Британскому туристу вернули украденный в Тбилиси велосипед

Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR с января текущего года по техническим причинам приостановила на неопределенный срок прокачку нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск. Об этом сообщает агентство Рейтер.

«Транспортировка нефти по северному трубопроводу приостановлена по техническим причинам. Мы используем параллельно разные маршруты для транспортировки нефти. После решения технических проблем транспортировка будет восстановлена», - заявил глава пресс-службы SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По данным компании, транспортировка нефти по северному маршруту сократилась в 2019 году до 824.300 тонн с 1,213 миллиона тонн в 2018-м.

SOCAR в марте прошлого года внезапно остановил транзит сырья через российский порт Новороссийск, ссылаясь на плановый ремонт трубопровода. Прокачка нефти по этому маршруту была восстановлена в июле 2019 года.

Всего SOCAR намерена транспортировать через Россию в 2020 году 1,3 миллиона тонн нефти.