Барьеры на «шелковом пути» вируса

Грузия временно приостановила прямое авиасообщение с Китаем. Для того чтобы предотвратить попадание и распространение малоизученного коронавируса (2019-nCoV) в Грузию, Минздрав принял и ряд других превентивных мер.

В пограничных зонах, в том числе в аэропортах Тбилиси и Кутаиси, дежурят врачи. Они проверяют граждан, прибывающих из тех стран, где были зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом. Если температура тела у человека 38 и выше, эпидемиологи пограничной службы отправляют его на консультацию с врачом неотложной помощи. При обнаружении дополнительных тревожных симптомов человек должен быть доставлен в одну из четырех инфекционных больниц страны. Впрочем, пока случаев с подозрением на новый коронавирус в Грузии, как заявляют в Минздраве, выявлено не было.

«На данном этапе прямые рейсы из Китая отложены. У нас будет еще одна встреча на высоком уровне, где будет решен вопрос следующих рейсов. Мы рекомендуем нашим гражданам ограничить путешествия в Китай. Мы создали чрезвычайную координационную группу, которая активно работает с международными организациями. Наше авиасообщение также находится под контролем. У нас есть полная информация от всех авиалиний, осуществляющих полеты в Грузию: в частности, из каких именно локаций пассажиры начинают полет. Все превентивные меры, которые было необходимо принять, мы приняли», – заявила сегодня глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

Накануне разными рейсами в Грузию прилетело 144 гражданина Китая, из Грузии же вылетело 110 человек, говорит в свою очередь Амиран Гамкрелидзе – глава Центра контроля заболеваний и общественного здоровья. По его словам, прибывающим в Грузию не только измеряют температуру, но и раздают информационные буклеты, где прописаны все симптомы, при возникновении которых следует обратиться к специалистам, указано куда обращаться и какие меры принять, чтобы защитить себя.

«Помимо этого с сегодняшнего дня специалисты общественного здоровья начнут посещать места, населенные китайцами (в Грузии) – мы их уже поставили на учет. Как вы знаете, граждане Китая работают на строительстве магистрали, на нескольких ГЭС. Наши специалисты выдадут им соответствующие информационные буклеты, проведут консультации, объяснят, чего следует опасаться – каких симптомов, в случае если они были в Китае в течение последних двух недель. Я напоминаю, что на сегодняшний день инкубационный период этого заболевания составляет от пяти до 15 дней. Симптомы – это температура, кашель и затрудненное дыхание».

По данным Центра по контролю заболеваний Китая, продолжает Гамкрелидзе, всего на данном этапе лабораторно подтверждено около 2700 случаев, из них 97% – в Китае. Остальные 3% были зафиксированы в 12 странах мира. Всего от малоизученного вируса скончалось 80 человек.

Информационное агентство «Интерпрессньюс» со ссылкой на посла Грузии в Китае Арчила Каландия сообщает, что в эпицентре заболевания – городе Ухань на данном этапе находятся пять граждан Грузии. Все они, по информации посольства, здоровы. Всего в дипломатическое представительство обратилось более 100 граждан Грузии, находящихся сейчас в Китае. Посольство поставило их на учет, чтобы в случае необходимости связаться с ними.

Между тем до сегодняшнего дня никаких ограничений на торговлю с Китаем в Грузии не было. Сегодня же, ввиду решения китайских властей о запрете на все типы торговли животными, был приостановлен их импорт и в Грузию. Информацию об этом распространяет Министерство защиты окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Согласно заявлению ведомства, из Китая в Грузию завозили декоративных рыб и черепах.