Сотрудники компании Frontera требуют погасить задолженность по зарплате

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет стать последним президентом своей страны, и выразил мнение, что, если бы он согласился на присоединение Белоруссии к России, белорусы бы "съели" его "в течение одного года после принятия подобного решения".

Лукашенко в пятницу выступил перед сотрудниками завода по производству бумаги в городе Шклов. Значительная часть его выступления была посвящена отношениям с Россией. Лукашенко обвинил Москву в давлении на Белоруссию. По его словам, российский налоговый маневр в нефтяной отрасли был осуществлён для того, чтобы шантажировать Минск падением доходов. "Это сделано специально. Чтобы надавить на Беларусь. Зачем надавить, догадайтесь с трех раз" - заявил Лукашенко. Кроме того, как сказал президент, Россия потребовала от Белоруссии платить за поставки нефти цену выше мировой, из-за чего стороны пока не договорились о поставках.

Лукашенко подчеркнул, что Минск сейчас договаривается с различными странами, включая США и страны Ближнего Востока, о поставках нефти, которые могли бы пойти ​через порты на Балтике, а также через Украину. "Это не блеф" - сказал белорусский президент.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Россия остаётся для Белоруссии братской страной и "главным союзником": "Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям" - сказал он о России. "Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", - заметил Лукашенко. Он также высказал мнение, что большая часть проблем в отношениях с Россией исходила от российского правительства Дмитрия Медведева, которое Владимир Путин недавно отправил в отставку.