Борис Джонсон поставил свою подпись под соглашением о Брекзите

В Лондоне британский премьер-министр Борис Джонсон подписал в своей резиденции на Даунинг-стрит 10-е соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Он назвал это событие «фантастическим моментом», открывающим путь к выходу из ЕС в следующую пятницу.

Джонсон заявил, что надеется на завершение споров и противостояния, которые продолжались слишком много лет.

Ранее сегодня, 24 января, лидеры государств Европейского союза подписали такой же документ в Брюсселе, после чего он был поездом доставлен в Лондон.

Подписание соглашения означает, что сделан очередной шаг в процессе ратификации. Ранее на этой неделе британский парламент одобрил текст соглашения. Европейский парламент проведет голосование по соглашению о Брекзите 29 января.