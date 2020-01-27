На сессии ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации

В сентябре 2017 года уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой во время поездки в Грозный представили двух подложных людей из списка пропавших чеченцев, которые, возможно, были казнены, сообщает "Новая газета". По данным издания, Татьяне Москальковой представили двух чеченцев по имени Шамхан Юсупов и Махма Мускиев (они входили в список пропавших людей) и предъявили их паспорта. На самом деле они были их родными братьями, утверждает издание.

"Новая газета" предполагает, что они пошли на подлог под давлением следствия. Издание отмечает, что Татьяна Москалькова никогда не видела ранее Шамхана Юсупова и Махму Мускиева. Поскольку братья похожи, подлога не заметили. Брат Юсупова — его однояйцевый близнец, пишет газета (имя не уточняется). В качестве доказательства газета ссылается на видеозапись, которая велась во время поездки Татьяны Москальковой в Грозный. Журналисты сравнили видеокадры с "подложными" Шамханом Юсуповым и Махмой Мускиевым с фототаблицей МВД Чечни, на которой были указаны люди, задержанные в 2017 году, и пришли к выводу, что некоторые внешние признаки Махмы Мускиева не совпадают.

Также в материалах проверки человека, который якобы выдавал себя за Махму Мускиева, содержались сведения о его семье, в частности, о брате Умаре, который носит другую фамилию. Через базу чеченских паспортов газете удалось получить данные Умара Турпилайловича Туркоева, и через программу идентификации лиц нашла его акканут в Instagram. В соцсетях изданию удалось найти и фотографию самого Махмы Мускиева. "На этих двух фотографиях отчетливо видна разница между двумя братьями",— отмечает издание.

В пресс-службе Татьяны Москальковой заявили, что она не получала материалов о подлоге в ходе своей поездки в Чечню. Там добавили, что омбудсмен лично проверяла все документы. "Более года назад "Новая газета" уже говорила о некоем подлоге, но по состоянию на 9:00 27 января 2020 года никаких подтверждающих данных в аппарат не поступало",— сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе. Собеседник агентства при этом отметил, что Татьяна Москалькова открыта для диалога по этому вопросу.

В 2017 году о подлоге заявляли и в "Мемориале". "По нашим сведениям, силовики привезли к ней двух молодых людей, но не Шамхана и Махму, а их родных братьев. Один из них был 24-летний Мансур Юсупов, другой — кто-то из братьев Махмы, Умар или Абубакар Мускиев", — говорилось в сообщении правозащитников. "Они действительно находятся на свободе. Судьбы же Шамхана и Махмы до сих пор неизвестны их семьям, проживающим в селах Курчалой и Цоци-Юрт соответственно", — пояснили в правозащитном центре. В "Мемориале" отметили, что не знают, как проходил разговор Москальковой с привезенными к ней людьми, а также что она спрашивала у них, кто еще присутствовал при встрече, кто передавал ей в руки документы Шамхана Юсупова и Махмы Мускиева, присутствующих в "расстрельном списке", и догадалась ли она сфотографировать привезенных людей и их документы.

В апреле 2017 года "Новая газета" опубликовала статью журналистки Елены Милашиной, в которой говорилось о массовых задержаниях в Чечне мужчин, заподозренных в гомосексуальных связях. По ее данным, среди задержанных оказались представители чеченского муфтията, "включая известных, влиятельных и близких к главе республики религиозных деятелей", а также двое известных чеченских телеведущих. Кроме того, журналисты сообщили, что им известны имена троих убитых мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Через несколько дней "Новая газета" сообщила, что задержанных в Чечне геев отправляют в "секретные тюрьмы". Одна из таких тюрем, по данным издания, находится в городе Аргуне. Собеседники газеты рассказали, что задержанных избивали, пытали током и в лучшем случае выпускали за огромный выкуп.

Правозащитники заявляли, что вывезли из Чечни 40 человек, подвергшихся притеснениям со стороны местного населения и властей. Российские ЛГБТ-активисты сообщили, что порядка 80 чеченских геев обратились к ним за помощью.