгрессмен Марквейн Малин. Политик «обеспокоен продолжающимся отклонением от демократических ценностей Грузии и ухудшением экономического благосостояния в этом отношении». Грузинские политики и эксперты посчитали, что интерес Малина связан с компанией Frontera.
Грузинская телекомпания «Пирвели» сообщила о погашении бюджетной задолженности. По информации руководителя канала Вахтанга Церетели, после этого со счетов канала снято инкассо.
Церетели сейчас обращается к министру финансов страны Иванэ Мачавариани и требует, чтобы многомиллионные долги погасили другие телекомпании.
«Жду принципиальности министра. Надеюсь он заставит всех зачислить деньги в бюджет. Господин министр, секундомер включен», - пишет Церетели в социальной сети «Фейсбук».
На счета грузинских телекомпаний «Рустави 2», «ТВ Пирвели» и «Кавкасия» инкассо было наложено в конце декабря прошлого года.
Из мэрии Москвы отозвана заявка на проведение 1 февраля митинга против предложенной президентом России Владимиром Путиным конституционной реформы. Об этом "МБХ медиа" сообщил один из организаторов акции, член незарегистрированной Либертарианской партии Игорь Ефремов.
По его словам, активисты партии часто подают заявки на митинг на всякий случай, чтобы оставить себе возможность провести акцию, если тема будет иметь достаточный резонанс. Заявку на митинг 1 февраля внезапно согласовали в тот же день, через несколько часов после подачи. Такое произошло впервые, рассказал Ефремов. Организаторы не стали анонсировать акцию сразу же, потому что не были уверены, что её стоит проводить. В итоге решили, что целесообразнее отказаться от проведения митинга 1 февраля , сказал Ефремов.
По данным "Коммерсанта", от публичного анонса мероприятия отказались после заявления оппозиционера Алексея Навального, что в действующей Конституции заложен механизм узурпации власти и её "не надо защищать".
О согласовании на 1 февраля митинга на проспекте Сахарова стало известно несколько дней назад. При этом правительство Москвы не сообщило, кто именно подал заявку, а ни одна из оппозиционных политических сил не заявляла о том, что имеет к ней отношение. Вчера стало известно, что заявку подали активисты Либертарианской партии Игорь Ефремов и Сергей Синицын.
Президент России Владимир Путин объявил о намерении предложить поправки к Конституции 15 января. 20 января он уже внёс в Госдуму соответствующий законопроект. Предлагается перераспределить полномочия между ветвями власти и внести в Конституцию новый орган – Госсовет. Ряд представителей оппозиции и общественных деятелей высказали мнение, что цель поправок – обеспечить Путину пожизненное правление.
На фестивале Берлинале в феврале состоится мировая премьера фильма "Номера" украинских режиссеров Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева. Об этом сообщает DW со ссылкой на организаторов фестиваля.
Во время работы над фильмом Сенцов находился в заключении в России, и процесс съёмок авторы обсуждали в письмах. Их Сенцов и Сеитаблаев написали более ста.
Организаторы фестиваля отметили, что фильм "был создан при невозможных обстоятельствах, в ситуации экзистенциального вакуума".
Фильм "Номера" снят по пьесе Олега Сенцова, которая была написана в 2011 году. Действующие лица пьесы , обозначенные номерами, сначала подчиняются верховному богу - нулю, а потом разрушают сложившуюся систему.
На Берлинале также покажут, по меньшей мере, два российских фильма: документальный "Котлован" Андрея Грязева и драму Марии Игнатенко "Город уснул".
70-й фестиваль Берлинале пройдет в Берлине с 20 февраля по 1 марта.
В возрасте 86 лет накануне скончался бывший премьер-министр Грузии Тенгиз Сигуа.
Сигуа был председателем Совета министров с 15 ноября 1990 года по 18 августа 1991 года - во время президентства Звиада Гамсахурдия. После свержения правительства Гамсахурдия Сигуа был назначен временным и.о премьер-министра, а 8 ноября 1992 года - премьер-министром Грузии. Сигуа ушел с должности 5 августа 1993 года.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, 21 января, встретилась с президентом Израиля. «Для меня большая честь быть сегодня принятой президентом Израиля Реувеном Ривлиным в Иерусалиме. Безопасность, торговля, инвестиции, технологии, культура - все это входит в нашу повестку дня для углубления и без того тесных исторических связей», - говорится в информации, опубликованной на официальной странице президента в Twitter.
Позже президент Грузии сделала запись в гостевой книге в резиденции президента Израиля. «Между Грузией и Израилем существуют не только глубокие и тесные отношения, но и исторические. Последние 26 веков сформировали связь между еврейским и грузинским народами», - говорится в информации, распространенной администрацией президента в Twitter.
Саломе Зурабишвили также посетила Центр мира и инноваций имени Шимона Переса и отметила, что сотрудничество между Грузией и Израилем в сфере современных технологий является очень важным.
По информации агентства «Новости-Грузия», Саломе Зурабишвили прибыла в Иерусалиме для участия в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста. На форум приедут мировые лидеры многих стран. В рамках визита в Израиль намечены встречи Зурабишвили с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским, генерал-губернатором Канады Жюли Пейетом и с другими лидерами-участниками форума.
Сегодня, 21 января, в Брюсселе представители грузинской делегации предстали перед членами Европейского парламента. Европарламентарии высказались после выступления на заседании госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили и заместителя председателя парламента Грузии Кахи Кучава, жестко раскритиковав грузинские власти. Они заострили внимание на существовании в стране политзаключенных, давления на СМИ, задержки в проведении избирательной реформы.
«Тот факт, что вы не смогли исполнить обещания в связи с пропорциональной системой, не говорит в пользу демократии Грузии», - заявила европарламентарий Сандра Калиенте на заседании комитета по иностранным делам Европейского парламента, говоря о существующей в Грузии обстановке.
«Вы сейчас процитировали тот факт, что растет поддержка евроинтеграции Грузии, однако в тех же исследованиях общественного мнения вы можете также увидеть, что, по мнению грузинского народа, демократия в стране отступает назад и это весьма тревожно, поскольку Еврокомиссия и Европарламент всегда с большой поддержкой смотрит на Грузию, пытается помочь и продвинуть ее вперед, насколько это возможно. Существует заявление председателя «Грузинской мечты» Иванишвили, согласно которому, многие лидеры оппозиции проведут в будущем время в тюрьме, и это то, что очень трудно принять. Тот факт, что против лидера «Европейской Грузии» Гиги Бокерия расследование начато после 5-летнего молчания, весьма символичен», - отметила Калиенте.
Член Европарламента Мария Григорова обратилась к заместителю председателя парламента Грузии Кахе Кучава: «Хочу спросить: когда вы говорите, что Грузия так близка к Европе и ЕС, как никогда, думаете ли, что существующие в стране политзаключенные согласны с этим?».
Еще одно замечание европарламентария касалось блокирования парламента Грузии: «Надеюсь, что мой вопрос и мои соображения вы оцените объективно потому, что я там была и говорила с проправительственной, неправительственной сторонами и лично с членами протеста, и у меня нет информации в связи с блокированием ими парламента. Парламент сам заблокировал себя своей позорной «тбилисской стеной», однако это лишь замечание».
Андрюс Кубилюс затронул тему избирательной системы в Грузии: «Лидеры ваших партий обещали мне, что в избирательной системе будет пропорциональный элемент, так что, передайте им мое желание – я вновь жду достижения этого результата, поскольку без него международное доверие к выборам будет весьма лимитированным».
Президент России Владимир Путин подписал указы о структуре и составе нового правительства под председательством Михаила Мишустина.
У премьера будет девять заместителей, один из них будет первым вице-премьером. Это Андрей Белоусов, ранее бывший помощником президента России.
Существенно обновился список вице-премьеров. Ими стали Дмитрий Григоренко (он же стал главой аппарата правительства), Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко. Из состава прошлого правительства на постах вице-премьеров остались Юрий Трутнев (полпред на Дальнем Востоке), Юрий Борисов и Татьяна Голикова. Пост первого вице-премьера покинул Антон Силуанов, он остался министром финансов. Правительство покинули бывшие вице-премьеры Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Ольга Голодец, Максим Акимов и Алексей Гордеев.
Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранили свои посты во главе МИД и Минобороны, как и главы МВД Владимир Колокольцев и МЧС Евгений Зиничев. Новым министром юстиции стал Константин Чуйченко, бывший вице-премьер.
Министром экономики стал Максим Решетников, бывший губернатором Пермского края. Сменились министры культуры, просвещения и здравоохранения. Ими стали соответственно Ольга Любимова, Сергей Кравцов и Михаил Мурашко. Они сменили Владимира Мединского, Ольгу Васильеву и Веронику Скворцову. Новым министром спорта вместо Павла Колобкова стал Олег Матыцин. Сменились также министры труда (новый министр - Антон Котяков), науки (Валерий Фальков) и связи (Максут Шадаев). Остальные министры сохранили свои посты. Упразднено министерство по делам Северного Кавказа.
В Доме правительства России прошло первое заседание нового кабинета. Выступая на нём, Путин назвал его состав «сбалансированным», отметив, что в нем остался ряд министров из прежнего кабинета Дмитрия Медведева, но пришло и много новых министров. Главными задачами нового кабинета Путин назвал реализацию национальных проектов и повышение уровня жизни.
Жительница Грозного, 22-летняя Аминат Лорсанова, пожаловалась в Следственный комитет России на пытки со стороны "близких родственников" за её гомосексуальность, сообщает издание "Кавказский узел".
В заявлении Лорсановой, которая требует возбудить уголовное дело, сказано, что в 2018 году родственники дважды насильно помещали её в психиатрические стационары в Грозном, в которых она провела в общей сложности пять месяцев. Несколько раз к ней в больницу приходил знакомый семьи, который избивал её палкой, одновременно читая ей Коран. По словам Лорсановой, знакомый говорил, что таким образом он изгоняет из неё "джинна".
Заявительница также утверждает, что всё это происходило на глазах у её родных, которые спокойно наблюдали за процессом и не реагировали на то, что Лорсанова кричала "от адской боли" и умоляла прекратить пытки.
Кроме того, в конце 2018 года один из родственников не менее шести раз насильно вкалывал Лорсановой аминазин. Перед этим, по заявлению жертвы, он надевал на неё наручники, связывал ноги скотчем и заклеивал рот.
В апреле 2019 года Аминат Лорсановой удалось покинуть Чечню. Позже "Российская ЛГБТ-сеть" помогла ей уехать и из России. При этом, по словам заявительницы, всё это время её искали люди из Чечни. В мае 2019 года семеро неизвестных ворвались в квартиру одного из волонтеров "Российской ЛГБТ-сети" и угрожали ему убийством в том случае, если он не выдаст местонахождение Лорсановой, а также местонахождение координатора программы экстренной помощи представителям ЛГБТ Давида Истеева.
Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили выступила на заседании комитета по иностранным делам Европарламента.
Цихелашвили заявила, что ежегодное проведение 130-ти военных учений превратило оккупированные территории и особенно Южную Осетию в большую военную базу.
«Мы имеем дело не с замороженными конфликтами. Когда речь идет о безопасности и гуманитарных вопросах, ситуация там не статичная, а динамичная - в негативном контексте. Абхазский и Цхинвальский регионы становятся все более изолированными и военизированными, количество российского военного персонала возросло до 10 тысяч. В возвращении домой отказывают 300 тысячам беженцев, а оставшихся там нет перспективы развития», - заявила Цихелашвили.
Как передает «Интерпрессньюс», министр акцентировала внимание и на закрытии единственной дороги, связующей с Цхинвали и отметила, что оккупационный режим «говорит языком ультиматума».
«Оккупационный режим без стеснения говорит языком ультиматума, они требуют, чтобы мы убрали пост грузинской полиции. Эта ситуация особенно тяжела для Ахалгори с грузинским населением. Они находятся в полной изоляции и гуманитарном кризисе… Мы потеряли несколько человек, которым требовалась неотложная медицинская помощь, однако им не позволили перейти на сторону, контролируемую Тбилиси», - заявила Цихелашвили.
По словам госминистра, сегодня она говорит от имени ахалгорцев, и заявляет, что дорога должна быть незамедлительно открыта.
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