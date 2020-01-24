Великую Китайскую стену закроют для посетителей из-за вируса

Некоторые участки Великой Китайской стены вблизи Пекина, начиная с субботы, 24 января, будут закрыты для посетителей. Этот шаг, по мнению китайских властей, может предотвратить распространение нового коронавируса. Он передаётся от человека к человеку и поражает дыхательные пути.

По последним данным, число погибших от новой инфекции достигло 26. Ещё почти 900 человек заражены, в их числе медики. Один смертельный случай зафиксирован в провинции, которая граничит с Россией.

Несмотря на быстрое распространение вируса, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась объявлять чрезвычайную ситуацию. Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что Китай принимает достаточные меры, чтобы помешать распространению болезни. Гебреисус при этом всё же допустил сценарий, при котором новый коронавирус может стать общемировой проблемой.

Ранее случаи заражения уже зафиксировали в США, Японии, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре и Вьетнаме. В России и других странах бывшего СНГ подтвержденных случаев заболевания пока нет. Роспотребнадзор рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Китай. Ведомство также усилило контроль в аэропортах. У пассажиров дистанционно проверяют температуру тела.

В самом Китае в городе Ухань, где появился вирус, введён строгий карантин. Там не ходят автобусы, паромы и метро, не работают аэропорт и железнодорожные станции. Кроме Ухани закрыты еще 12 ближайших городов с населением около 35 миллионов человек.

Ситуация осложняется в связи с приближающимся китайским Новым годом. Традиционно в во время праздников многие жители Китая участвуют в массовых мероприятиях и отправляются в отпуск в другие страны.