На сессии ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации

В Страсбурге открылась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Российская делегация отправилась на сессию – после возвращения России в ПАСЕ в прошлом году. Однако ее полномочия не были автоматически подтверждены. Их оспорил член литовской делегации Эмануэлис Зингерис. Он обвинил Россию в нарушении ее обязательств перед Советом Европы – в частности, неисполнении решений Европейского суда по правам человека, а также агрессии по отношению к Украине и Грузии. Кроме того, полномочия оспорили по процедурным основаниям, из-за того, что в выборах в российскую Госдуму также участвовали жители аннексированного Крыма.
Инициативу поддержали более 30 депутатов. Теперь предложение заблокировать полномочия российской делегации рассмотрит комитет по мониторингу, а затем пленарное заседание ассамблеи. Член российской делегации Леонид Калашников сказал, что, если полномочия российской делегации будут ограничены, она покинет сессию ПАСЕ.
Ряд депутатов также предложили провести на сессии срочные дебаты на тему «отсутствия демократии в политическом процессе» в России, однако это предложение было отклонено.
Из Китая в Грузию запретили ввоз живых животных. Об этом сообщили в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
По информации ведомства, речь идёт, в основном, об аквариумных черепахах и рыбках. Решение принято на основании рекомендаций международных организаций и связано с распространением коронавируса.
Меры контроля в связи со вспышкой коронавируса уже приняты в аэропортах Грузии. В частности, врачи измеряют у пассажиров температуру. Ожидается, что временно приостановят прямые авиарейсы из Китая в Грузию.
Завод по производству электромобилей в Кутаиси выпустит первую продукцию в августе текущего года. Об этом губернатор региона Имерети Звиад Шаламберидзе заявил Первому каналу Грузии.
По словам Шаламберидзе, после окончания первого этапа строительства, планируется расширить производство. В частности, на месте будут производить и детали для автомобилей.
Производством электромобилей в Кутаиси займётся китайская компания Changan Automobile совместно с грузинской AiGroup. Планируется экспорт продукции в европейские страны. У Грузии соглашение о свободной торговле с ЕС.
Министерство иностранных дел России сообщило о задержании гражданина Японии, который якобы пытался получить секретные материалы о российском военном потенциале на Дальнем Востоке.
Имя задержанного не раскрывается. В МИД заявили, что инцидент произошел в субботу во Владивостоке и что задержанному дали 72 часа на то, чтобы он покинул Россию. Сообщается, что он сделал это на следующий день, а представителю посольства Японии в Москве была вручена нота протеста и предупреждение о недопустимости действий, предусмотренных статьёй уголовного кодекса РФ "Шпионаж".
Ранее японские СМИ сообщили о том, что местная полиция вызвала на допрос двух сотрудников российского торгпредства, проходящих по делу о передаче секретных сведений. По этому делу в Токио арестован представитель крупной телекоммуникационной корпорации SoftBank. Якобы он передал одному из работников торгпредства сведения о технологиях для наземных станций связи.
В ответ в посольстве России в Токио заявили, что японские власти "присоединились к волне антироссийских спекуляций в западном духе посредством анахронических подозрений в шпионаже". В дипмиссии добавили, что это "противоречит согласованному двумя странами курсу на создание позитивной атмосферы с целью решать сложные для обеих сторон вопросы".
Бывшего мэра Батуми Георгия Ермакова приговорили к 7 годам лишения свободы.
Другой задержанный по этому же делу высокопоставленный чиновник батумской мэрии Арчил Ванадзе признан судом невиновным, а еще один чиновник – Эграслан Ломадзе приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы. Об этом сообщает «Интерпрессньюс».
Экс-мэр Батуми и другие высокопоставленные чиновники были задержаны в прошлом году по обвинению в растрате бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями.
Речь идет об осуществлении в Батуми проекта «Дешевый дом». Батумская мэрия перечислила компании-исполнителю в качестве аванса более миллиона лари, однако в итоге проект не был реализован.
Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия рекомендует воздержаться от посещения Китайской Народной Республики до стабилизации ситуации с коронавирусом.
«Гражданам Абхазии, уже находящимся в Китае, необходимо соблюдать все предусмотренные в подобных случаях меры предосторожности», - говорится в заявлении ведомства.
Воздержаться от поездок в страны Азии сегодня рекомендовала гражданам Грузии министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.
При этом, из-за распространения коронавируса, возможно, временно приостановят прямые авиарейсы из Китая в Грузию.
Несмотря на введенные в Абхазии ограничения на подачу электроэнергии, «Ингури ГЭС» придётся остановить к 15 февраля, - заявил «Эху Кавказа» технический директор станции Гия Хубуа.
По его словам, ограничения были введены и в прошлом году, но они не были эффективными. «Выключают на два часа, а в последующие часы абоненты увеличивают потребление», - говорит Хубуа.
В «Ингури ГЭС» заявили, что вчера потребление Абхазии составило 9.5 миллионов кВт/ч, тогда как в прошлом году максимальный показатель составлял около 8.5 миллионов.
Ограничения на подачу электроэнергии были введены по всей территории самопровозглашенной республики Абхазия. Причина – критически низкий уровень воды в Джварском водохранилище «Ингури ГЭС».
В Абхазии заявляют, что ограничения введены до начала перетока электроэнергии из России и данный вопрос находится в стадии решения.
Экспертам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) впервые удалось проанализировать объемы производства оружия китайскими компаниями. Выяснилось, что в 2017 году четыре компании из Китая продали оружия на 16,4 миллиарда долларов больше, чем десять крупнейших российских конкурентов. В результате Китай стал второй страной мира по производству вооружений после США, следует из доклада.
Как пишут эксперты института, доклад представляет собой "наиболее полную на сегодняшний день картину производства оружия китайскими компаниями": ранее оценить объёмы было невозможно из-за нехватки данных. Однако специалисты изучили показатели четырех китайских компаний за 2015–2017 годы, о которых доступна "надёжная финансовая информация" на фоне выхода на биржу.
В SIPRI подчеркнули, что в 2017 году в топ-20 производителей оружия входили 11 американских, шесть европейских и три российских компании. Если бы рейтинг составлялся сейчас, то все четыре китайских компании вошли бы в топ-20, при этом три из них — в первую десятку.
Совокупный объем продаж вооружений четырех китайских компаний в 2017 году составил 54,1 миллиарда долларов. В SIPRI считают, что китайские компании могут занижать свои показатели.
Таким образом, по данным SIPRI, Россия опустилась на третье место в мире по производству оружия. В декабре институт сообщал, что в 2018 году объем продаж российских компаний снизился до 36,2 миллиарда долларов – 8,6 процентов от общего объёма в мире. США продали оружия и оказали военные услуги на 246 миллиардов долларов (59 процентов от общего объёма продаж).
Руководителя парламентского большинства парламента Грузии Ираклия Кобахидзе избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Голосование прошло в Страсбурге, в рамках зимней сессии ПАСЕ.
Президентом ассамблеи стал бельгиец Хэндрик Дамс. Он был единственным кандидатом на этот пост.
Сегодня же представители Латвии и Литвы потребовали лишить Россию права голоса. Вопрос передан на рассмотрение комитетам ПАСЕ.
Прямые авиарейсы из Китая в Грузию, возможно, временно приостановят из-за коронавируса. Об этом сообщила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
По информации министра, несколько авиарейсов уже отложено. Сегодня же будет принято решение по рейсам, запланированным на ближайшие дни.
Власти также рекомендовали гражданам Грузии воздержаться от поездок в страны Азии.
Меры контроля в связи со вспышкой коронавируса уже приняты в аэропортах Грузии. В частности, врачи измеряют у пассажиров температуру.
В провинции Газни в центральном Афганистане в понедельник разбился самолёт. Об этом сообщил губернатор провинции и другие официальные лица. При этом о том, что это за самолёт и о возможных жертвах поступает противоречивая информация.
Первоначально сообщалось, что речь идёт о пассажирском лайнере афганской авиакомпании Ariana, называлось даже число пассажиров на борту - 83. Затем в аэропорту города Герат заявили, что самолёт Ariana летел из Герата в Дели, и на борту были 110 человек. В авиакомпании, однако, утверждают, что все её самолёты целы.
По другим сообщениям, разбился грузовой или же военный самолёт. Ни одно из этих сообщений пока не подтверждено.
По словам губернатора провинции, самолёт упал на территории, которую контролируют талибы.
Посол Грузии в США Давид Бакрадзе впервые прокомментировал критические письма американских политиков властям Грузии. Бакрадзе заявляет, что часть писем связана с правовым спором американской компании Frontera.
«Абсолютно неприемлем тон, которым конгрессмены США, сторонники компании Frontera обращаются к премьер-министру государства-стратегического партнёра США. По данному вопросу у нас уже есть опыт общения с конгрессменами, поддерживающими данную компанию. В США политики часто представляют интересы своего избирательного округа. Компания Frontera работает в Техасе и Оклахоме. Соответственно, эти конгрессмены заинтересованы поддержать компанию, у которой судебный спор с правительством Грузии», - заявил Бакрадзе в интервью телекомпании «Имеди».
Что касается письма Группы друзей Грузии в конгрессе США, Бакрадзе заявил, что оно содержит неточности по ряду вопросов, например, по ситуации в экономике Грузии.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария получил несколько критических писем из Вашингтона. Одним из последних к нему обратился конгрессмен-республиканец от штата Техас Брайан Бабин. В открытом письме он выразил обеспокоенность «из-за продолжающегося отступления страны от демократических ценностей и ухудшения экономического благосостояния»
Партия «Единое Национальное движение» проводит акцию у здания городского собрания Тбилиси (сакребуло). Оппозиционнеры требуют наказать участников драки, в результате которой был избит член их партии Леван Хабеишвили.
Оппозиционеры принесли к зданию сакребуло мусорную урну и заявили, что отправят власть на свалку.
Участники акции, в том числе депутаты парламента Грузии хотели попасть в здание, но из-за полицейского кордона им это сделать не удалось.
В здании сакребуло драка произошла 24 января. МВД Грузии ведет расследование инцидента.
В сентябре 2017 года уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой во время поездки в Грозный представили двух подложных людей из списка пропавших чеченцев, которые, возможно, были казнены, сообщает "Новая газета". По данным издания, Татьяне Москальковой представили двух чеченцев по имени Шамхан Юсупов и Махма Мускиев (они входили в список пропавших людей) и предъявили их паспорта. На самом деле они были их родными братьями, утверждает издание.
"Новая газета" предполагает, что они пошли на подлог под давлением следствия. Издание отмечает, что Татьяна Москалькова никогда не видела ранее Шамхана Юсупова и Махму Мускиева. Поскольку братья похожи, подлога не заметили. Брат Юсупова — его однояйцевый близнец, пишет газета (имя не уточняется). В качестве доказательства газета ссылается на видеозапись, которая велась во время поездки Татьяны Москальковой в Грозный. Журналисты сравнили видеокадры с "подложными" Шамханом Юсуповым и Махмой Мускиевым с фототаблицей МВД Чечни, на которой были указаны люди, задержанные в 2017 году, и пришли к выводу, что некоторые внешние признаки Махмы Мускиева не совпадают.
Также в материалах проверки человека, который якобы выдавал себя за Махму Мускиева, содержались сведения о его семье, в частности, о брате Умаре, который носит другую фамилию. Через базу чеченских паспортов газете удалось получить данные Умара Турпилайловича Туркоева, и через программу идентификации лиц нашла его акканут в Instagram. В соцсетях изданию удалось найти и фотографию самого Махмы Мускиева. "На этих двух фотографиях отчетливо видна разница между двумя братьями",— отмечает издание.
В пресс-службе Татьяны Москальковой заявили, что она не получала материалов о подлоге в ходе своей поездки в Чечню. Там добавили, что омбудсмен лично проверяла все документы. "Более года назад "Новая газета" уже говорила о некоем подлоге, но по состоянию на 9:00 27 января 2020 года никаких подтверждающих данных в аппарат не поступало",— сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе. Собеседник агентства при этом отметил, что Татьяна Москалькова открыта для диалога по этому вопросу.
В 2017 году о подлоге заявляли и в "Мемориале". "По нашим сведениям, силовики привезли к ней двух молодых людей, но не Шамхана и Махму, а их родных братьев. Один из них был 24-летний Мансур Юсупов, другой — кто-то из братьев Махмы, Умар или Абубакар Мускиев", — говорилось в сообщении правозащитников. "Они действительно находятся на свободе. Судьбы же Шамхана и Махмы до сих пор неизвестны их семьям, проживающим в селах Курчалой и Цоци-Юрт соответственно", — пояснили в правозащитном центре. В "Мемориале" отметили, что не знают, как проходил разговор Москальковой с привезенными к ней людьми, а также что она спрашивала у них, кто еще присутствовал при встрече, кто передавал ей в руки документы Шамхана Юсупова и Махмы Мускиева, присутствующих в "расстрельном списке", и догадалась ли она сфотографировать привезенных людей и их документы.
В апреле 2017 года "Новая газета" опубликовала статью журналистки Елены Милашиной, в которой говорилось о массовых задержаниях в Чечне мужчин, заподозренных в гомосексуальных связях. По ее данным, среди задержанных оказались представители чеченского муфтията, "включая известных, влиятельных и близких к главе республики религиозных деятелей", а также двое известных чеченских телеведущих. Кроме того, журналисты сообщили, что им известны имена троих убитых мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Через несколько дней "Новая газета" сообщила, что задержанных в Чечне геев отправляют в "секретные тюрьмы". Одна из таких тюрем, по данным издания, находится в городе Аргуне. Собеседники газеты рассказали, что задержанных избивали, пытали током и в лучшем случае выпускали за огромный выкуп.
Правозащитники заявляли, что вывезли из Чечни 40 человек, подвергшихся притеснениям со стороны местного населения и властей. Российские ЛГБТ-активисты сообщили, что порядка 80 чеченских геев обратились к ним за помощью.
Пропускным пунктом «Раздахан» в течение 10 дней смогут воспользоваться около 300 пенсионеров. Об этом сообщает информационное агентство «Рес».
В Цхинвали уточняют, что речь идёт только о пенсионерах, не имеющих югоосетинского гражданства.
«Уже третий день открыт пункт пересечения границы для пенсионеров и тех, кто нуждается в медицинской помощи, но при условии отсутствия гражданства Южной Осетии и РФ. Жители Ленингора, имеющие соответствующие документы - пропуск, смогут пересекать границу в течении 10 дней», - заявил глава Ленингорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия Виталий Мамитов.
Пенсионерам впервые с сентября прошлого года дали возможность выехать из Ахалгори 24 января.
Югоосетинские власти ограничили передвижение граждан из Ахалгорского муниципалитета в ответ на обустройство грузинского поста вблиз села Цнелиси.
При этом, российский МИД посчитал «чрезмерной» реакцию Цхинвали на обустройство грузинского поста в Цнелиси.
Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу. На территорию дипмиссии, которая находится в так называемой "зелёной зоне" с повышенным уровнем безопасности, упали три снаряда. Один из них попал в ресторан посольства. По сообщению AFP, всего было выпущено пять ракет. По данным агентства, пострадал один человек. Reuters сообщает о по меньшей мере троих пострадавших.
Зданию посольства нанесен незначительный ущерб, сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя правительства США. Госдепартамент уже призвал власти Ирака "выполнять свои обязательства по защите дипломатических объектов".
Исполняющий обязанности главы правительства Ирака Адиль Абдул Махди осудил происшествие, назвав его "агрессией".
Никто не взял на себя ответственность за ракетный обстрел американского посольства в Багдаде, но в прошлом США обвиняли в нападениях в Ираке поддерживаемые Ираном военные группировки.
Конфликт обострился в последние дни минувшего и в начале этого года.
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сегодня выступит на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.
Глава грузинского МИД, в качестве председателя комитета министров Совета Европы, представит Парламентской ассамблее отчет о деятельности комитета, а также приоритеты председательства Грузии в организации. Залкалиани ответит на вопросы членов Парламентской Ассамблеи.
28 января Страсбург посетит и президент Грузии. Саломе Зурабишвили выступит на заседании Парламентской Ассамблеи. «Зурабишвили расскажет о тяжелой ситуации с точки зрения прав человека на оккупированных территориях Грузии», - говорится в сообщении МИД Грузии.
По всей территории самопровозглашенной республики Абхазия с сегодняшнего дня введены ограничения на подачу электроэнергии. Причина – критически низкий уровень воды в Джварском водохранилище «Ингури ГЭС».
Компания «Черноморэнерго» опубликовала график отключений. В восточной и центральной частях Сухуми, Сухумском, Очамчирском и Гульрипшском районах, а также Пицунде электроэнергию будут отключать с 00:00 до 02:00 и с 15:00 до 17:00.
В западной части Сухуми и восточной части Гудаутского района, а также Гагрском районе отключения будут с 02:00 до 04:00 и с 17:00 до 19:00.
В центральной части Сухуми, западной части Гудаутского района, Гальском и Ткварчельском районах отключения запланированы с 04:00 до 06:00 и с 19:00 до 21:00.
В Абхазии заявляют, что ограничения введены до начала перетока электроэнергии из России и данный вопрос находится в стадии решения.
Коронавирус, привлёкший к себе внимание во многих странах, пока не позволяет определить степень новой угрозы. Агентство Reuters обобщило имеющиеся сведения об этом вирусе.
По состоянию на полночь 25 января число умерших в Китае составило 56, сообщили власти этой страны. 1975 человек в Китае инфицированы.
Способность вируса к распространению усиливается, и количество инфицированных может возрасти, считает Государственная комиссия по здравоохранению Китая.
Китайские власти временно запретили продажу мяса диких животных на рынках, в супермаркетах, ресторанах и на торговых интернет-площадках.
Прежде неизвестный коронавирус, как предполагается, стал активным в конце прошлого года, вероятно, в результате нелегальной продажи диких животных на рынке в городе Ухань.
Случаи со смертельным исходом к настоящему времени зарегистрированы только в Китае
Тайланд сообщил о восьми случаях инфицирования; Тайвань, Австралия, Сиргапур, Малайзия и США - каждая из этих стран - сообщили о четырёх случаях инфицирования на своей территории. Во Франции и Японии зарегистрировано по три случая; во Вьетнаме и Южной Корее - по два; в Канаде и Непале - по одному случаю. (К моменту публикации этой новости США сообщили о пятом инфицированном.)
Случаи со смертельным исходом к настоящему времени зарегистрированы только в Китае.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что, поскольку вспышка инфекции стала чрезвычайным происшествием в Китае, это событие ещё не может считаться глобальным. Глава ВОЗ находится на пути в Пекин для обсуждения ситуации с китайскими официальными представителями и экспертами в области здравоохранения.
Симптомами заражения являются высокая температура, кашель и затруднённое дыхание.
Китайские специалисты заявляют, что вирус мутирует и может распространяться в результате контактов между людьми.
Два раздельных научных исследования показали, что каждый инфицированный может заразить двух или трёх человек.
Коби Брайант, легендарный баскетболист, бывший атакующий защитник клуба “Лос-Анжелес Лэйкерс”, погиб в авиакатастрофе в Калифорнии.
По сообщениям американской прессы, со спорстменом погибла его 13-летняя дочь Джианна.
Вертолёт, в котором находился Брайант с дочерью и ещё три человека, разбился к северу от Лос-Анжелеса недалеко от города Калабасас.
Брайанту был 41 год.
Он начал карьеру в НБА сразу после окончания школы в 1996 году, став самым молодым игроком в истории ассоциации.
Брайант выступал за "Лэйкерс" 20 сезонов, выиграв с командой пять чемпионских титулов, три из них – в начале 2000-х – в партнерстве и соперничестве с другим легендарным баскетболистом Шакилом О'Нилом, который в результате их разногласий позже покинул клуб.
Брайант (рост 6 с половиной футов или 198 сантиметров) играл в позиции атакующего защитника, в среднем за карьеру набирал 25 очков за игру (5.2 подбора, 4.7 передач). В своей самой результативной игре 22 января 2006 года против "Рэпторс" набрал 81 очко – невероятное достижение в современном баскетболе.
Дважды Брайант признавался самым ценным игроком финальной серии НБА, и один раз - самым ценным игроком регулярного чемпионата.
В составе национальной сборной США Брайант дважды выигрывал золото Олимпийских игр.
До этой субботы Брайант был третьим по результативности игроком в истории лиги (33,643 очка), пока его рекорд не побил ЛеБрон Джеймс – которого Брайант поздравил со словами "Продолжая двигать игру вперед. Огромное уважение, мой брат":
В "Лэйкерс" Брайнт – что редкость – выступал под разными номерами. Начинал он карьеру, играя под номером 8, затем – под номером 24. Больше в клубе под этими номерами никто не играет.
Ожидается, что вскоре Брайант будет введён в Зал славы НБА (по правилам, после окончания карьеры до включения должно пройти несколько лет).
В 2018 году он получил премию “Оскар” за спродюсированный им короткометражный мультфильм “Дорогой баскетбол”. Американский журнал Sports Illustrated включал его в пятёрку лучших спортсменов десятилетия.
С соболезнованиями и словами горя выступили множество спорстменов, известных людей, политиков, президент США Дональд Трамп назвал гибель Брайанта ужасным известием. Соболезнования семье Брайанта направили бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель.
"Никакие слова не передадут боль от этой трагедии", написал Шакил О'Нил.
В Лос-Анжелесе перед стадионом "Стэплз", где выступает команда "Лэйкерс", люди создали мемориал Коби Брайанту.
Минздрав Грузии с завтрашнего дня, 27 января, начнет информационную кампанию в связи со вспышкой нового коронавируса. Об этом сегодня заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
На основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в субботу группы эпидемиологов начали дежурить в Тбилисском международном аэропорту. Специалисты главным образом измеряют температуру у пассажиров, прибывших из Китая. В случае необходимости медики проведут быстрое обследование. Центр по контролю заболеваний Грузии уже начал информационную кампанию в интернете. Ведомство публикует на своей странице в Facebook баннеры с рекомендациями ВОЗ, которые должны помочь сдержать распространение вируса.
«Как я знаю, рейсы из Китая отложены до 1 февраля, но люди приезжают разными транзитными перелетами. Чаще всего перелеты из Стамбула, Дохи и многих других стран», - сообщил Гамкрелидзе. Прямые рейсы из Китая в Грузию отменили до 1 февраля из-за празднования Нового года. По подсчетам Гамкрелидзе, в течение ближайшего месяца из КНР в Тбилиси прибудет от четырех до пяти тысяч человек.
В Грузии граждане КНР работают на крупных строительных объектах – в регионах страны китайские компании реализуют сразу несколько инфраструктурных инициатив.В понедельник эпидемиологи должны навестит рабочих в Харагаули (регион Имерети), занятых на строительстве автомагистрали Восток-Запад. Им предоставят полную информацию о коронавирусе нового типа.
Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Заразившиеся работали на местном рынке морепродуктов. Впоследствии случаи заболевания фиксировали в других городах КНР. По последним данным, число летальных исходов от нового типа пневмонии в Китае выросло до 56. Количество заразившихся превысило 2 тысячи.
Миссия ООН по оказанию поддержке Ливии (UNSMIL) заявила о продолжающихся поставках вооружений в Ливию, несмотря на достигнутое в Берлине 19 января согласие о прекращении таких поставок.
Как указывается в сообщении UNSMIL, поставки современных систем вооружения в конфликтный регион осуществляются, в частности, многими участниками Берлинской международной конференции по урегулированию в Ливии. Конкретные страны в заявлении не называются.
Несмотря на соглашение о перемирии, Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара продолжает наступление на город Мисрата. По данным агентства AP, 26 января войска Хафтара находились примерно в 120 км от города, считающегося ключевым в обороне Триполи, сообщила "Немецкая волна".
На прошедшей 19 января в Берлине международной конференции по Ливии были представлены: ФРГ, США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир. Также были приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.
В результате ДТП во Франции погиб 28-летний грузинский регбист. По информации lelo.ge, Бека Бурдиашвили был игроком «Гроле» (не играл в сборной Грузии) и направлялся на очередной матч с «Лавором».
Также сообщается, что товарищи по команде узнали об этом до начала игры, когда собрались на традиционный обед. В связи с произошедшим игра не состоялась.
Французские СМИ, которые распространили информацию о происшествии, выразили соболезнования семье погибшего и его клубу. Заявление распространил и сам клуб.
Полиция задержала менеджера тбилисского ночного клуба «Шави варди» («Черная роза») по обвинению в вымогательстве денег у иностранных туристов. Об этом сегодня, 26 января, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Прибегая к угрозам, менеджер заставлял заплатить 31 тысячу лари (10,7 тысяч долларов) туристов из Индии, которые были гостями заведения. По информации МВД, такой большой счет иностранцам предъявили «за обслуживание». Начавшиеся разбирательства переросли в драку, во время которой травмы получил один из туристов. На месте гражданину Индии оказали неотложную помощь, а позже доставили в больницу. Как отмечают в ведомстве, в настоящее время его здоровью ничто не угрожает.
25-летнему менеджеру клуба удалось присвоить деньги иностранцев. Путем незаконного проникновения в компьютерную систему, он снял определенные суммы с их банковских карт. Уголовное дело возбуждено по статьям «умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью», «самоуправство, совершенное с применением или угрозой насилия» и «самовольное проникновение в компьютерную систему». Задержанному грозит от двух до четырех лет тюрьмы.
«Альянс патриотов Грузии» проводит акцию протеста у посольства США в Тбилиси, сообщает Общественный вещатель. Протест организован против тбилисских филиалов международных организаций NDI и IRI, и касается исследований данными организациями общественного мнения.
В «Альянсе патриотов» заявляют, что акцией возле посольства они хотят обратиться к американским властям, чтобы они «действовали, перестали распространять ложь и прекратили вредительскую деятельность NDI и IRI в Грузии». В партии считают, что тбилисские филиалы влиятельных американских организаций осуществляют в Грузии антигосударственную деятельность.
«Нет NDI и IRI. Мы обращаемся к властям США, мы устали, люди оскорблены. Пусть наши государственные структуры начнут подобающее расследование, коррупция - это когда фальсифицируются результаты. Мы не полигон, где должны проводиться учения. Мы требуем запретить деятельность NDI и IRI в Грузии, чтобы положить конец этой лжи. Мы будем обращаться к конгрессменам, сенаторам, депутатам Европарламента, мы все будем действовать вместе, чтобы защитить Грузию», - сказала Ирма Инашвили.
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