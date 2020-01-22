Россия – на 134 месте в мире по уровню демократии

Россия заняла 134-е место в рейтинге стран мира по уровню демократии, который ежегодно составляет британский исследовательский центр The Economist Intelligence Unit.

Рейтинг, основанный на комбинации экспертных оценок и результатов опросов общественного мнения в 165 странах, учитывает пять ключевых показателей, которые характеризуют состояние демократии внутри государства: избирательный процесс, открытость правительства, участие общества в политической жизни, политическая культура и уровень гражданских свобод.

В итоговой таблице страны делятся по типу режима на четыре категории: полная демократия, недостаточная демократия, гибридный режим и авторитарный режим.

Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом Россия поднялась на десять строчек и догнала республику Конго, режим в стране по-прежнему оценивается как авторитарный. В ближайшие четыре года, считают в британском исследовательском центре, серьёзных изменений ждать не стоит.

В первую тройку стран по уровню демократии, как и в прошлом году, вошли Норвегия, Исландия и Швеция. Замыкает рейтинг Северная Корея. При этом общий уровень демократии в мире, по оценке The Economist Intelligence Unit, оказался худшим за всё время составления рейтинга – с 2006 года.

Из последних опубликованных рейтингов, которые так или иначе затрагивают уровень свобод в странах, Россия заняла 98-е место в мире по экономическим свободам, и 176-е место – по уровню политических и гражданских свобод.