Россия и Украина ведут переговоры о новом обмене заключёнными

Россия и Украина ведут переговоры об обмене заключёнными и задержанными гражданами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Израиль.

По словам украинского лидера, имеются два списка, над которыми работают в Киеве. В первом представлены лица, находящиеся в неподконтрольных Киеву самопровозглашённых республиках Донбасса. Во втором списке на обмен – украинцы, задержанные и отбывающие тюремные сроки в России, включая крымских татар.

29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом. Сепаратисты освободили 76 человек, Украина отправила на неподконтрольную территорию 124 заключённых. Киев настаивает, что сепаратисты удерживают ещё около 300 человек.

В сентябре прошёл большой обмен заключёнными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Тогда Киев и Москва освободили по 35 человек с каждой стороны.

Как сообщал офис Зеленского, президенты России и Украины обсуждали новый обмен удерживаемых лиц накануне нового года.