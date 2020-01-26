В Тбилисском суде обсуждается мера пресечения обвиняемому по делу о нападении на Додо Гугешашвили

В Тбилисском городском суде обсуждается мера пресечения Зазе Мурджикнели, обвиняемому по делу о ранении бывшего полковника запаса Додо Гугешашвили и убийстве ее сына Нодара Гугешашвили. В ходе заседания Мурджикнели нарушил право сохранять молчание и заявил, что не признает себя виновным.
Обвиняемый надеется, что следствие «задержит настоящего преступника», сообщает «ИнтерпрессНьюс». «Я не имею никакого отношения к этому преступлению. Следствие в заблуждении, и я надеюсь, что настоящий преступник будет задержан, и меня освободят», - сказал Заза Мурджикнели.
По меньшей мере 25 человек задержаны в Чечне по подозрению в распространении фотоколлажа с изображением главы республики Рамзана Кадырова, на котором он предстает в одеянии православного священника.
Издание «Кавказ.Реалии» со ссылкой на свои источники сообщает, что одиннадцать человек были задержаны в городе Шали, десять – в Курчалоевском районе, и еще четверо – в селе Герменчук.
Чеченская полиция доставила всех в изолятор временного содержания отдела МВД по Шалинскому району. Отмечается, что на задержанных не составляли никаких протоколов, а просто избили. При этом среди них были не только те, кто рассылал коллаж, но и получатели.
Агентство Associated Press опубликовало видеозапись, на которой президент США Дональд Трамп обсуждает Украину, предположительно, с Львом Парнасом и Игорем Фруманом – бывшими деловыми партнерами юриста президента Руди Джулиани.
Запись, как утверждается, было сделана осенью 2018 года во время обеда в Trump Hotel в Вашингтоне. Среди участников обеда, которые видны на видео, кроме Трампа, Парнаса и Фрумана – также сын президента Дональд-младший, его бывший помощник Джонни де Стефано и бизнесмен Стэнли Гэйл. На видео не видно, кто произносит конкретные реплики, однако их авторов с большой долей уверенности можно определить по голосу.
Отрывок записи, посвященный обсуждению бывшего посла США в Киеве и одного из свидетелей по делу об импичменте Трампа Мари Йованович, был опубликован ранее телеканалом ABC.
Трамп ранее утверждал, что лично не знаком с Парнасом и Фруманом. Эти бизнесмены – уроженцы бывшего СССР – сейчас находятся под следствием по обвинениям, не связанным прямо с делом об импичменте. Однако они, в особенности Парнас, стали для демократов, которые выступают в процессе против Трампа в роли обвинителей, важными свидетелями. Парнас, в частности, утверждал, что по поручению Джулиани, который, в свою очередь, действовал от имени Трампа, пытался убедить украинских чиновников и политиков открыть расследование деятельности сына оппонента Трампа Джо Байдена на Украине. Именно давление на Киев с целью навредить Байдену лежит в основе обвинений, предъявленных Трампу.
На записи, опубликованной AP, дело Байдена прямо не обсуждается. Однако на ней обсуждаются другие вопросы, связанные с Украиной, в том числе посол Йованович. Один из участников встречи – предположительно, Парнас – в ходе разговора утверждает, что посол «ходит и всем говорит, что Трампу будет объявлен импичмент», и высказывает мнение, что от нее «необходимо избавиться». Трамп отвечает на это: «Избавьтесь от нее! Избавьтесь от нее завтра же. Мне все равно. Сделайте это».
Йованович была отправлена в отставку весной 2019 года. Бывший посол на слушаниях в Конгрессе утверждала, что оснований для ее увольнения не было, и называла его несправедливым. Йованович также утверждала, что украинские представители предупреждали ее, что Парнас добивается ее отставки.
На видео также слышен вопрос, который задает Трамп участникам обеда: «Как вы думаете, как долго она может продержаться против России?» – имея в виду Украину.
Трамп пока не комментировал опубликованную видеозапись. Госсекретарь Майк Помпео ранее заявил, что у президента есть право увольнять послов по своему усмотрению.
Власти Китая накануне вечером, 25 января, сообщили новые данные о распространении инфекции, вызываемой новым коронавирусом. Подтверждены более 2 тысяч случаев заболевания, умерли 56 человек. Более 300 в критическом состоянии.
За сутки зафиксировано более 500 новых случаев болезни, число умерших увеличилось на 15 человек.
Подтверждены случаи заболевания в 10 странах за пределами Китая, в том числе в США и Франции.
В России подтвержденных случаев болезни пока нет. В Москве накануне были госпитализированы 7 граждан Китая с тревожными симптомами, однако им поставили диагноз ОРВИ - наличие коронавируса не подтвердилось.
Политбюро ЦК КПК накануне провело экстренное заседание, по итогам которого председатель КНР Си Цзиньпинь заявил, что ситуация с распространением болезни - тяжелая. Власти принимают меры по ограничению распространения болезни. Ограничены въезд и выезд в город Ухань, где произошла вспышка заболевания, и ряд соседних крупных городов, включая порт Шаньтоу.
Также отменены рейсы междугородних автобусов между Пекином и другими городами. Введен запрет на торговлю мясом диких животных и дарами природы - предположительно, люди заразились вирусом от его носителей - животных.
Соединенные Штаты организуют сегодня чартерный рейс в Сан-Франциско для вывоза граждан США и американских дипломатов из Уханя. В Госдепартаменте заявили «Голосу Америки», что организация вывоза людей была продиктована тревогой о здоровье и безопасности граждан США, в том числе сотрудников Генконсульства США в Ухане.
Новый тип вируса появился в Китае в декабре прошлого года.
Большинство жертв заболевания приходится на город Ухань, откуда и началось распространение болезни.
Коронавирус нового типа вызывает серьезные опасения в ВОЗ. Синдромы заболевания включают лихорадку, проблемы с дыханием и кашель. Он способен вызвать пневмонию, в ряде случаев – смертельно опасную. Большинство жертв вируса – пожилые люди.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования семьям погибших в результате землетрясения на востоке Турции, назвав произошедшее «страшной трагедией». «Землетрясение в Турции - страшная трагедия. Грузия стоит рядом с народом Турции в это трудное время. Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаю сил спасателям, которые работают на месте происшествия», - написала Зурабишвили в своем «Твиттере».
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло 24 января в турецкой провинции Элязыг, население которой составляет приблизительно 400 тысяч человек. Магнитуда повторных толчков составила от 5,4 до 3,3. Очаг землетрясения находился в районе города Сивридже на глубине 6,7 км.
Землетрясение привело к обрушению зданий и заставило жителей покинуть свои дома. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения выросло до 31. Также сообщается о почти 1,5 тысячи пострадавших. Накануне, 25 января, спасателям удалось достать из-под завалов более чем 40 человек.
Ранее соболезнования Турции направили премьер-министр Грузии Георгий Гахария и Министерство иностранных дел.
В Вашингтоне накануне, 25 января, начался трехдневный раунд выступлений адвокатов Дональда Трампа на процессе по делу о его импичменте. Предыдущие три дня выступали обвинители от демократов - три дня по восемь часов.
Заседание было открыто юрисконсультом Белого дома Пэтом Сиполлоне. Он заявил, что стороне защиты не понадобится полных три для представления своих аргументов и предупредил, что будут предъявлены доказательства, которыми демократы не пожелали поделиться с участниками процесса.
За три дня обвинителям президента Трампа не пришло в голову подумать, какие последствия ждут США, если их требования оказались бы выполнены, сказал Сиполлоне. Путь, на котором настаивают оппоненты, мог бы привести к разрушению традиционных основополагающих ценностей американского общества, предостерег юрисконсульт Белого дома.
Подобную точку зрения в предыдущие три дня высказывали и демократы, заявляя, что сохранение у власти нынешнего президента приведет к разрушению основополагающих ценностей американской демократии.
Американская пресса придерживается, в основном, прогноза на оправдание Трампа в Сенате. Для отстранения президента от власти требуется как минимум две трети голосов, ни один республиканец не заявил о своей поддержке инициативы демократов. Республиканская партия обладает большинством голосов в Сенате – 53 мандата из 100.
Субботняя сессия продлилась менее трех часов. Наблюдатели оценили это как попытку защиты сохранить за собой достаточно времени для представления аргументов в начале следующей недели, когда телевизионная аудитория значительно возрастёт после выходных дней.
Госсекретарь Майк Помпео накричал на репортера американской общественной радиостанции NPR (National Public Radio) и неоднократно «употребил нецензурные ругательства» после того, как журналистка задала ему вопрос об Украине и бывшем после США в Киеве. Интервью состоялось в пятницу. Об этом рассказала своей радиостанции Мэри Луиз Келли, корреспондент, которая встречалась с Майком Помпео для записи интервью.
Интервью длилось 9 минут. Как сообщает «Голос Америки», Келли задавала каверзные вопросы, в частности о ситуации в Иране, о главе дипломатической миссии США в Киеве Мэри Йованович, которая была неожиданно отозвана Трампом в Вашингтон. Этот инцидент, отмечает «Голос Америки», стал ключевым в череде событий, приведших к импичменту Трампа в Палате представителей.
«После [завершения интервью] Помпео начал громко выражать недовольство вопросами об Украине. По словам Келли, он несколько раз использовал нецензурные выражения», - говорится в заявлении NPR.
Запланированный прямой рейс из Китая в Тбилиси сегодня, 25 января, отменен, - информацию Общественному вещателю Грузии подтвердили в Тбилисском международном аэропорту. Самолет из китайского города Урумчи должен быть прилететь в Тбилиси сегодня в 21:35.
Как сообщил руководитель Агентства гражданской авиации Леван Каранадзе, рейс был отменен по решению китайской стороны. В агентстве также поясняют, что отменены рейсы Пекин-Урумчи-Тбилиси, запланированные на 25 и 27 января.
По заявлению руководителя Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, из-за распространенного в Китае коронавируса, с сегодняшнего дня в аэропортах Грузии будут проверять температуру всех пассажиров, прибывших из Китая. По словам Амирана Гамкрелидзе, пассажирам также раздаются брошюры, в которых рассказывается о том, при каких симптомах нужно обратиться к соответствующим учреждениям в Грузии.
«Определенный скрининг проводится прибывшим из Китая пассажирам, им раздаются трехъязычные памятки, в которых говорится о том, куда нужно обращаться, если по возвращении из Китая у них в течение двух недель проявятся следующие симптомы – высокая температура, дыхательная недостаточность, боли головы и горла», - заявил Гамкрелидзе.
Вместе с тем уже известно, что выделено несколько больниц, куда разместят людей в случае проявления у них перечисленных симптомов. Это: Тбилисская центральная инфекционная больница, а также инфекционные больницы в Батуми, Кутаиси и Зугдиди, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Военнослужащий, который по ошибке сбил украинский пассажирский «Боинг» под Тегераном, находится в тюрьме. Об этом в интервью Der Spiegel заявил министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф. Информации о личности арестованного министр не привел.
Зариф также вспомнил инцидент с иранским пассажирским самолетом, который США сбили в 1988 году.
«Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они до сих пор не принесли официальных извинений. Американский офицер, который был ответственен за его уничтожение, даже получил медаль. Тем временем иранец, сбивший украинский самолет, сейчас находится в тюрьме», – рассказал министр.
На вопрос, не было ли решение не закрывать воздушное пространство страны в ночь проведения атаки по американским базам в Ираке безответственным для иранских властей, Зариф ответил, что Тегеран не был в зоне военных действий. Политик назвал это техническим и политическим решением. «Мы участвовали в войне против Ирака в течение восьми лет, не закрывая воздушное пространство», – заявил он.
Министр также назвал атаку на американские военные базы в Ираке «официальным военным ответом» Ирана на гибель генерала Сулеймани. «Ракетным ударом не было причинено никаких жертв, мы осуществили наше право на самооборону соразмерным образом», – отметил Зариф.
«Боинг» «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс из Тегерана в Киев, разбился 8 января вскоре после взлета. Погибли все 176 человек на борту – это граждане семи стран.
Сначала власти Ирана отрицали, что самолет был сбит и говорили о технических неполадках лайнера. Спустя несколько дней ответственность за обстрел взял на себя Корпус стражей исламской революции. Там утверждают, что лайнер сбили по ошибке в ожидании возможных ударов США.
В Иране вспыхнули протесты. МИД признал, что недовольство граждан вызвали действия властей и военных, скрывших информацию о причинах авиакатастрофы.
На востоке Грузии ссора пастухов завершилась убийством, сообщает Общественный вещатель. Согласно распространившейся информации, случай произошел на ферме у села Касрисцкали Ахметского района (регион Кахетия). Из охотничьего ружья застрелен был 48-летний мужчина.
Подозреваемый в убийстве уже задержан. Как отмечают в МВД Грузии, он признает свою вину. В ведомстве также отметили, что преступление было совершено на почве конфликта. Следствие ведется по статье «умышленное убийство», что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.
«Весной мы представим теневой кабинет, и избиратель на несколько месяцев раньше будет знать программу и те сферы, которые мы изменим за первые 100 дней», - заявил учредитель партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе во время открытия кутаисского регионального офиса, передает «ИнтерпрессНьюс». По его же словам, партия растет серьезными темпами, и она начинает региональное развитие.
«В течение ближайших недель у нашего избирателя будет возможность увидеть наши презентации в разных местах Грузии. Мы начинаем региональное развитие и ознакомление населения с конкретными программами. Сообщаю, что партия «Лело для Грузии» растет очень серьезными темпами. Ожидания весьма большие, и я заверяю вас, что мы оправдаем эти ожидания. «Лело для Грузии» - это не партия, борющаяся лишь ради прихода к власти. Мы люди, способные за короткое время изменить то тяжелое положение, в котором оказались. Весной мы представим теневой кабинет, и избиратель на несколько месяцев раньше будет знать программу и те сферы, которые мы изменим за первые 100 дней», - заявил Хазарадзе.
Помощник президента России, бывший идеолог Кремля Владислав Сурков покинул государственную службу. Об этом «Интерфаксу» сообщил его бывший заместитель, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
«Чиновник покинул свой пост «в связи со сменой курса на украинском направлении», – уточнил Чеснаков в телеграм-канале.
Владислав Сурков действительно подал прошение об отставке, подтвердили «Эхо Москвы» в Кремле. Однако указа об отставке пока нет, заявил радиостанции пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сам Сурков эту информацию пока никак не комментировал.
Владислав Сурков стал помощником президента в сентябре 2013 года. Он курировал политику Кремля в отношении самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, и занимался контролем Москвой ситуации на востоке Украины. Согласно опубликованным Службой безопасности Украины прослушанным переговорам Суркова, он принимал непосредственное участие в организации аннексии Россией Крыма и начала вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины.
С 1999 по 2011 год Сурков работал в Администрации президента, где был ответственным за внутреннюю политику в России. Его называли одним из главных идеологов Кремля, сторонником увеличения роли государства в политике. С ним связывают многочисленные провокации против оппозиции, создание прокремлевских молодежных организаций и партий, ограничение свободы слова в стране. Он был автором концепции «суверенной демократии» - политического курса, при котором Россия должна сама определять, что считать демократичным.
До государственной службы чиновник работал в банке «Менатеп» Михаила Ходорковского, Альфа-банке и на канале ОРТ.
По данным к этому времени, среди погибших и пострадавших в результате землетрясения в Турции грузинских граждан нет. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщили в Министерстве иностранных дел Грузии.
Для справки, по последним данным, жертвами землетрясения в Турции стали 20 человек, еще 1015 пострадали. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в восточной провинции Турции Элязыг накануне вечером, 24 января, и ощущалось по всей стране.
Число погибших от нового коронавируса за сутки выросло с 26 до 41 человека. Еще более 1300 человек заражены. В числе погибших, как сообщают СМИ, врач, который лечил пациентов в городе Ухань, откуда началась вспышка пневмонии нового типа.
Новые случаи заболевания зафиксированы в Австралии и Малайзии. Во Франции медики подтвердили диагноз третьего зараженного коронавирусом.
Ранее случаи заражения уже зафиксировали в США, Японии, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре, Непале и Вьетнаме. Один смертельный случай зафиксирован в китайской провинции Хэй-лун-цзян, которая граничит с Россией. В самой России, Украине и странах СНГ подтвержденных случаев заболевания пока нет.
23 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки пневмонии нового типа. Глава ВОЗ заявил, что Китай принимает достаточные меры, чтобы помешать распространению болезни.
Накануне стало известно, что в Шанхае врачи вылечили первого пациента с симптомами нового коронавируса.
На востоке Турции в провинции Элязыг произошло землетрясение. Погибли не менее 20 человек, более тысячи пострадали. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло накануне вечером, 24 января. После первого толчка последовали другие, с меньшей магнитудой. Разрушены здания, наблюдаются перебои со связью.
Многие жители района Сивридже провинции Элязыг покинули свои дома, опасаясь обрушений. Они ночевали в парках и садах. В некоторых районах были открыты спортивные комплексы и конференц-залы, где жители могли переночевать.
По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение ощутили около полумиллиона человек в Турции, а также в соседних странах – Ираке, Сирии и Ливане.
Конгрессмен-республиканец от штата Техас Брайан Бабин направил премьер-министру Грузии Георгию Гахария открытое письмо, в котором выразил обеспокоенность «из-за продолжающегося отступления страны от демократических ценностей и ухудшения экономического благосостояния», передает агентство «Новости-Грузия».
Бабин сообщил, что хочет присоединиться к группе своих коллег-конгрессменов, которые в течение последнего времени неоднократно обращали внимание на отказ властей Грузии от обещанных демократических реформ, а также насилии в отношении мирных демонстрантов.
«Как вы знаете, с момента обретения Грузией независимости в 1991 году США твердо поддерживали ее на протяжении многих лет. В прошлом году Палата представителей США приняла Акт в поддержку Грузии, который сейчас обсуждается в Сенате. Следует отметить, что самый примечательный принцип, который в первую очередь намеренно выделен в тексте Акта, заключается в следующем: "…Политика США заключается в том, чтобы продолжать поддерживать развитие демократических ценностей в Грузии, включая свободные и честные выборы, прозрачность и подотчетность государственного сектора, верховенство закона и антикоррупционную деятельность…". Именно в духе этой политики я пишу вам, поскольку ощутимый рост негативных тенденций в Грузии с точки зрения демократических ценностей и экономических показателей свободного рынка стал предметом беспокойства членов Конгресса США», - говорится в письме Бабина.
Конгрессмен отмечает, что из-за этих тенденций «прямые иностранные инвестиции в Грузии сокращаются». Также Бабин указывает, что в Грузии «интересы американского и европейского бизнеса подвергались преследованиям и экспроприации». В качестве примера он привел американскую нефтегазовую компанию Frontera Resources, которая занималась в Грузии разведкой и добычей газа. В 2016 году Frontera Resources заявила, что власти страны ограничивают ее деятельность. Кроме того, Бабин напомнил о недавнем скандале c удалением сотен фальшивых фейсбук-аккаунтов, связанных с правящей партией «Грузинская мечта».
Бабин подчеркнул, что впервые в новейшей истории Грузия получила «негативную и предупредительную оценку в документе ассигнований правительства США». Он также отметил, что в актах ассигнований на 2019 и 2020 годы «отражена обеспокоенность по поводу возрастающих антагонистских действий властей Грузии против демократических ценностей, принципов свободного рынка и интересов американского бизнеса».
По словам конгрессмена, в связи с «негативными тенденциями» все больше усиливается обеспокоенность и призывы к рассмотрению санкций и других штрафных мер. Он также напомнил о законопроекте, который предусматривает введение санкций в отношении членов правительства Грузии в случае нарушения интересов американского бизнеса в Грузии. Бабин является соавтором «Акта о санкциях для справедливой деловой практики в Грузии». Документ был зарегистрирован в Палате представителей в феврале 2019 года.
Помощник президента России Владислав Сурков покинул государственную службу. Об этом «Интерфаксу» сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Политик покинул свой пост «в связи со сменой курса на украинском направлении», – уточняет Чеснаков в телеграм-канале.
Кремль пока официально не сообщал об уходе Суркова с госслужбы.
Владислав Сурков стал помощником президента в сентябре 2013 года. Он занимался вопросами социально-экономического сотрудничества с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия, а также урегулирования ситуации на востоке Украины.
Непогода создала проблемы автомобилистам в Грузии - из-за снегопада и гололеда ограничения действуют на дорогах на западе и юге Грузии. На 1-27 километре автомагистрали Хашури-Ахалцихе-Вале, которая ведет к грузино-турецкой границе, запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом. Для остального транспорта ограничений нет. На остальных участках дороги движение свободно.
Ограничения введены и на перевале Паравани. Из-за сложных метеорологических условий - сильного ветра и плохой видимости, на 94-110 км автомобильной дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда запрещено движение любого вида автотранспорта. На других участках – движение свободно.
На 1-107 километре дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони (Западная Грузия) не пропускают машины с прицепом и полуприцепом. Для другого вида транспорта дорога свободна, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Лондоне британский премьер-министр Борис Джонсон подписал в своей резиденции на Даунинг-стрит 10-е соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Он назвал это событие «фантастическим моментом», открывающим путь к выходу из ЕС в следующую пятницу.
Джонсон заявил, что надеется на завершение споров и противостояния, которые продолжались слишком много лет.
Ранее сегодня, 24 января, лидеры государств Европейского союза подписали такой же документ в Брюсселе, после чего он был поездом доставлен в Лондон.
Подписание соглашения означает, что сделан очередной шаг в процессе ратификации. Ранее на этой неделе британский парламент одобрил текст соглашения. Европейский парламент проведет голосование по соглашению о Брекзите 29 января.
При стрельбе в городе Рот-ам-Зее на юго-западе Германии есть погибшие и раненые. Об этом сообщает местная полиция.
По данным СМИ, убиты не менее шести человек.
По сообщению полиции, стрелявший и жертвы предположительно были знакомы.
Стрелявший задержан, о его личности и мотивах пока ничего не сообщается.
Сотрудники грузинского представительства американской компании Frontera требуют погасить задолженность по заработной плате. Они собрались сегодня в центре города Дедоплисцкаро, после чего продолжили акцию у нефтебазы, принадлежащей компании.
Участники акции заявляют, что не получали зарплату уже 11 месяцев. Они также прокомментировали письмо конгрессмена США Марквейна Маллина, в котором речь идёт о ситуации вокруг компании. Сотрудники говорят, что информация, якобы правительство Грузии мешает деятельности американской компании, не соответствует действительности.
В обращении к премьер-министру Грузии Георгию Гахария конгрессмен США написал, что американские и европейские бизнес интересы в Грузии стали объектами преследований и экспроприации. «Прекрасным примером этого является нефтегазовая компания Frontera Resources из Техаса», - заявил Маллин.
В МВД Грузии заявили о раскрытии нападения на семью экс-замкомандира «Мхедриони» Додо Гугешашвили, в результате чего она была ранена, а её сын, Григол Гугешашвили, погиб.
Задержан гражданин Грузии З. М. 1975 года рождения. Ему грозит лишение свободы от 16 до 20 лет, или пожизненное заключение. Об этом заявил на специальном брифинге первый заместитель министра внутренних дел Каха Сабанадзе.
По информации «Интерпрессньюс», задержан бывший лейтенант Заза Мурджикнели, который участвовал в военном мятеже 5 мая 2009 года в Мухровани и покинул тюрьму в 2012-м.
Нападение на семью Гугешашвили было совершено 7 февраля 2018 года. Её сын погиб на месте, а женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Додо Гугешашвили в 1992-1993 годах была заместителем командира военизированного формирования «Мхедриони» Джабы Иоселиани, участницей гражданской войны в Грузии в начале 90-х годов, а также грузино-абхазской войны 1992-93 гг.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет стать последним президентом своей страны, и выразил мнение, что, если бы он согласился на присоединение Белоруссии к России, белорусы бы "съели" его "в течение одного года после принятия подобного решения".
Лукашенко в пятницу выступил перед сотрудниками завода по производству бумаги в городе Шклов. Значительная часть его выступления была посвящена отношениям с Россией. Лукашенко обвинил Москву в давлении на Белоруссию. По его словам, российский налоговый маневр в нефтяной отрасли был осуществлён для того, чтобы шантажировать Минск падением доходов. "Это сделано специально. Чтобы надавить на Беларусь. Зачем надавить, догадайтесь с трех раз" - заявил Лукашенко. Кроме того, как сказал президент, Россия потребовала от Белоруссии платить за поставки нефти цену выше мировой, из-за чего стороны пока не договорились о поставках.
Лукашенко подчеркнул, что Минск сейчас договаривается с различными странами, включая США и страны Ближнего Востока, о поставках нефти, которые могли бы пойти через порты на Балтике, а также через Украину. "Это не блеф" - сказал белорусский президент.
При этом Лукашенко подчеркнул, что Россия остаётся для Белоруссии братской страной и "главным союзником": "Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям" - сказал он о России. "Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", - заметил Лукашенко. Он также высказал мнение, что большая часть проблем в отношениях с Россией исходила от российского правительства Дмитрия Медведева, которое Владимир Путин недавно отправил в отставку.
Госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили заявляет, что возможность свободного передвижения должна быть предоставлена всем жителям Ахалгори. При этом, Цихелашвили приветствует сегодняшнее открытие пропускного пункта для пенсионеров.
«Конечно, это не тот результат, которого мы ждём – т.н. переходный пункт должен быть открыт полностью и передвижение должно быть восстановлено полностью. Но, конечно, даже такая мера – это огромное облегчение для жителей. Они уже 5 месяцев фактически находятся в плену, за колючей проволокой. Это ставит под угрозу их жизненные интересы. Конечно, хорошо, что у этих, конкретных людей появилась возможность передвижения. Такая возможность должна быть у всех», - заявила Цихелашвили.
Министр также считает, что недопустимо связывать вопрос Ахалгори с ситуацией близ села Цнелиси.
«Необходимо преодолеть те вызовы, которые связаны с ситуацией близ сёл Цнелиси и Чорчана. Это касается вопросов безопасности. Но недопустимо связывать эту тему с темой Ахалгори и добиваться достижения определённых целей, взяв население в заложники», - говорит Цихелашвили.
Член грузинского кабмина отметила, что проблему, связанную с Ахалгори, она обсудила в Тбилиси со Специальным представителем ЕС. Кроме того, этот вопрос был одним из основных во время её официальных переговоров в Брюсселе.
Сегодня пенсионерам впервые с сентября прошлого года дали возможность выехать из Ахалгори. Таким образом, спустя полтора месяца выполнено решение Совбеза самопровозглашенной республики южная Осетия от 2 декабря прошлого года. Тогда было объявлено что для пенсионеров, получающих пенсию в Грузии, сделают исключение и пропустят через пункт пропуска.
Югоосетинские власти ограничили передвижение граждан из Ахалгорского муниципалитета в ответ на обустройство грузинского поста вблиз села Цнелиси.
При этом, российский МИД посчитал «чрезмерной» реакцию Цхинвали на обустройство грузинского поста в Цнелиси.
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